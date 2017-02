ကခ်င္သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးကို အမႈထပ္တိုး

တပ္မေတာ္ကေန ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျပီး သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္း ကိုလႊဲေျပာင္းခဲ့တဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္ မုံးကိုးေဒသက ဘာသာေရးသင္းေထာက္ဆရာ ဦးတီတိီေနာင္လတ္(ေခၚ) ဦးဒြမ္ေဒါ့ ေနာင္လတ္နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္း တို႔ ႏွစ္ဦးကို မူဆယ္ရဲစခန္းကေန မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ အပါအ၀င္ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၈)နဲ႕ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ မေန႕ကတရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။

သင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးရဲ႕ အမႈအတြက္ အာမခံရဖို႕ခက္ခဲေပမယ့္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အမႈ နဲ႕ပက္သက္ျပီးအမႈ မရရေအာင္တင္တဲ့အေနအထားလို႕လည္းကခ်င္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ရႈ႕ျမင္ပါတယ္။ထိုင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္း သတင္းေထာက္ နိုင္ကြန္းအိန္ကေန သတင္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

“ဦးတီတိီေနာင္လတ္ နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ကို မေန႔က က်ေနာ္တို႔ ၇ ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးကို က်ေနာ္တို႔ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ၁၇/၁ နဲ႔ တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ဦးမွာပါလာတဲ့ အခင္းျဖစ္စဥ္မွာ သူတို႔ဆီက သိမ္းဆည္းရမိတဲ့ ဆိုင္ကယ္ ၂ စီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပို႕သြင္း(၈) နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သီးျခားအမႈ ထပ္ဖြင့္ပါတယ္။ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၈)နဲ႕က်ေနာ္တို႔ အေရးယူထားပါတယ္။”

ဦးဒြမ္ေဒါ့ ေနာင္လတ္နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ ႏွစ္ဦးဟာ မုံးကိုးတိုက္ပြဲကာလအတြင္း KIO ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းေတြကုိ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႕ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ပုဒ္မ ၁၇/၁ အရ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သလို သူတို႕ႏွစ္ဦးစီးနင္းေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ဟာလဲ တရားမ၀င္ျဖစ္ေနလို႕ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ(၈)နဲ႕ထပ္မံ တရားစြဲဆိုခဲ့တယ္လို႔ မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ဒုရဲမွဴးေအးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိသင္းေထာက္ဆရာႏွစ္ဦးကို မူဆယ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထားျပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္စြာ ရွိေနတယ္လို႕ ဒုရဲမွဴးေအးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခလမ္ဆန္ဆြမ္ကေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမွဳနဲ႕အမႈ ထပ္မံစြဲခ်က္တင္တဲ့အေပၚ အခုလိုေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ မေန႔က သူတို႔ ေရွ႕ေနေတြေျပာခ်က္အရေတာ့ ၁၇/၁ နဲ႔ စြဲခ်က္တင္ထားတယ္၊ ေနာက္ ဆိုင္ကယ္ without ေပါ့ေနာ္ without လိုင္စင္လည္း အဲဒီအမႈေတြလည္း ပါတယ္ေျပာတယ္။ ဆိုင္ကယ္ without ကေတာ့ ဒီမွာက အားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စီးတယ္ဆရာေရ၊ က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ ဒီအမႈကို မရရေအာင္ကို ရွာေဖြၿပီးမွ တပ္ထားတဲ့ ပုဒ္မေတြေပါ့ေနာ္၊ ဒါေတြကေတာ့ မလိုအပ္တဲ့ ပုဒ္မေတြပါ။”

မူဆယ္နဲ႕မုံးကိုးေဒသဟာ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေနလို႕ တရုတ္ျပည္ကတရားမ၀င္တင္သြင္းလာတဲ့ ယာဥ္ အမ်ားအျပားရွိေန တယ္ဆိုေပမဲ့ ဖမ္းဆီးမႈေတြ မရွိဘူးလို႕ မူဆယ္ေဒသခံ အိုက္ခမ္းကဆိုပါတယ္။

“နယ္စပ္ၿမိဳ႕ဆိုေတာ့ ဖမ္းလည္းအျမဲတမ္းမဖမ္းႏိုင္ဘူး၊ ဆိုင္ကယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ဒီ တရုတ္ျပည္ကေန ထုတ္ေနတာေတြက ေန႔တိုင္းရွိတယ္ခင္ဗ်။ ၿပီးရင္ အဖမ္းအဆီးကလည္း အဲေလာက္အထိ မရွိဘူးဆိုေတာ့ ဒီမူဆယ္မွာဆိုရင္ ေရတြက္လို႔ေတာင္မရဘူး။ ဆိုင္ကယ္က အကုန္လံုး Without ေတြႀကီးပဲ၊ ကားေတြေရာပဲ။”

ဦးဒြမ္ေဒါ့ ေနာင္လတ္နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ႏွစ္ဦးအမႈဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး ကေန ထုတ္ျပန္တဲ့ အမႈျဖစ္လို႕ အာမခံရဖို႕ခက္ခဲေနေပမဲ့ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ကေန ဆက္လက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕ ေဒါက္တာခလမ္ဆန္ဆြမ္က ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္ထင္တာကေတာ့ မလြယ္ဘူးထင္တယ္၊ အာမခံေတာ့။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ အခုဒီေရွ႕ေနေတြကို က်ေနာ္တို႔က ၁၇/၁ ဆိုတဲ့ KIA နဲ႔ ဆက္တယ္၊ ဆိုတာကလည္းက်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေန ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥပမာ ဆုေတာင္းတယ္ဆိုတာက ေနရာတကာမွာေတာင္းေနတာပဲ၊ ဘယ္မွာေခၚေခၚ ဒါကိုေတာ့ သူတို႔ ဆုေတာင္းတာကို ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီးမွေတာ့ ယူဆလို႔ မရဘူးေပါ့။ အခု ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Shan State Kachin Lawyer group ကို သူတို႔အဖြဲ႔ကို တာ၀န္ေပးထားပါတယ္။”

ျပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႕ကစျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသဘက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု(KIA၊ TNLA၊ MNDAA၊ AA) တို ့အၾကားမွာ တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႔ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းႏွစ္ဦးဟာ မုံးကိုးေဒသတိုက္ပြဲအေျခအေနအေၾကာင္းကို ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေတြနဲ႕ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္အေျခအေနေတြနဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနမွန္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ႕သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ(၂၄)ရက္ ညပိုင္းမွာ ဦးဒြမ္ေဒါ့ေနာင္လတ္နဲ႕ ဦးလန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းႏွစ္ဦးေနအိမ္ကေန ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ(၁၉)ရက္ေန႕မွသာ KIOအဖြဲ႕အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေပးျခင္း၊ သတင္းေပးျခင္း၊ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ားကုိ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံးကေန သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူႏွစ္ဦးကို သက္ဆိုင္ရာ မူဆယ္ျမိဳ႕မ ရဲစခန္းကိုလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျပီးအခုလို တရားစြဲဆိုထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။