ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲေတြ ကုိယ္တုိင္လာေလ့လာဖုိ႔ ေဒၚစုဖိတ္ေခၚ

ျမန္မာအစိုးရလုပ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို သိရေအာင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြကိုယ္တိုင္လာၾကည့္ၾကဖုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကေပးအပ္တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ Freedom of the City ဆုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ခံရယူစဥ္မွာ ခုလိုဖိတ္ေခၚခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တနလၤာေန႔တုန္းက ဒီဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို လက္ခံယူခဲ့တဲ့အျပင္ ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔လည္း ေတ႔ြဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာေတာ့ ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မစုျမတ္မြန္က ဆက္ၿပီးတင္ျပပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲေတြကို အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ရ႐ွိေျပာင္းလဲေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္က Honorary Freedom ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္အႀကီးအကဲေတြက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္တဲ့ဆုေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ Honorary Freedom of the City of London ဘြဲ႔ေပးပြဲကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕က အထင္ကရ Guildhall အေဆာက္အဦးထဲမွာ အခမ္းအနားနဲ႔ တနလၤာေန႔ကက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂုဏ္ျပဳဘြဲ႔ေပးပြဲကို တက္ေရာက္ခြင့္ရသူတေယာက္ျဖစ္တဲ့ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာေနသူ မတူးမာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဂုဏ္ျပဳခံရတာဟာ ျမန္မာလူမ်ဳိးအားလံုး၊ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္တယ္လို႔ ခုလိုေျပာပါတယ္။

“ဒီဘြဲ႔က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ဂုဏ္ထူးေဆာင္အေနနဲ႔ ေပးအပ္တဲ့ဘြဲ႔ေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ အရမ္းဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္။ ဒီဘြဲ႔မ်ိဳးက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ Nelson Mandela တို႔၊ Desmond Tutu တို႔ကို ေပးတဲ့ဘြဲ႔မ်ိဳးလည္းျဖစ္သလို လန္ဒန္ၿမိဳ႔ရဲ႕ အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ္ေတာ့ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္အေနနဲ႔သာမကာ ျမန္မာတိုင္းျပည္တခုလံုးအေနနဲ႔ အင္မတန္ကို ဂုဏ္ယူထိုက္တဲ့ဘြဲ႔တခုျဖစ္ပါတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပြဲကေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအမ်ားစု တက္တဲ့ပြဲမဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔အဓိကဖိတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔၊ ျမန္မာျပည္ဘက္က အဖြဲ႔အစည္း ေနာက္ၿပီးေတာ့ commonwealth ကလူေတြ အမ်ားစုတက္တယ္။ ျမန္မာကေတာ့ အနည္းစုပါပဲ အမသိသေလာက္ကေတာ့ ၃၅ေယာက္ပဲ ဖိတ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။”

ဂုဏ္ျပဳဘဲြ႔လက္ခံယူခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာခဲ့တာမွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရဲ႕တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျပာင္းအလဲေတြကို သိ႐ွိႏိုင္ဖုိ႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာၾကဖုိ႔ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္သာ သက္တမ္း႐ွိေနတဲ့ NLD အစိုးရႀကိဳးစားလုပ္ေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔၊ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ကိုယ္တိုင္သိရေအာင္ လာၾကည့္ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္လို႔ မတူးမာက ေျပာျပပါတယ္။

“အဓိကေပါ့ေလ အမသေဘာက်ေနတာကေတာ့ လက္ရွိမွာသူတို႔က အစိုးရျဖစ္လာၿပီလို႔ေျပာေပမယ့္ တကယ္က်ေတာ့ အာဏာနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးက သူတို႔အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀မရရွိေသးတာရယ္၊ လက္ရွိလုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့အထဲကပဲ လုပ္ေနတာမွာ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္ ဒါဟာ Overnight ေပါ့ေနာ္ တညတည္းလုပ္မရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္၊ ေျပာင္းလဲသင့္ေျပာင္းလဲထိုက္တာေတြကို သူတို႔တတ္စြမ္းသမွ် သူတို႔အစိုးရလက္ရွိအခ်ိန္ကာလ အတြင္းမွာ လုပ္ထားၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့လူေတြအကုန္လံုုးကိုလည္း သူက လာၾကည့္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ အဲဒီလိုလာၾကည့္တဲ့အခါမွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဒီလိုမ်ိဳးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့လုပ္ေနရတယ္၊ ဘယ္ေလာက္အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတာကို ကိုယ္တိုင္လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပိုသိမယ္လို႔လည္းေျပာတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ လက္ရွိေလာေလာဆယ္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခုျဖစ္ၿပီလိုေျပာေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ၁၀၀% ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအသစ္တခုမျဖစ္ေသးဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကိုလည္း ထည့္ေျပာပါတယ္။”

ေမလ ၈ ရက္ တနလၤာေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Honorary Freedom ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘဲြ႔ေပးတဲ့ အခမ္းအနားက်င္းပတဲ့ Guildhall အေဆာက္အဦးေ႐ွ႕မွာ ဆႏၵျပမႈေတြလည္း႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ လြတ္လပ္မႈကို မခံစားရေသးဘူးလို႔ဆိုတဲ့ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတခ်ဳိ႕နဲ႔ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ကန္႔ကြက္ေႂကြးေက်ာ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူဒီဆႏၵျပသူေတြကို ကန္႔ကြက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေထာက္ခံသူေတြကလည္း ေထာက္ခံမႈကို လာေရာက္ျပသခဲ့ၾကပါတယ္။ တနလၤာေန႔ကပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Sir Michael Fallon နဲ႔လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး႐ံုးမွာ သြားေရာက္ေတ႔ြဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟယေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွ ပစိဖိတ္ေရးရာ ဒုုတိယဝန္ႀကီး Alok Sharma နဲ႔လည္း တနလၤာေန႔ ညေနပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတည္းခိုေနတဲ့ လန္ဒန္က Dorchester ဟိုတယ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥနဲ႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္မႈ သင္တန္းေတြေပးေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

တညေနထဲမွာပဲ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီး Rory Stewart နဲ႔လည္း Dorchester ဟိုတယ္မွာပဲ ဆက္လက္ေတ႔ြဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုမႈမွာေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၿဗိတိန္အစိုးရက ပံ့ပိုး ကူညီေပးေနတဲ့ကိစၥေတြအျပင္ ၂ ႏိုင္ငံၾကားမွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုုးျမွင့္ေရးကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေမလ ၉ ရက္ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေတ႔ြဆံုမွာျဖစ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၃၀၀ ေတ႔ြဆံုခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္လို႔ မတူးမာက ေျပာပါတယ္။

“ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအစီအစဥ္အေသးစိတ္ကိုေတာ့ အမအေသအခ်ာမသိပါဘူး။ ေမးခြန္းေတြေမးခြင့္ရမရဆိုတာကိုေလ၊ ဒါေပမယ့္ ေနရာအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ လူ၃၀၀ လို႔သတ္မွတ္ရတာေပါ့ေလ။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အဖိတ္ခံထားရတဲ့လူေတြအားလံုး ၊ တတ္ေရာက္ခြင့္ရရွိတဲ့လူေတြအားလံုးကေတာ့ မနက္ ၉ နာရီခြဲနဲ႔ ၉ နာရီ ၄၅ ကိုအားလံုးေနာက္ဆံုးထားၿပီးေနရာယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။”

ေမလ ၄ ရက္ေန႔ထဲက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္႐ွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ June လ က်င္းပမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္တာမို႔ အလုပ္မ်ားေနတဲ့ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May နဲ႔ ဒီခရီးစဥ္အတြင္းေတြ႔ဆံုဖုိ႔ မ႐ွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ Elizabeth၊ အိမ္ေ႐ွ႕စံေဝလမင္းသား Charles၊ ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Boris Johnson တို႔နဲ႔ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သီးတင္းပါတ္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သီးျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ Belgium၊ အီတလီ၊ Vatican နဲ႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံေတြဆီကို ခရီးထြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။