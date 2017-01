ရခိုင္အေရးေျဖရွင္းေရး အခ်ိန္ကာလတခုေပးဖို႔ ဒု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ပန္ၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတြက္ ျမန္မာ အစိုးရသစ္ကို အခ်ိန္ကာလ တခုနဲ႔ လုပ္သာကိုင္သာ အေျခအေနမ်ိဳး ေပးၿပီး ပံ႔ပိုးေထာက္ခံေပးဖို႔ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက တိုက္တြန္းပါတယ္။ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္းက ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ရွန္ဂရီလာ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ႔လာေရး ဌာနရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခုလို ေျပာဆိုသြားတာပါ။ မသိဂၤ ီထုိက္ စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

စကာၤပူႏုိင္ငံမွာ က်င္းပေနတဲ႔ အာရွ - ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ေနတဲ႔ ရွန္ဂရီလာ ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အတြင္း ႏုိင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ႔လာေရး ဌာနက စီစဥ္တဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မေလးရွား ကာက၇ြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက ေဒသတြင္း လံုျခံဳေရး စိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မေလးရွား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးရဲ႕ ရခုိင္အေရး ေဆြးေႏြးခ်က္ အေပၚမွာ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က အခုလို ျဖည့္စြက္ ေျပာပါတယ္။

“ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနတဲ႔ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈေတြ ႀကီးထြားလာေနတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ အားလံုးကို သိရွိနားလည္ထားပါတယ္။ ဒီစိုးရိမ္ခ်က္ေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ျမန္မာ အစိုးရသစ္က အခုိင္အမာ ပိုင္းျဖတ္ထားပါတယ္။ အျပစ္မဲ႔ျပည္သူေတြ အေပၚ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ လစ္လ်ဴရႈမထားပါဘူး။ အေထာက္အထား ခိုင္မာတဲ႔ တိုင္ၾကားခ်က္ေတြကို တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ေရရွည္ခံတဲ႔ ေျဖရွင္းခ်က္ တခုထြက္လာဖို႔ အာရံုစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုေနတာက သတင္းေတြကို မွ်မွ်တတ ေျပာဆိုဖို႔နဲ႔ အထိအရွ မခံတဲ႔ ဒီကိစၥကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနတဲ႔ အစိုးရသစ္ကို ကူညီ ေထာက္ပံ႔ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရႈပ္ေထြးလွတဲ႔ အေရးကိစၥကို အေျဖရွာႏုိင္ဖို႔ အတြက္ အစိုးရ လုပ္သာကိုင္သာ အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္ေပးဖို႔ သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။”

မေလးရွား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Dato’ Seri Hishamuddin Tun Hussein ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ မေတြ႔ရေသးဘူးလို႔ ေျပာဆိုၿပီး မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ႔တာပါ။

“ဒီကိစၥက ေျဖရွင္းရမွာပါ။ ဖံုးကြယ္ပစ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ မြတ္စလင္ အမ်ားအျပားက ဒီကိစၥအေပၚမွာ အေတာ္ေလး ခံစားေနၾကတာေၾကာင္႔ပါ။ ေျဖရွင္းခ်က္ တခုတေလမွလည္း မေတြ႔ရေသးပါဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္အေရးကိစၥဟာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကိုပါ ထိပါးလာမယ့္ အေရးစိုးရိမ္တယ္လုိ႔လည္း မေလးရွား ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္းမွာ ေျပာဆိုသြားပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ အစိုးရိမ္ဆံုး ကိစၥကေတာ့ အစၥလာမၼစ္ အစြန္းေရာက္ IS အဖြဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းလာမယ္႔ အေရးပါ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမွာ IS အဖြဲ႔ ရပ္တည္လာဖို႔ ရုန္းကန္လာရတာနဲ႔ အတူ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေဒသတြင္းကို အေျခခ်လာမယ့္ အေရးကို စိုးရိမ္တာပါ။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ေဒသတို႔မွာ မတည္မၿငိမ္ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနတာနဲ႔ အတူ ေဒသတြင္းမွာ IS ေတြ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအေရးကို အေလးထားဖို႔ လိုပါတယ္။”

အခု ေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ဥေရာပ သမဂၢရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ အပါအ၀င္ အာရွ ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ စစ္တပ္ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အၾကံေပးေတြ တက္ေရာက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။