ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ အျမန္ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔ UNFC စီစဥ္

တိုင္းရင္းေဒသေတြမွာ စစ္ေရးပဋိပကၡေတြ ေျပလည္ေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံမတုိင္ခင္ အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ UNFC ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ဟံသာကေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ အပစ္မရပ္ရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ လက္ရွိတုိက္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့ အေနအထားအေပၚ အစိုးရအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို ၾကားဝင္ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာေပးႏုိင္ဖို႔လည္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔ကေန ဇန္နဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔အထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFCရဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကေန တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး UNFC ဒုဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းတဲ့အခါ သူက အခုလိုစေျဖပါတယ္။

ႏိုင္ဟံသာ။ ။ အဓိက ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရး ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေရးအတြက္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဲ့တာကို ညိွႏိႈင္းၾကတယ္ က်ေနာ္တို႔ DPN( Delegation for Political Negotiation ) အေနနဲ႔က ေဒၚစုနဲ႔လည္း သြားေတြ႔ဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ NRPC (the National Reconciliation and Peace Centre) နဲ႔လည္း ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးေပါ့ေလ။ အံဲ့တာကိုလည္း အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ UNFC ရဲ႕ ပံုမွန္ ညီလာခံကိုလည္း ဆက္လုပ္ဖို႔ အဲ့ဒီ့ကိစၥကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။

ဆုမြန္။ ။ အဲ့ဒီ့ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ေတြ႔ဖို႔ကိစၥက ဘယ္ေတာ့ေလာက္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ပါမလဲရွင္။ တကယ္လို႔ သူနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါသလဲ။

ႏိုင္ဟံသာ။ ။ အဓိက ကေတာ့ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔။ ဘယ္လိုကိစၥေတြလည္း ဆိုရင္ ဥပမာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ့တုိက္ပြဲေတြကို ရပ္တန္႔ၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံုမွန္ဆက္လုပ္သြားႏုိင္ေရး။ အဲ့မွာ လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း အဖြဲ႔အားလံုးပါဝင္ေရးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏုိင္တဲ့ပံုစံနဲ႔ ေက်ေက်လည္လည္နဲ႔ လက္ခံႏိုင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ေပါ့ေလ အဲ့တာကိုလည္း ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းၿပီးမွ အတည္ျပဳႏုိင္ေရး ဒါေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ သြားေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္။

ဆုမြန္။ ။ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လံုညီလာခံမတုိင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ႏိုင္ဖို႔မ်ား ရွိႏိုင္မလား။

ႏိုင္ဟံသာ။ ။ အင္း.. ရွိႏုိင္ပါတယ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့တာကေတာ့ DPN အေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီ ဒုတိယပင္လံုမတိုင္ခင္ ျဖစ္နုိင္ဖုိ႔ အလားအလာရွိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္လဲ ဆိုတာကေတာ့ အတိအက်ေတာ့ က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ သူတို႔ဘက္က ျပန္လည္ဆက္သြယ္ၿပိီးေတာ့မွ ရက္ေန႔ေတြ ျပန္ခ်ိန္းရမယ္။

ဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာရွင့္။ တပ္ဘက္က တုိင္းရင္းေဒသေတြမွာ အပစ္ရပ္ထားတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ထိေတြ႔မႈေတြ ျဖစ္သလို အပစ္မရပ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရွမ္းေျမာက္ ရွမ္းေတာင္ဘက္၊ ကခ်င္ အဲ့ဘက္ေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားေတြမွာ တပ္ဘက္နဲ႔ေရာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေနတဆင့္ သြားဖို႔ကိစၥေတြမွာေရာ ဘယ္လိုမ်ား စီစဥ္ထားပါလဲရွင့္။

ႏိုင္ဟံသာ။ ။ ၾကည့္ရတာက က်ေနာ္တို႔ ျမင္တာေလ တပ္ဘက္ရဲ႕ကေန႔ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တဘက္က ေႏွးေကြးေအာင္ တဘက္က ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ တမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳးလုိ႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ နားလည္မႈရရင္ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့မွ တပ္အေပၚမွာ ညိွႏိႈင္းယူလို႔ရမလားေပါ့ က်ေနာ္တို႔က ကိုယ္တုိင္သြားၿပီးေတာ့ ညိွႏိႈင္းဖို႔က မလြယ္ဘူးေလ။ က်ေနာ္ျမင္တာ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ က အစိုးရနဲ႔သြားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ေပါ့ေနာ္ NRPC နဲ႔ ေဆြးေႏြးနုိင္ဖု႔ိကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။

ဆုမြန္။ ။ ဟုတ္ကဲ့ UNFC အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလည္း လုပ္သြားမယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့ေလာက္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖို႔ရွိပါလဲရွင္။

ႏိုင္ဟံသာ။ ။ အထူးသတ္မွတ္ထားတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ အခုဟာက က်ေနာ္တုိ႔ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက လုိအပ္သလို ဆံုးျဖတ္လို႔ၿပီးသြားၿပီေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္တယ္။ ေနာင္အခါကို လုိရင္လိုသလို လုပ္သြားမွာပါ။

ဒါကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတဲ့ အေရးေပၚအစည္းအေဝးက ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဟံသာကို ဗီြအိုေအျမန္မာပိုင္းက မဆုမြန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။