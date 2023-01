အေမရိကန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ အႏၲရာယ္

[[Zawgyi/Unicode]]

ျပည္ပအၾကမ္းဖက္ဝါဒစြဲအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူေတြက အခုေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြ၊ က်ဴးလြန္သြားေစတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ေျပာင္းလဲအာ႐ုံစိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္တိုက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစတဲ့ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေျခရွိသူေတြဟာဆိုရင္ ယုံၾကည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးနာက်ည္းခ်က္ေတြရဲ႕ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ တဦးတည္း ႀကံစီေဆာင္႐ြက္သူေတြ ဒါမွမဟုတ္လည္း အဖြဲ႕ငယ္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။



နယူးေယာက္ ျပည္နယ္ Buffalo ၿမိဳ႕မွာ ေဈးဝယ္ေနၾကတဲ့ လူမည္း ၁၀ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက လူစုလူေဝးအတြင္း ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈလိုတိုက္ခိုက္မႈေတြက သတင္းႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကသလို တာဝန္ရွိသူေတြ အာ႐ုံစိုက္လာရတဲ့တဘက္မွာလည္း al-Qaidaa နဲ႔ အစၥလာမၼစ္အစြန္းေရာက္ IS အဖြဲ႕တို႔လို ဂ်ီဟဒ္ အဖြဲ႕ေတြကိုလည္း ေမ့ေပ်ာက္ထားလို႔ မရႏိုင္ဘူးဆိုတာကို အေမရိကန္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ရွိသူေတြက သတိေပးပါတယ္။



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက အေမရိကန္ေတြကို တိုက္ခိုက္လိုၾကတဲ့ ျပည္ပအေျခစိုက္တဲ့ အဲဒီ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း အထူး သတိထားေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး Christine Abizaid က အဂၤါေန႔တုန္းက က်င္းပတဲ့ Washington Institute for Near East Policy ရဲ႕ အခမ္းအနားတြင္းမွာ ေျပာပါတယ္။ Al-Qaida နဲ႔ ISIS ကို အားက်အတုယူတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ မိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရး ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္႐ြက္မႈေတြေၾကာင့္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေစခဲ့ပါတယ္။



Islamic State



ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လတာ ကာလအတြင္း ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦး ဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့ IS အဖြဲ႕က အထူးသျဖင့္ အထိနာခဲ့တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ဆီးရီးယား င္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကန္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈအတြင္း Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဆီးရီးယားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ရဲ႕ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မႈအတြင္းမွာ Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qurashi ေသဆုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ရတဲ့လပိုင္းေတြအတြင္း အေမရိကန္နဲ႔ ဆီးရီးယားနဲ႔ အီရတ္ႏိုင္ငံတြင္းက မိတ္ဖက္ေတြ၊ ေနာက္ မဟာမိတ္တူရကီတို႔က IS အဖြဲ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ဦးကို ဖမ္းဆီး ဒါမွမဟုတ္လည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း IS အဖြဲ႕ အေပၚ အခုလို အႏိုင္ရမႈက IS အဖြဲ႕နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ဆက္စပ္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအေပၚမွာေတာ့ အနည္းငယ္သာသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့တာပါ။



IS အဖြဲ႕ဟာ အင္မတန္မွ အင္တိုက္အားတိုက္ ရွိတဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားမွာ ဒီအခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က နယ္ေျမ တည္တံ့ေရးတင္ မဟုတ္ဘဲ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို တိုက္ခိုက္ေရး၊ နာမည္ဆိုးတဲ့ ေက်ာ္ၾကားမႈနဲ႔ သူတို႔ အဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ေရးတို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း Abizaid က ေျပာပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္တဝန္းမွာ ISIS ရဲ႕ တိုးခ်ဲ႕လာမႈကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ ISIS-Khorasan ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုက္ရာ နယ္ေျမအျပင္ထိ ေက်ာ္လြန္လာႏိုင္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စိုးရိမ္ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါတယ္လို႔လည္း သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာပါတယ္။ IS ရဲ႕ အာဖဂန္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ဟာ ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရိမ္ဆုံး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေပမဲ့လည္း အာဖဂန္နစၥတန္ကေန ေက်ာ္လြန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက နီးကပ္လာေနၿပီလားဆိုတာကိုေတာ့ သူမက မေျပာပါဘူး။



Al-Qaida



ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ ကာဘူလ္း ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ အေဝးထိန္း ဒ႐ုန္းယာဥ္နဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း al-Qaida ရဲ႕ သက္တမ္းရင့္ ေခါင္းေဆာင္ Ayman al-Zawahiri ေသဆုံးခဲ့တာနဲ႔ အတူ အယ္လ္ခိုက္ဒါအဖြဲ႕အတြက္လည္း အထိနာမႈနဲ႔ ႀကဳံရပါတယ္။ Zawahiri ဟာ ဆိုရင္ ဒီကြန္ရက္ႀကီးရဲ႕ အခရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္လို႔ Abizaid က ေျပာပါတယ္။ မိတ္ဖက္ ကြန္ရက္ေတြ အမ်ားအျပား အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါမႈအရေရာ သူရဲ႕ ေက်ာ္ေစာမႈအရေရာ အေရးႀကီးသူ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူမက ေျပာပါတယ္။ သူေသဆုံးၿပီး ၆ လေက်ာ္ ၾကာလာတဲ့ အထိ al-Zawahiri ရဲ႕ ေနရာကို အစားမထိုးေသးဘူးလို႔လည္း မၾကာခင္က ထုတ္တဲ့ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္က ေဖာ္ျပပါတယ္။



al-Qaida အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္လည္း အေျဖမထုတ္ရေသးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ ဘယ္သူ ဆက္ခံမလဲ ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ Abizaid က ေျပာပါတယ္။ အသင့္ေတာ္ဆုံးသူေတြကေတာ့ Saif al-Adel နဲ႔ Abdul Rahman al-Maghrebi တို႔ျဖစ္ၿပီး အီရန္မွာ အထိုင္ခ်တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခ် ယုံၾကည္ရမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အေသြးေတြအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္လို႔လည္း သူမက ေျပာပါတယ္။

အာဖဂန္နစၥတန္ အေျခစိုက္ al-Qaida အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွာလည္း ပဲ့ထြက္မႈေတြ ရွိေနၿပီး တာလီဘန္ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဟကၠာနီ ကြန္ရက္တို႔ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္လာေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယ တိုက္ငယ္တြင္းက အယ္လ္ခိုက္ဒါးလို႔ သိၾကတဲ့ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မွာ ဆိုရင္ အရင္က ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ရာခ်ီ ရွိခဲ့ေပမဲ့ အခုေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီလို႔ Abizaid က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အယ္လ္ခိုက္ဒါးကို အေရးမပါေတာ့ဘူးလို႔ သတ္မွတ္ရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ ရွိတယ္လို႔လည္း သူမက ေျပာပါတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ အယ္လ္ခိုက္ဒါးဟာ ျပႆနာ တခုအေနနဲ႔ ရွိေနတယ္လို႔လည္း သူမက ေျပာပါတယ္။



Syria



ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္းမွာ အယ္လ္ခိုက္ဒါး အႂကြင္းအက်န္ေတြ ရွိေနတဲ့ အေရးကိုလည္း စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ Hurras al-Din လို႔ သိၾကတဲ့ အဖြဲ႕က အမ်ားဆုံးသိၾကတဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ၁,၀၀၀ ကေန ၃,၀၀၀ ၾကား ရွိတဲ့ အဲဒီ အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အေမရိကန္က အရင္က ေလေၾကာင္းကေန ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ရဲ႕အေရးပါမႈ ျဖစ္တဲ့ တျခားေသာ အယ္လ္ခိုက္ဒါး ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈတခ်ိဳ႕က အေရးႀကီးတယ္လို႔ယူဆၿပီး Hurras al-Din တည္ရွိမႈမွာ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း Abizaid က ေျပာပါတယ္။ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာဆိုရင္ အယ္လ္ခိုက္ဒါး၊ IS ဒါမွမဟုတ္လည္း တျခားေသာအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕အတြက္ အျမတ္ထြက္ေစမယ့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒစြဲလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူမကသတိေပးပါတယ္။ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးရသူေတြရဲ႕ စခန္းေတြမွာ၊ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတဝန္းကအက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ အစြန္းေရာက္သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး ဒီကိစၥကို သင့္ေတာ္သလို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ ေပၚထြက္လာမယ့္ အလားအလာရွိပါတယ္လို႔ Abizaid က ေျပာပါတယ္။



Iran



IS နဲ႔ အယ္လ္ခိုက္ဒါးအျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွာပါ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အီရန္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ လက္ေဝခံေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒစြဲ တိုက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ဖို႔ သူတို႔ဆႏၵကို ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္လာေနတယ္လို႔လည္း Abizaid က ေျပာပါတယ္။ ျပည္ပမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ေရး အီရန္ရဲ႕စိတ္ဝင္စားမႈဟာ သိသိသာသာ ေပၚလြင္လာတဲ့ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြထဲကတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလိုေၾကာင္း NCTC ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာပါတယ္။ Iranian threat network ဟာဆိုရင္ ေဒသတြင္းမွာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ တိုက္ခိုက္ရမယ့္ ေနရာေတြ ရွာဖို႔ ဆႏၵရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ ဟစ္ဇဘိုလာလိုမ်ိဳး အီရန္ရဲ႕ကိုယ္ပြား တခ်ိဳ႕ဟာလည္း ပိုၿပီး အတင့္ရဲလာေနၿပီး ဒါဟာဆိုရင္ တဆင့္ခံ စစ္ပြဲတခုသာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔လည္း Abizaid က သတိေပးပါတယ္။ ဘက္အသီးသီးကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ေရး သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို အီရန္က ခ်ဲ႕ထြင္လာေနတယ္လို႔လည္း သူမက ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ထိပါးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ လက္ေတြ႕အေထာက္အထားေတြဟာဆိုရင္ အထူးပဲစိုးရိမ္ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးေဟာင္း John Bolton ကို သတ္ျဖတ္ဖို႔ အီရန္ရဲ႕ ႀကံစည္မႈကိုလည္း သူမက ထုတ္ႏုတ္ ေျပာဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာရွိတဲ့ အီရန္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တာဟာဆိုရင္လည္း ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ေနၿပီး စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Abizaid က ေျပာပါတယ္။



