Arm စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ Arm (လက္ေမာင္း) ေဝါဟာရကို အေျခခံတဲ့ To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။



(၁) To cost an arm and a leg



To cost (ကုန္က်တာ)၊ an arm (လက္ေမာင္းတဖက္)၊ and (ႏွင့္)၊ a leg (ေျခေထာက္တေခ်ာင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လက္ေမာင္းတဖက္ နဲ႔ ေျခေထာက္တေခ်ာင္း ကုန္က်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ လႈပ္ရွားသြားလာဖုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးက လက္ႏွစ္ဖက္ နဲ႔ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္တဲ့အတုိင္း လက္တဖက္ နဲ႔ ေျခတေခ်ာင္း ျဖတ္ၿပီးဝယ္လိုက္ရတဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က လူတေယာက္အတြက္ သိပ္ကိုမတန္တဆကုန္က်ေစတာ၊ သိပ္ကုိေစ်းႀကီးေပးဝယ္လိုက္ရတာကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ



It cost John an arm and a leg to buy his wife a pair of diamond earrings.

John က သူ႔ဇနီးအတြက္ စိန္နားကပ္တရံ ဝယ္ေပးတာ အေတာ္ေလး ေငြကုန္က်သြားတယ္။



(၂) To give your right arm



To give (ေပးဖုိ႔)၊ your (သင့္ရဲ ႔)၊ right (ညာဘက္)၊ arm (လက္ေမာင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ညာဘက္လက္ေမာင္းတဖက္ကို ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြအေနနဲ႔ အမ်ားအားျဖင့္ ညာဘက္လက္ သန္ၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၊ ညာဘက္လက္ကို အမ်ားဆံုး သံုးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ ႔ ညာဘက္လက္ကို ေပးမယ္ရတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္သိပ္ကို အသုံး၀င္တဲ့ကိုယ္အဂၤါအစိပ္အပုိင္းတခုကိုေပးလုိက္ရတဲ့သေဘာမို႔ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ ဒီပစၥည္းကို လိုခ်င္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပသတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ အီဒီယံအသံုးကေတာ့ သိပ္ကို လိုခ်င္ေနတဲ့ဆႏၵ ျပင္းျပတာကို တင္စားေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ



Jack is crazy about the new Toyota sports car ! He said he would give his right arm to own one.

Jack က အဲဒီ တုိယုိတာၿပိဳင္ကားသစ္ကို အရုူးအမူးျဖစ္္ေနတာ။ ဘယ္ေလာက္ လိုခ်င္တဲ့ဆႏၵျပင္းျပေနသလဲဆိုရင္သူဘာပဲေပးရေပးရေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။



(၃) To twist someone’s arm



To twist (လိမ္ခ်ုိဳးတာ)၊ someone’s (တဦးတေယာက္ရဲ ႔)၊ arm (လက္ေမာင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးရဲ ႔ လက္ေမာင္းတဖက္ကို လိမ္ခ်ဳိးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကို လိမ္ခ်ဳိးရင္ နာလြန္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မလုပ္ခ်င္တာေတာင္ လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ပါးစပ္ကေန ေျပာေလ့ရွိတဲ့အတိုင္း၊ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦး မလုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ခ်င္ေအာင္ မရမက အတင္းတိုက္တြန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာမွာ အၾကပ္ကိုင္တာမ်ဳိး၊ မလြွဲမေရွာင္သာလုပ္ေပးရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကုိဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္္။

ဥပမာ

Mary didn’t want to go to the party. But her sister twisted her arm , so she finally agreed to go.

Mary က ပါတီကို မသြားခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ညီမက သူကို အတင္းမျဖစ္မေန တုိက္တြန္းေတာ့၊ သူလည္း ေနာက္ဆံုးေတာ့သြားဖုိ့သေဘာတူလုိက္တယ္။



ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Arm စကားလံုးကို အေျခခံတဲ့ Idiom အသံုးေတြက To cost an arm and a leg, To give your right arm နဲ႔ To twist someone’s arm တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။