ဓနသဟာယ ဘယ္လဲ ဘာလဲ

ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏိုင္ငံပါဝင္တဲ့ ဓနသဟာယႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ၾကာသပေတးေန႔က စတင္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ ဓနသဟာယ အသင္းႀကီးဟာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာရဲ႕ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ ျပရုပ္သာျဖစ္တယ္လို႔ ေဝဖန္သူေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။ အသင္းႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ႐ွိေနခ်ိန္မွာ က်င္းပေနတဲ့ ဓနသဟာယႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး အေၾကာင္းကို မစုျမတ္မြန္က ဆက္ၿပီးတင္ျပထားပါတယ္။

တခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ႐ွိခဲ့တဲ့ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၃ ႏိုင္ငံပါဝင္တ့ဲ ဓနသဟာယအသင္းႀကီးရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ ၿဗိတိန္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑နဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ႐ွိေနခ်ိန္မွာ ထိပ္သီးစည္းေဝးပြဲကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င္းပေနတာပါ။ ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံဥေသွ်ာင္ ဒုတိယေျမာက္ Elizabeth ဘုရင္မႀကီးက Buckingham နန္းေတာ္မွာၾကာသပေတးေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားမွာ အသင္းႀကီးကုိ သူဦးေဆာင္ရတဲ့အတြက္ အင္မတန္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕သားေတာ္ အိမ္ေ႐ွ႕စံ Charles မင္းသားကလည္း တေန႔မွာ ဦးေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ဓနသဟာယအသင္းႀကီးအေနနဲ႔ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ႐ွင္သန္မႈကို ဆက္လက္ေပးစြမ္းႏိုင္ေရးဟာ ကၽြန္မရဲ႕ ႐ိုးသားတဲ့ဆႏၵျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဖခင္ 1949 ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္ေတြကို တေန႔မွာ ေဝလမင္းသားက ဆက္ၿပီးထမ္းေဆာင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအသင္းႀကီးရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို တန္ဖုိးထားၿပီး ခိုင္မာေအာင္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို လိုက္ေနၾကသူေတြအတြက္ ပိုၿပီး လံုၿခံဳ သာယာဝေျပာၿပီး ေရ႐ွည္ခံတဲ့ ကမာၻႀကီးကို တည္ေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။"

ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ ဓနသဟာယအသင္းႀကီးဟာ ၿဗိတိန္ကိုလုိနီအေမြအႏွစ္ေတြကို မပစ္ပယ္ႏုိင္ေသးဘူးလို႔ ေဝဖန္သူေတြကေတာ့ ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ ဓနသဟာယေလ့လာေရးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္။ အဝတ္သစ္လဲထားတဲ့ အင္ပါယာ The Empire's New Clothes: The Myth of the Commonwealth ဆိုတဲ့စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့တဲ့ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡ Philip Murphy ရဲ႕ အျမင္ဆိုရင္

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ပိုင္းေတြ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြထဲက ႐ွိခဲ့တဲ့ ျပႆနာက ဓနသဟာယအသင္းႀကီးဟာ ေခတ္အေျခအေနနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကတာမ်ဳိး မ႐ွိပါဘူး။ ဓနသဟာယနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ သတင္းျဖစ္ေလာက္စရာ တခုတည္းေသာကိစၥက ေတာ္ဝင္မိသားစုအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။"

ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပါတ္အတြင္း ဓနသဟာယအသင္းနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ သတင္းကေတာ့ 1950 နဲ႔ 60 ျပည့္ႏွစ္ပိုင္းေတြတုန္းက ၿဗိတိန္ကိုလုိနီလုပ္ခဲ့တဲ့ႏို္င္ငံေတြ ကေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေျပာင္းအေျခခ်သူေတြ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္မရတ့ဲအျပင္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရမယ့္အေျခအေနနဲ႔ ႀကံဳေနတဲ့အေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May ေတာင္းပန္းခဲ့ရတဲ့ ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစည္းေဝးပြဲမွာေတာ့ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ May က ကမာၻႀကီးမွာရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အတူတဲြေျဖ႐ွင္းဖုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

"ကမာၻႀကီးမွာ ထူးျခားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ အခုစည္းေဝးပြဲကို က်င္းပေနတာပါ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ သာယာဝေျပာမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔ကို ျဖစ္ေစတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို အေျခခံထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ေတြဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ဳိးစုံနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ မိုးေလဝသ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဓနသဟာယႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဘဝေတြ ေနထိုင္မႈေတြကို ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးေနရပါတယ္။ Digital နည္းပညာတုိးတက္မႈက အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့တခ်ိန္ထဲမွာ လူပုဂၢိဳလ္တေယာက္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္အစိုးရေတြရဲ႕ ဆိုင္ဘာၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ လာမယ့္ ၂ ရက္စည္းေဝးပြဲေတြအတြင္း ဒီျပႆနာေတြနဲ႔ တျခားျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။"

ငွက္ဖ်ားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး။ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ေလ်ာ့ခ်ေရး။ အၿမဲစိမ္းသစ္ေတာေတြ ထိမ္းသိန္းေရးတို႔အတြက္ ဓနသဟာယေခါင္းေဆာင္ေတြၾကား ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီအသံုးျပဳဖုိ႔ ကတိျပဳထားၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြကို စြဲေဆာင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုမႈေတြ႐ွိေနပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ EU ဥေရာပသမဂၢထဲက ထြက္သြားၿပီးရင္ ဓနသဟာယအသင္းႀကီးကို ျပန္လည္း ခိုင္မာေအာင္လုပ္ဖုိ႔ တခ်ဳိ႕ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက လိုလားေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္ခဲလိမ့္မယ့္လို႔ ပါေမာကၡ Philip Murphy ကေျပာပါတယ္။

"ၿဗိတိန္အတြက္ ဓနသဟာယအသင္းႀကီးဟာ ခက္ခဲတဲ့ အေပ်ာ့စား သံတမန္နည္းလမ္း တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္မႈေတြ။ ဓနသဟဟာယကတဆင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြကို ေပးေကာင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿဗိတိန္ဟာ တခ်ိန္က ကိုလိုနီလုပ္ခဲ့သူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ အမွတ္ရေနၾကပါတယ္။ ဓနသဟာယႏိုင္ငံေတြၾကား ခုထိ ေတာ္ေတာ္ေလးမေက်နပ္ၾကသူေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။"

အဲဒီသေဘာထားအျမင္မ်ဳိးေတြကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ ဓနသဟာယႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ အနာဂါတ္အေပၚမွာ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနၾကဦးမွာျဖစ္ပါတယ္႐ွင္။