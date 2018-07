မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ Mend fences, The ball is in your court နဲ႔ Come out swinging တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။



(၁) Mend fences



Mend (ပ်က္တာကို ျပန္ျပင္တာ)၊ Fences (ၿခံစည္းရိုးေတြ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ပ်က္ေနတဲ့ ၿခံစည္းရိုးေတြကို ျပန္ျပင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က မတည့္တဲ့လူ၊ ရန္ျဖစ္ထားတဲ့လူ၊ စကားမ်ားထားတဲ့ လူႏွစ္ဦးၾကား ျပန္ေၾကေအးတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး ျပန္ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္တာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္တာ။ က်မတုိ႔ ျမန္မာစကားအရဆိုရင္ေတာ့ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အခဲမေၾကမႈေတြကို သင္ပုန္းေခ်တာ ၊ ယံုၾကည္မႈ ျပန္တည္ေဆာက္တာမ်ဳိးလို႔ ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မၾကာေသးမီကဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က Brussels မွာေရာက္ရိွစဥ္ NATO မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို စစ္အသံုးစရိတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဝဖန္တာ၊ ၿဗိတိန္ကိုလည္း ဥေရာပသမဂၢကထြက္တဲ့ Brexit နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဝဖန္တာ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Theresa May ရဲ့ အရည္အခ်င္း ကုိလဲထိခုိက္ ေစတဲ့ေျပာဆုိမွုေတြလုပ္ခဲ့ဲံတဲ့အတြက္ ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ၾကားတင္းမာမွုေတြ ရိွခဲ့ရာမွာ Trump ၿဗိတိန္ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကား ဆက္ဆံေရး ျပန္ေျပလည္ေစဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Christian Today သတင္းစာႀကီးက Trump and May struggle to mend fences after President's attack ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mary and her friend are trying to “mend fences” after their big fight.

Mary နဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းၾကား အႀကီးအက်ယ္ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေၾကေအးဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္။.

(၂) The ball is in your court

The ball (ေဘာလံုး)၊ is (ရိွတာ)၊ in your court (သင့္ဘက္က ကစားကြင္းအတြင္းမွာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေဘာလံုးဟာ သင့္ကစားကြင္းဘက္ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက Tennis ကစားနည္းက ဆင္းသက္လာတာပါ။ Tennis ရိုက္ရာမွာတဘက္က ရိုက္လိုက္တဲ့ေဘာလံုး ကိုယ့္ဘက္ေရာက္လာရင္ေဘာ္လုံးကုိျပန္ရိုက္ႏိုင္ဖို႔က ကုိယ့္တာဝန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ တဘက္ကတခုခု လုပ္ေပးလိုက္တာကုိျပန္တုံ့ျပန္ဖုိ့က ကုိယ့္အလွည့္ျဖစ္တာကုိဆုိလုိပါတယ္။တနည္း ဘယ္လုိတုံ့ျပန္မလဲဆုိတာ ကုိယ့္အေပးမွာတည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ရုရွားသမၼတ Vladimir Putin တုိ႔ Helsinki မွာ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပရာမွာ ကမာၻ႔ဖလားေဘာလံုးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ ရုရွားကို သမၼတ Trump က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ရာမွာ Putin ကလည္း အမွတ္တရအျဖစ္ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလံုးတလံုးကို ျပန္လက္ေဆာင္ေပးရင္းနဲ႔ The ball is in your court လို႔ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဆိုလိုတာကေတာ့ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္မွာ ကမာၻ႔ဖလား ေဘာလံုးပြဲ က်င္းပမွာမို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔က အေမရိကန္ရဲ ႔ အလွည့္က်ၿပီဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Fox News သတင္းစာမွာ Putin gives Trump a World Cup soccer ball, tells him 'now the ball is in your court' လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

I offered more than the asking sales price for his house. Now, the ball is “in his court”.

က်ေနာ္က သူေရာင္းမဲ့အိမ္ရဲ့ေတာင္းေစ်းထက္ ပိုၿပီးေပးထားတယ္။ က်ေနာ့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ကသူ႔တာဝန္ျဖစ္တယ္။

(၃) Come out swinging

Come out (အျပင္ကိုထြက္လာတာ)၊ swinging (လႊဲတာ၊ ယိမ္းတာ) ျဖစ္ျပီး၊စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကလႊဲၿပီး၊ ယိမ္းၿပီး အျပင္ကိုထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက လက္ေဝွ႔ပြဲေတြမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ၾကတဲ့ လက္ေဝွ႔သမားႏွစ္ဦးအေနနဲ႔ ပြဲအစ ႀကိဳးဝိုင္းထဲအဝင္မွာ လက္သီးကုိလက္ေဝွ႔ထိုိးဖို႔ ဟန္တျပင္ျပင္နဲ႔ ႀကိဳးဝိုင္းအလယ္ထဲ ဝင္လာတဲ့ ပံုရိပ္ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ရန္ျဖစ္ဖို႔ ဟန္ျပင္လာတာ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္ ေမာင္းတင္လာတာ။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ထြက္လာတာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းတပတ္က Helsinki မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ NATO ထိပ္သီးညီလာခံမွာ Trump က စစ္အသံုးစရိတ္ ထည့္ဝင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ NATO အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့တဲ့အျပင္ Germany ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Angela Merkel ကိုလည္း ရုရွားရဲ ႔ ေရနံေလာင္းရိပ္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနၿပီဆိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Politico သတင္းစာမွာ Trump comes out swinging at NATO summit လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာ

The opposition party’s candidate “came out swinging” to deny the reports of corruption.

အတိုက္အခံပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက သူအဂတိလိုက္စားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကို ျငင္းဆိုဖို႔အတြက္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းၿပီး ထြက္လာခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Mend fences, The ball is in your court နဲ႔ Come out swinging တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။