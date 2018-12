ဆီးရီယားက ကန္တပ္ဖဲြ႔မ်ားျပန္ရုပ္မႈ အိမ္ျဖဳေတာ္ ခုခံေျပာၾကား

ဆီရီးယားမွာ IS စစ္ေသြးႂကြေတြကို အႏုိင္ရၿပီမို႔ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႔ဝင္ေတြကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းမယ္လို႔ သမၼတ Donald Trump ဗုဒၶဟူးေန႔က ေၾကညာခဲ့တဲ့အေပၚ အိမ္ျဖဴေတာ္က ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

IS စစ္ေသြးႂကြေတြကိုေျခမႈန္းတဲ့ အေမရိကန္တပ္ေတြရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္သြားၿပီဖုိ႔ ေစလႊတ္ထားတဲ့ တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၂ ေထာင္ကုိ ျပန္႐ုတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ၿပီလို႔ သမၼတ Trump ကေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ Twitter ေပၚမွာ ေၾကညာခဲ့တာပါ။ ဒီေၾကညာခ်က္အေပၚ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးတာဝန္႐ွိသူေတြ၊ သံတမန္ေတြသာမက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ Twitter ေပၚက ေၾကညာခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ Pentagon စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ရပါတယ္။

IS ေတြကို ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ႏုိင္ၿပီလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ဆီးရီးယားက ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းတပ္ေတြရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးေတြ အဆံုးသတ္သြားၿပီဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မေရာက္ဘူးလို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရတာဝန္ခံ Sarah Sanders ကေျပာပါတယ္။ Pentagon စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရ Dana White ကလည္း IS ေတြ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ေနရာေတြလြတ္ေျမာက္ေအာက္ ပူးေပါင္းတပ္ေတြေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ IS ေတြအေပၚ တိုက္ခိုက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးကေတာ့ မၿပီးဆံုးေသးဘူးလုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆီးရီးယားကေန အေမရိကန္တပ္ေတြကို ေဘးကင္းစြာျပန္႐ုတ္သိမ္းဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူမလဲဆိုတာကိုေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကေရာ Pentagon ကပါ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း မေျပာႏုိင္ၾကပါဘူး။ အေမရိကန္က ဆီးရီးယားအေပၚ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး IS တပ္ေတြကို ေျခမႈန္းဖုိ႔ ေျမျပင္တပ္ဖဲြ႔ေတြက 2015 ခုႏွစ္မွာ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။