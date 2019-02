IS နဲ႔သြားေပါင္းခဲ႔တဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလး ၿဗိတိန္ျပန္လာခ်င္

IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕နဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ လန္ဒန္ကေန ဆီးရီးယားႏိုင္ငံကိုထြက္ခြာသြားခဲ့သူ ၿဗိတိသွ်ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းက ေလးတဦးက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာခ်င္တယ္လို႔ေျပာဆိုတဲ့အေၾကာင္း The Times သတင္းစာမွာ ဗုဒၶဟူးေန႔ကေဖၚျပခဲ့ပါ တယ္။ အသက္၁၉ႏွစ္အရြယ္ Shamima Begum ဟာ IS စစ္ေသြးၾကြေတြရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ Raqqa ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာမွာ ဒါ့ခ်္ IS စစ္ ေသြးၾကြတဦးနဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ကေလး၂ဦးေမြးဖြါးခဲ့ေပမဲ့ မက်န္းမာလို႔ ကေလး၂ဦးလံုးေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္သူ႕မွာ ေနာက္ထပ္ကိုယ္၀န္ရွိေနပါၿပီ။ ဒီကိုယ္၀န္ကိုစိတ္ခ် လက္ခ်နဲ႔ လံုလံုၿခံဳၿခံဳေမြးျမဴႏိုင္ဖို႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေရွ႕ ပိုင္းမွာျဖစ္ပြါးေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြအတြင္းကေန လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ပတ္ တုန္းက Begum ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။ Shamima Begum ဟာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ IS စစ္ေသြးၾကြေတြနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတုန္းက ၿဗိတိန္ကေန တူရကီႏိုင္ငံကိုထြက္ခြါခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ တျခားေက်ာင္းသူ၂ဦးအနက္ တဦးမွာ ဗံုးထိေသဆံုးခဲ႔ၿပီး က်န္တဦးဘယ္ေရာက္ေနမွန္း မသိဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ၿဗိတိန္ကိုျပန္ေရာက္လာရင္ Begum ဟာတရားစြဲခံရဖြယ္႐ွိေနပါတယ္။