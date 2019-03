မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ Walk away, Hit a snag နဲ႔ Cash in တုိ႔ကုိ တင္ျပထား ပါတယ္။

(၁) Walk away

Walk (လမ္းေလွ်ာက္တာ) ၊ away (ေနရာကေနအေ၀းသုိ့) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေနရာကေနအေ၀းသုိ့လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိေနရာကေန တျခားတေနရာကို ထြက္ခြါသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ သေဘာတူညီမႈရဖို႔ ဘယ္လိုမွ အေပးအယူ ဆက္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ၊ ညိွႏိႈင္းလို႔ မရႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး ေလာေလာဆယ္ ေဆြးေႏြးေနတာကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ မတတ္သာတဲ့အဆုံးစိတ္ေလ််ာ့ျပီး၊ လုပ္လက္စကုိ ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဆုံးသတ္လုိက္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ေဖၚ၀ါရီလကုန္က ဗိယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏိြဳင္းမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးညီလာခံ က်င္းပခဲ့ရာမွာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး အဓိကျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ညိွႏိႈင္းယူလို႔ မရႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ဘာမွသေဘာတူညီမႈ မရဘဲ၊ ဘာမွပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲနဲ႔ ရုတ္တရက္ အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သမၼတ Trump က “Sometimes you have to walk.” တခါတရံမွာ ဘာမွသေဘာတူညီမႈ မရဘဲနဲ႔လဲ လုပ္လက္စကုိရပ္ဆုိင္းလိုက္ရတဲ့့ အေျခအေနရွိ္ႏုိင္တယ္လို႔ သမတက Walk ကုိ away မပါဘဲ တုိတုိနဲ့လိုရင္းကုိအသုံးျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ေဆြးေႏြးေနလည္း ဘာမွအေၾကာင္းထူးမွာ မဟုတ္လုိ့ ေဆြးေႏြးပြဲကိုရပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္ဆိုၿပီး ရည္ညႊန္းေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The two sides decided to “walk away” from the deal when they failed to reach a compromise.

ႏွစ္ဘက္တုိ့သေဘာတူညီမွုရဖုိ့ အေပးအယူမလုပ္ႏုိင္ခဲ့လုိ့ေဆြးေႏြးတာကုိရပ္ဆုိင္းလုိက္ရတယ္။

(၂) Hit a snag

Hit (ထိတာ၊ တုိက္မိတာ)၊ a snag က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၿပီး ခၽြန္တဲ့၊ ရွတဲ့၊ ၿငိ ႔ႏိုင္တဲ့ေနရာတခုကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေစ့ထဲျမင္လာေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ အက်ီ္ၤမွာတတ္တဲ့ Zip ကုိ တတ္ရာမွာ တ၀က္ေလာက္က်ေတာ့ Zip တခုခုနဲျငိျပီး ဆက္ဆြဲလုိ့ တာမ်ိူးကုိ Hit a snag လုိ့သုံးပါတယ္။ ဒီစကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တခုခုနဲ့ျငိတာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆုိတဲ့သြယ္၀ုိက္အဓိပၸါယ္္က တခုခုလုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပမယ္လုိ့ ထင္ထားေပမယ့္ လုပ္္လက္စတန္းလမ္းမွာ အခက္အခဲျပႆနာနဲ႔ ရုတ္တရက္ရင္ဆိုင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအဆင္ေျပေနရာက ရုတ္တရက္အခက္အခဲျပႆနာနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ရတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un တုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ထိပ္သီးညီလာခံ မက်င္းပမီ Trump နဲ႔ Kim ၾကား တဦးနဲ႔တဦး စာအျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္တာ၊ တဦးနဲ႔တဦး အမြွန္းတင္ေျပာဆိုခဲ့ျကလုိ့ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရးဟာ သိပ္ကိုအဆင္ေျပခဲ့ျပီး Trump က Kim ကို သူနားခ်ႏုိင္လိမ့္မယ္လိို႔ ထင္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေျပလည္ေအာင္ကူညီီိဖုိ့ သူထင္သေလာက္မလြယ္ဘဲ အခက္ေတြ့ခဲ့လုိ့ ညီလာခံကေန ဘာမွသေဘာတူညီမႈမရဘဲ ရုတ္တရက္ Trump အေနနဲ႔ ျပန္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ Wall Street Journal သတင္းစာႀကီးက “Trump's Approach to Diplomacy Hits a Snag in North Korean Summit” ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The peace process between the army and the ethnic armed group “hit a snag” because of recent clashes.

စစ္တပ္နဲ့တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္အုပ္စုျကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဟာ မျကာေသးမီတုိက္ပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့လုိ့အဟန့္အတားနဲ့ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္

(၃) Cash in

Cash (ေငြသား၊ ေငြစကၠဴ)၊ in (အထဲ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေငြဝင္ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အခြင့္သာတုန္း အျမတ္ရေအာင္ ေငြရွာႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim ၾကား ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ ႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံကို အေျချပဳၿပီး စီးပြားရွာခဲ့ၾကသူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးတို့ပုံေတြပါတဲ့ T-shirt ေတြကုိ ေရာင္းတာေတြ၊ K-I-T-S-C-H , Kitsch လို႔ေခၚတဲ့ ေစ်းေပါတဲ့ အမွတ္တရပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ တံဆိပ္၊ ရင္ထိုး၊ ဆြဲႀကိဳး၊ေသာ့တြဲ စသျဖင့္တုိ႔ကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွစ္ဦးတုိ႔ပါတဲ့ ပံုေတြသုံးခါ စီးပြါးရွာခဲ့ျကတဲ့အတြက္ NPR သတင္းဌာနက” Trump-Kim Summit in Hanoi has vendors cashing in on kitsch” Trump နဲ႔ Kim ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ဟႏိြဳင္းရိွ ေစ်းသည္ေတြက အမွတ္တရပစၥည္းေတြထုတ္ၿပီး ေငြရွာခဲ့ၾကတယ္ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

This is a good year to invest in gold, you can “cash in” on it later.

ဒီႏွစ္ဟာေရြွ၀ယ္ျပီးရင္းႏွီးလုိ့ေကာင္းတဲ့ႏွစ္ျဖစ္္တယ္။ ေနာက္ပုိင္းျပန္ေရာင္းရင္အျမတ္ရႏုိင္တယ္။

