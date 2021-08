ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ကန္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ႀကိဳးပမ္း

ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမယ့္ Burma Bill ျမန္မာဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ကို အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းေရး ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

Burma Bill မွာ ဘယ္အခ်က္ေတြပါ၀င္ေနသလဲ၊ အျမန္ဆံုးျပဌာန္းႏိုင္ေရး ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးေနသလဲ၊ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ Campaign for a New Myanmar အဖဲြ႕ အၾကံေပး Mike Haack ကို မအင္ၾကင္းႏိုင္က Skype ကေန ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

Burma Bill ျမန္မာဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ကို အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေမရီလန္းျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Ben Cardin နဲ႔ နယူးေရာက္ျပည္နယ္ ရီပါပလင္ကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Gregory Meeks တို႔ ေရးဆဲြေနၾကပါတယ္။ ဒီမူၾကမ္းကို အျမန္ဆံုး အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းၿပီး ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားေနသူေတြက ဖိအားေပးေနၾကပါတယ္။ ဒီကေန႔ ၾကာသာပေတးနဲ႔ မနက္ျဖန္ ေသာၾကာကို Burma Lobbying Day ျမန္မာ့အေရးအေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ လႈပ္ရွားတဲ့ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းေတြ႕ဆံုပဲြေတြလုပ္ၿပီး တိုက္တြန္းေနပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီနဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြအပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရး ပိုမို ဖိအားေပးဖို႔ အခ်က္ေတြပါ၀င္တဲ့ Burma Bill ကို အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ အျမန္ဆံုးျပဌာန္းေရး ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးေနပါသလဲ။ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ Campaign for a New Myanmar အဖဲြ႕ အၾကံေပး Mike Haack ကို ေမးၾကည့္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Cardin တို႔ေရးဆဲြေနတဲ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေတြ တိုးေစဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ က႑အခ်ဳိ႕ကို ပံံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း MOGE အေပၚမွာ တိုက္႐ိုက္ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရးျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဘိုင္ဒန္အစိုးရအဖဲြ႕အေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူထားၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ MOGE အေပၚမွာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူဖို႔ က်န္ေနပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္း ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓါတ္ေငြကေန ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အႀကီးဆံုး၀င္ေငြရေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရနံနဲ႕ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရး သမၼတဘိုင္ဒန္အစိုးရကို ဖိအားေပးတဲ့အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကေန ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို က်ေနာ္တို႔ ျပဌာန္းေစခ်င္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္။ ။ ဒါဆိုရင္ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္သြင္းဖို႔ ေနာက္ျပဌာန္းမယ့္အေရး ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ၾကာေနတာလဲ။

Mike Haack ။ ။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေနနဲ႔ အေမရိကန္မွာရွိေနတဲ့ လူေတြဆီကေန အသံေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္မၾကားေသးတာေၾကာင့္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ အခုလို လႊတ္ေတာ္ကို ဖိအားေပးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပါ။ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာအသိုင္းအဝိုင္းေတြဟာ ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားမွာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အလြန္ပဲတက္ႂကြပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေန ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္နဲ႔ အရာရွိေတြကို တြန္းအားေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ အပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ အခုမွ ေအာက္ေျခကေန ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေတြအလိုက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈေတြရွိေနၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ ကံေကာင္းလွစြာပဲ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး ႏွစ္သိန္းေလာက္ရွိေနပါတယ္။ သူတို႔က ျပည္နယ္တိုင္းမွာရွိေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခကေန သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အမတ္ေတြကို ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေရး ဖိအားေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ စည္းရံုးလႈပ္ရွားေနပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ ။ ။ အခုလို အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားမႈေန႔ ကေန ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲ။

Mike Haack ။ ။ လူအမ်ားအျပားစုေ၀း လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အေစာပိုင္းကပဲ နယူးေရာက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ရံုးကတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ မနက္ျဖန္မွာေတာ့ Georgia California Pennsylvania စတဲ့ ျပည္နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ရံုးေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိသလို အျခား တန္းစီးထားတဲ့ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ သိရသေလာက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂၀ ဦးေလာက္က သူတို႔ရံုးေတြက ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ပါ၀င္ဖို႔ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးက အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြလည္း ရထားပါတယ္။ အခု Burma Bill ကို ဦးေဆာင္ေရးဆဲြတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ရံုးေတြကေန ေျပာျပခ်က္အရဆိုရင္ အျခားအထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ဘယ္ေတာ့တင္သြင္းမလဲ၊ ဘာေတြကူညီေပးရမလဲဆိုၿပီး ဖိအားေပးေနၾကတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလို ျမန္မာ့အေရး အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မွာ လႈပ္ရွားတဲ့ေန႔ကေန ပိုမို ဖိအားေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

