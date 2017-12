အာဖဂန္မွာ IS ဦးေရတိုးလာမႈ ႐ု႐ွားသတိေပး

အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ IS စစ္ေသြးၾကြ ၁ ေသာင္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ ရုရွားက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဒီအေရအတြက္ဟာ တိုးလာေနတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဲဒီအၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ဆီးရီးယားနဲ႔ အီရတ္က တိုက္ပြဲေတြမွာ အေရးနိမ့္လာၿပီးေနာက္ အဲဒီႏုိင္ငံေတြက ထြက္ေျပးလာၾကတာပါ။



အာဖဂန္ဆိုင္ရာ ရုရွား အထူးသံအမတ္ Zamir Kabulov က တာဂ်ီကစၥတန္၊ တာ့က္မန္နစၥတန္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ေတြမွာ IS စစ္ေသြးၾကြေတြ ပုိၿပီး ခိုေအာင္းလာေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း ရုရွားသတင္းမီဒီယာေတြက ကိုးကား ေဖၚျပပါတယ္။



ဒါ့အျပင္ တုိက္ခုိက္ေရးသမားေတြနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံထုတ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြကို ရဟတ္ယာဥ္ေတြနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲေျပာဆိုေပမယ့္ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာကိုေတ့ာ ေျပာမသြားပါဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢကိုေရာ NATO အဖြဲ႔ကိုပါ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေၾကာင္း ၾကားထားေပမယ့္ ဘယ္လုိ တံု႔ျပန္ခ်က္မွ မၾကားရဘူးလို႔လည္း Kabulov က ေျပာပါတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ရွိေနတဲ့ NATO တပ္ဖြဲ႔ အရာရွိေတြကေတာ့ ရုရွားဟာ တာလီဘန္ေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေနတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲေျပာဆိုပါတယ္။



အာဖဂန္အရာရွိေတြကလည္း IS ေတြ ေျခကုပ္ယူေနၿပီဆုိတဲ့သတင္းဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က ျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ မမွန္သတင္းေတြလို႔ဆိုပါတယ္။အာဖဂန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ Dawlat Waziri က အေမရိကန္ေတြရဲ႔ ၉ လတာ ေလေၾကာင္း တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း IS အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔၀င္ ၁၆၀၀ ေလာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔လည္း ပါတယ္လို႔ အခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းက သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ အေစာပိုင္းကစလို႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ IS ေတြဟာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ စတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားဆံုးအခ်ိန္မွာ အင္အား ၃၀၀၀ ေလာက္သာ ရွိတယ္လို႔ အေမရိကန္စစ္ဖက္က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။