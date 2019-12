ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ ကန္ေရာက္ ျမန္မာေတြ ဆုေတာင္း

ကမၻာတ၀ွမ္း ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကုန္ဆုံးလုိ႔ ၂၀၂၀ ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိေနၾကတာမွာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြလည္း ကုိယ္ေရာက္ရွိရာ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွာ ကုိယ့္မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စုေ၀းၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတ၀ွမ္း ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြ ႏွစ္သစ္ကူး ႀကိဳဆုိၾကမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိေတာ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က စုစည္း တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာမိသားစုေတြဟာ ကုိယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ တေနရာ ရာမွာ စုေ၀း ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိၾကေလ့ရွိတာမွာ ၂၀၂၀ ႏွစ္သစ္ကုိလည္း အလားတူ ေပ်ာ္ရႊင္စာ ႀကိဳဆုိၾကဖုိ႔ စီစဥ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္အတြက္ ထူးျခားတာကေတာ့ အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာ မိသားစုေတြက ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔၊ တဦးအေပၚတဦး ေမတၱာထားၿပီး အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားၾကတာပါ။

နယူးေယာက္ျပည္နယ္အထက္ပုိင္း၊ Albany ၿမိဳ႕က ကုိေဇာ္ကုိကုိႏုိင္ကေတာ့ သူတုိ႔မိသားစု ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိမယ့္အစီအစဥ္ကုိ အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ေလးမွာေတာ့ မိသားစုေတြက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ နီးစပ္ရာအသိုင္းအဝုိင္းေလးေတြကေတာ့ (စုၿပီး) လုပ္ၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီးေတာ့ စားေသာက္ပြဲေလး လုပ္မယ္၊ ၿပီးရင္ ႏွစ္သစ္ကူးႀကိဳမယ္ ေပါ့ဗ်ာ၊ ဒီလို စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကေလးလူႀကီး ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀ ေလာက္ေတာ့ရွိမယ္ဗ်။ နီးစပ္ရာ ကေတာ့ဗ်ာ-က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ေလးမွာ ေနာက္တပတ္က်ရင္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးရွိတယ္။ သူတို႔ဖိတ္စာေတြလည္း က်ေနာ္တို႔ကိုျဖန္႔ေဝထားတာေတြ႔ပါတယ္ဗ်။ ေနာက္တပတ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ေပါ့ေနာ္။ နီးစပ္ရာ တျခားၿမိဳ႕ေလးမွာလည္း အဲဒီလိုပဲ က်ေနာ္တို႔ကို လွမ္းဖိတ္တာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အားတဲ့လူေတြကေတာ့ သြားၾကတာေပါ့။ အဓိက ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းကေတာ့ ျပည္ပတုိင္းျပည္မွာ ေရာက္ေနေပမယ့္လည္း ၂၀၂၀ မွာ က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီးေတာ့ စစ္ပြဲေတြၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစလုိ႔ပဲ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”

မယ္ရီလန္းျပည္နယ္၊ Silver Spring မွာ ေနထုိင္တဲ့ ကုိယဥ္ေထြးကလည္း သူငယ္ခ်င္း မိသားစုေတြနဲ႔ စုၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အခုလုိ ေျပာျပပါတယ္။

“ဒီႏွစ္ New Year ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ေပါ့ေလ၊ သူငယ္ခ်င္းမိသားစုေတြကေနေပါင္းၿပီးေတာ့ New Year ကို ႀကိဳဆိုတာေပါ့။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ၾက သလဲဆိုေတာ့ တမိသားစုစီကို ဘာေလးလုပ္လာခဲ့ေပးပါ၊ တေယာက္ကေတာ့ အစားအေသာက္ေလးလုပ္လာခဲ့ေပးပါ၊ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ ခ်က္ စားမယ့္မုံ႔တခုခုကို တာဝန္ယူေပးပါ စသျဖင့္၊ ၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တုိ႔က ဝိုင္းၿပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမိသားစုေတြအကုန္ ဝုိင္း Share ၾကတယ္။ ၿပီးသြားတဲ့ အခါက်လုိ႔ရွိေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ ႏွစ္တုိင္း၊ ႏွစ္တုိင္း တႏွစ္နဲ႔တႏွစ္နဲ႔ အရင္တုန္းကဆို မိသားစုေတြ ေလး-ငါး-ဆယ္စု လုပ္ရင္းနဲ႔ မိသားစုေတြ နည္းနည္းမ်ားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ မိသားစု ဆယ္စု၊ ဆယ့္ငါးစုေလာက္ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါကို ေပါင္းၿပီး သူငယ္ခ်င္းအိမ္တအိမ္မွာ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ေရြးလုိက္တယ္။ ေရြးၿပီးေတာ့မွ…ဒီညဆုိရင္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးပီပီေပါ့ေနာ္-အေမရိကန္အစားအေသာက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္း မိသားစုတစုက အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲေလးကို တာဝန္ယူၿပီးခ်က္လာမယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အစားေတြ၊ အေသာက္ေတြယူသြားၾကမယ္။ ၿပီးသြားရင္ ၂၀၂၀ မွာ အားလံုး က်န္းက်န္းမာမာခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ လိုရာဆႏၵေတြျပည့္ဖို႔၊ ခလုတ္မထိ၊ ဆူးမၿငိဘဲျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစဆိုတာဆုေတာင္းၾကရင္းနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ New Year ကိုႀကိဳဆိုၾကမွာေပါ့ခင္ဗ်။”

Nevada ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ ေလာင္းကစားၿမိဳ႕ေတာ္ Las Vegas က ဆူရွီးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးဆန္းထြန္းနီကေတာ့ သူတုိ႔ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ပရိတ္ရြတ္၊ ေမတၱပုိ႔ရင္း ႏွစ္သစ္ကုိ ျဖတ္သန္းမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔က ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္၊ ကက္ဆီႏိုႀကီးေတြက အကုန္လံုး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ မီး႐ႉးမီးပန္းလႊတ္ေပးပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လွလည္း တအားလွပါတယ္။ အကုန္တန္းစီေနတာဆိုေတာ့။ ဒါေပမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏွစ္ကတည္းကစၿပီးေတာ့ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဇယ်ဓမၼ ရိပ္သာေက်ာင္းေတာ္မွာ ဆရာေတာ္ဘုရားက ညေနပိုင္းကို ၅ နာရီကေန ၆ နာရီအထိ ပဌာန္းရြတ္တယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ တရားထုိင္တယ္။ ၿပီးရင္ ေမတၱာပို႔၊ အမွ်ေဝ အဲဒါကို ၁၂ နာရီေက်ာ္သြားတဲ့အထိကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ပါတယ္။ count-down လံုးဝမလုပ္ပါဘူး။ ၁၂ နာရီ ၅ မိနစ္ေလာက္က်ေတာ့မွ ဆရာေတာ္ဘုရားက ေၾကးစည္ေတြတီးၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးကိုရပ္ခုိင္းတယ္။ ရပ္ခုိင္းၿပီးေတာ့မွ အဲဒီလို celebrate လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဒီညေတာ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲ ႏွစ္သစ္ကူးမယ္လို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ က်ေနာ္ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့လူေတြ အားလံုးကို ၂၀၂၀ ထဲမွာ အကုန္လံုးက တကယ္ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္န႔ဲ မုဒိတာစိတ္နဲ႔ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိုရင္ တကယ့္ကို ေအာင္ျမင္သြားမွာပါ။ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္လည္း က်ေနာ္တကယ္ဆုေတာင္းပါတယ္ဗ်။ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲဆုေတာင္းပါတယ္။”

Indiana ျပည္နယ္၊ Fort Wayne ၿမိဳ႕က ကုိျပည္လင္းထူးကလည္း အလုပ္အားလပ္ရက္မွာ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔စုၿပီး ႏွစ္သစ္ကုိ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ အေမရိကားမွာ က်ေနာ့္အမအႀကီးဆံုးရယ္၊ က်ေနာ့္ညီအငယ္ဆံံုးရယ္၊ သူတို႔မိသားစုေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔မိသားစုေတြနဲ႔ မိသားစု New Year Party ေပါ့၊ အရမ္းရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြ သံုး-ေလးေယာက္လည္း ဖိတ္ထားပါတယ္။ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ - ဒီလုိပဲေပါ့၊ စကားစျမည္ေလးေျပာၾကေပါ့၊ ဟိုအေၾကာင္း-ဒီအေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္အေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးအေၾကာင္းေပါ့။ ေနာက္ၿပီး New Year မတုိင္ခင္ နည္းနည္းေလး ဆုေတာင္းေပးၾကတာေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားက New Year မတုိင္ခင္ တပတ္လံုးပိတ္ၾကတာဗ်။ ခရစၥမတ္ေန႔ကေန စပိတ္ၾကတာ။ အဓိက-ကေတာ့ new year မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္အပါအဝင္ ကမၻာႀကီးကလူေတြ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ-လို႔ေတာ့ ဆုေတာင္း ေပးၾကတာေပါ့။ အဓိက ဒီသံုးခုက အေရးႀကီးတယ္။”

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံးလုိ႔ ၂၀၂၀ ထဲကုိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ကမၻာ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးဖုိ႔ နာရီအနည္းငယ္ လုိေနပါေသးတယ္ခင္ဗ်ား။

