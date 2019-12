ICJ အမႈရင္ဆိုင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နယ္သာလန္ကို ဆိုက္ေရာက္ၿပီ

လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ The Hague ၿမိဳ႕က ႏုိင္ငံတကာတရားရုံးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံက စြဲခ်က္တင္ထားတဲ့အမႈကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ႏိုဘဲလ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကို ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔က ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။



ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစုအေပၚ လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိယ္စား ႏုိင္ငံတကာ တရားရံုး ICJ မွာ တရားရင္ဆိုင္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ The Hague ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



The Hague ၿမိဳ႕က ကုလသမဂၢရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ တရားရံုးမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ကေန ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ဂမ္ဘီယာႏုိင္ငံနဲ႔ အမႈရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ Amsterdam က Schiphol ေလဆိပ္ကို ေရာက္လာၾကတာပါ။



ႏုိင္ငံတကာ တရားရံုး ICJ မွာ ၃ ရက္ၾကာ ၾကားနာမႈ အတြင္းမွာေတာ့ ကုလသမဂၢ တရားသူႀကီး ၁၆ ဦးပါ ခံုအဖြဲ႔ထံကို အခု တိုင္ၾကားထားတဲ႔ လူမ်ိဳးတုံး စာခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္ခ်က္ စြပ္စြဲခ်က္ကို အျပည့္အ၀ ၾကားနာ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္မီအခ်ိန္မွာ အေျခအေန ပိုဆိုးမလာေစေရး ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အတြက္ Provisional Measures လို႔ ေခၚတဲ႔ ၾကားကာလ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ၾကားနာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ဂမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံက ပထမဆံုး ထြက္ဆိုမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနာက္တရက္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ထြက္ဆိုမွာပါ။



ဒီေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနမွာေတာ့ ျမန္မာနဲ႔ ဂမ္ဘီယာတို႔ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ၾကားနာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ႏုိင္ငံတကာတရားရံုး ICJ အမႈ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး အျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စား တာ၀န္ယူထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ပူးတြဲ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။



ဘဂၤလားေဒရွ္႕ဘက္ ထြက္ေျပးရတဲ႔ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို စိစစ္ၿပီး လက္ခံမယ္လို႔ ျမန္မာ အစိုးရက ေျပာဆိုထားေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ႔ အသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ လက္မခံပါဘူး။

