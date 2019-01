ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီက လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ရုပ္သိမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမွင့္ထားတဲ့ Freedom of the City of London ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ျပန္ရုပ္သိမ္းဖို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (City of London Corporation) က အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ၾကာသပေတးေန႔မွာ မဲခြဲဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။

အခုလို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းနဲ႔ ဒီလိုရုပ္သိမ္းဖို႔ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို စာေရး အေၾကာင္းၾကားေနၿပီလို႔လည္း အဖြဲ႔ကၾကာသပေတးေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိအေျခေနကို အထူးစိုးရိမ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးဆီ စာေရး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆိုးဝါးတဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ အတြက္ ရံႈ႕ခ်ေၾကာင္းလည္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုခ်ီးျမႈင့္ထားတဲ့ Freedom of the City of London ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုကို ျပန္ရုပ္သိမ္းဖို႔ ေကာင္စီဝင္တဦးျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏြယ္ဖြား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား Munsur Ali ရဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ကို Common Council တရားရံုးမွာ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရံုးေတာ္က အခုလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။