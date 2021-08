႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ တိုးခ်ဲ႕

ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာ ခိုလံႈေနတဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အစိုးရရဲ႕ Covid-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ အခ်ိန္တိုးခ်ဲ႕လိုက္ေၾကာင္း ကမ ၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ WHO က တနလာၤေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။



Covid-19 ကပ္ေဘးေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အားလံုးျခံဳငံုပါ၀င္ေစေရးက အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း တနလာၤေန႔ထုတ္ WHO ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ႏိုင္ငံတ၀န္း ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေရး တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးနဲ႔ အခုလို လံႈ႔ေဆာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း WHO ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ Poonam Khetrapal Singh က ေျပာပါတယ္။



ဘဂၤလားေဒရွ္႕ဘက္က ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈ တန္းတူခြင့္ ရရွိေရး ဆိုတဲ႔ WHO ရဲ႕ တိုက္တြန္းခ်က္ အတိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္ေတြလိုမ်ိဳး ေဘးဒုကၡ ခံရလြယ္တဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေတြကို ျခံဳငံုမိေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းဟာဆိုရင္ ဒုကၡသည္ေတြ၊ ေနာက္ သူတို႔ကို လက္ခံထားရွိတဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ က်န္းမာေရး ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အတြက္ အဓိက က်တယ္လို႔လည္း WHO ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံတဲ႔ ျမန္မာဘက္ကို အခုအခ်ိန္ထိ ဒုကၡသည္ေတြ မျပန္ႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ဘက္က အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး Covid-19 ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

--------------------------------------------

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ် တိုးချဲ့



ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာ ခိုလှုံနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အစိုးရရဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ် အချိန်တိုးချဲ့လိုက်ကြောင်း ကမ ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ WHO က တနလာၤနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။



Covid-19 ကပ်ဘေးရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အတွက် တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ အားလုံးခြုံငုံပါဝင်စေရေးက အရေးကြီးကြောင်းလည်း တနလာၤနေ့ထုတ် WHO ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နိုင်ငံတဝန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး တိုးမြှင့်နိုင်ရေးနဲ့ အခုလို လှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်မှု အတွက် ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ခေါင်းဆောင်မှုကို ချီးကျူးကြောင်း WHO ရဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ Poonam Khetrapal Singh က ပြောပါတယ်။



ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘက်က ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု တန်းတူခွင့် ရရှိရေး ဆိုတဲ့ WHO ရဲ့ တိုက်တွန်းချက် အတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်တွေလိုမျိုး ဘေးဒုက္ခ ခံရလွယ်တဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ခြုံငုံမိအောင် ကာကွယ်ပေးခြင်းဟာဆိုရင် ဒုက္ခသည်တွေ၊ နောက် သူတို့ကို လက်ခံထားရှိတဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေး ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အတွက် အဓိက ကျတယ်လို့လည်း WHO ရဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ပြောပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံတဲ့ မြန်မာဘက်ကို အခုအချိန်ထိ ဒုက္ခသည်တွေ မပြန်နိုင်သေးချိန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘက်က အမျိုးသား ကာကွယ်ဆေးထိုး အစီအစဉ်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းပြီး Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။