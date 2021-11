ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာ ၁ ေထာင္၀န္းက်င္ ျပန္ျဖစ္လာ

{{Zawgyi/Unicode}}

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာအေရအတြက္ဟာ ႏိုဝင္ဘာလ လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ၁ ေထာင္ဝန္းက်င္အထိ ျပန္မ်ားလာပါတယ္။ ဒါဟာ ဓာတ္ခြဲနမူနာ စစ္ေဆးမႈေတြ ပိုၿပီးမ်ားမ်ား လုပ္လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရက ေျပာပါတယ္။ အတည္ျပဳလူနာအမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ႐ွမ္းျပည္နယ္ထဲက လားရႈိးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးကို မေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ ယာယီပိတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ရန္ကုန္က လာတဲ့သတင္းကို ကုိခင္ေမာင္စုိးမင္း က ေျပာျပပါမယ္။



ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာ အေရအတြက္ဟာ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ ရာဂဏန္းအထိ က်သြားခဲ့ရာကေန ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ ၁၀၇၄ ဦးအထိ အတည္ျပဳလူနာ ျပန္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႔ထဲက ေန႔စဥ္ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာ ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္မွာ ႐ွိေနတာပါ။ အတည္ျပဳလူနာအမ်ားဆံုးက ရွမ္းျပည္နယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္ လားရႈိးၿမိဳ႕မွာ ကိုဗစ္ပိုးေတြလူနာေတြ ဒီရက္ပိုင္း မ်ားလာသလို ေသဆုံးမႈေတြလည္း တိုးလာတာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕မေစ်းကို မေန႔ ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ျပန္ပိတ္ခဲ့ရတယ္လို႔ လားရႈိးၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းသစၥာ ပရဟိတအသင္းက အတြင္းေရးမႈး ဦးဆန္းေမာင္က ေျပာပါတယ္။

“မေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ စစ္တာေလ၊ ေစ်းသည္ ၃ ေယာက္ျပန္ေတြ႕တယ္၊ Positive ေလ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေပ့ါ၊ ေစ်းက ဒီေန႔ ပိတ္လိုက္ၿပီ။ ဒီ ၃ ရက္မွာ အေတာ္ေလး တိုးလာတယ္။ တစ္ရက္မွာ ၅ ေယာက္ေလာက္ေတာ့ သြားတယ္ ( ေသဆုံးသူ) ပုံမွန္အရေလ။ ဟိုရက္ေတြတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖက္မွာ အေတာ္ေလးေလ်ာ့သြားၿပီးေတာ့မွ တစ္ရက္ကို တခါတစ္ေလ တစ္ေယာက္၊ တခါတစ္ေလ ၃ ေယာက္ အဲ့ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့တာေလ။ အခု ဒီရက္ပိုင္းေတာ့ ၅ေယာက္၊ ၆ ေယာက္၊ ၇ ေယာက္ အဲ့လိုျပန္ျဖစ္လာတယ္။”

အခုလို ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေတြ ျပန္မ်ားလာရတာက စစ္ေဆးေပးတဲ့ ဓါတ္ခဲြနမူနာေတြ ပိုမ်ားလာလုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ေဒါက္တာသန္းႏိုင္စိုးက ခုလိုေျပာပါတယ္။

“ စစ္တဲ့ အေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့။ စစ္တာမ်ားရင္ ေတြ႕တာလဲ မ်ားႏိုင္တာေပါ့။ ရာခိုင္ႏႈန္းသေဘာကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ စစ္တာကလည္း ၂ေသာင္း ၈ ေထာင္၊ ၃ေသာင္း အဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ စစ္တာ။ ဒုတိယလႈိင္းထက္စာရင္ အမ်ားႀကီးေတာင္ တိုးစစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ပိုးေတြ႕ရာခိုင္ႏႈန္း အေနအထားကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီ တတိယလႈိင္းကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းေလး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီဆိုတာေတာ့ ေပၚေနတယ္ေပါ့ေႏွာ္”

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း က်န္းမာေရးဌာနက တရက္ကို ဓါတ္ခဲြ နမူနာ ၂ ေသာင္းကေန ၃ ေသာင္းနီးပါး စစ္ေဆးေပးေနပါတယ္။ အရင္ ကိုဗစ္ပိုးေတြ ျပင္းထန္စဥ္တုန္းက ကူးစက္မႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ Stay at Home သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ ၁၁၉ ၿမိဳနယ္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပိုးကူးစက္မႈ ေလ်ာ့လာတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ပထမတစ္ႀကိမ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္မွာ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၅၀ ကို လက္ရွိမွာ Stay at Home သတ္မွတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြေၾကာင့္ Stay at Home သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္က ၆၉ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ အရင္ကထက္စာရင္ အတည္ျပဳလူနာ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့သြားသလို၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ျဖည္ေလ်ာ့ေပးေနေပမယ့္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြအတြက္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို မေပါ့ေလ်ာ့ဘဲ လိုက္နာၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာခြင့္ရ ေဒါက္တာ သန္းႏိုင္စိုးက ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ မေပါ့ဖို႔လိုပါတယ္။လႈိင္းတစ္ခု ၿပီးဆုံးၿပီလို႔ ေျပာဖို႔ကေတာ့ ေစာပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုတယ္။ သူက တစ္စေပၚရင္ ေနာက္ကလိုက္ရင္းနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကူးစက္တာလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္ေတြ႕ရတဲ့ ကိန္းဂဏန္းဆိုတာကလဲ အတက္အက်ရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ့အခါမွာ အပတ္စဥ္အတက္အက်နဲ႔ပဲ ပိုးေတြ႕ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ပိုးေတြ႕စာရင္းကို ထုတ္ျပန္တာေပါ့ေနာ္။ တစ္ရက္ခ်င္းကမ်ားမ်ားစစ္ႏိုင္တဲ့ ေန႔မွာ မ်ားမ်ားေတြ႕ၿပီး စာရင္းတက္သြားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စစ္တာနည္းတဲ့ ေန႔လဲ ရွိႏိုင္တယ္ေပါ့ေႏွာ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ သူက 3 days Average ကို ယူတာရွိတယ္ 7 days Average ကို ယူတာရွိတယ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ 7 days Average နဲ႔ ပိုးေတြ႕စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးေနပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ က်လာေပမယ့္ မေပါ့ဖို႔လိုတာေပါ့ေႏွာ္။ အဓိကက ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးႏွံဖို႔ကလည္း အဓိက က်တာေပါ့ေႏွာ္။ အဲ့ေတာ့ ဒါကို ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ ဆက္က်ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။”



လက္ရွိမွာေတာ့ အသက္ ၁၂ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းက ကိုဗစ္ကူးစက္မႈေတြမ်ားေနေသးတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၉ခုက ၿမိဳ႕နယ္ ၄၆ ခုက စာသင္ေက်ာင္းေတြကလြဲရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းေတြနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းေတြကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးေပးၿပီး တကၠသိုလ္ေတြ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စစ္ေကာင္စီက ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

.............................................

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁ ထောင်ဝန်းကျင် ပြန်ဖြစ်လာ

{{Unicode}}

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအရေအတွက်ဟာ နိုဝင်ဘာလ လဆန်းပိုင်းကစပြီး ၁ ထောင်ဝန်းကျင်အထိ ပြန်များလာပါတယ်။ ဒါဟာ ဓာတ်ခွဲနမူနာ စစ်ဆေးမှုတွေ ပိုပြီးများများ လုပ်လာနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရက ပြောပါတယ်။ အတည်ပြုလူနာအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက လားရှိုးမြို့ မြို့မဈေးကြီးကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ ယာယီပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ရန်ကုန်က လာတဲ့သတင်းကို ကိုခင်မောင်စိုးမင်း က ပြောပြပါမယ်။



မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ အရေအတွက်ဟာ အောက်တိုဘာလထဲမှာ ရာဂဏန်းအထိ ကျသွားခဲ့ရာကနေ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ ၁၀၇၄ ဦးအထိ အတည်ပြုလူနာ ပြန်များခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ထဲက နေ့စဉ် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတာပါ။ အတည်ပြုလူနာအများဆုံးက ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးမြို့မှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေလူနာတွေ ဒီရက်ပိုင်း များလာသလို သေဆုံးမှုတွေလည်း တိုးလာတာကြောင့် မြို့မဈေးကို မနေ့ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် သောကြာနေ့မှာ ပြန်ပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ လားရှိုးမြို့ ငြိမ်းချမ်းသစ္စာ ပရဟိတအသင်းက အတွင်းရေးမှုး ဦးဆန်းမောင်က ပြောပါတယ်။

“မနေ့က ကျွန်တော်တို့ ဈေးမှာ ပြန်ပြီးတော့ စစ်တာလေ၊ ဈေးသည် ၃ ယောက်ပြန်တွေ့တယ်၊ Positive လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ မြို့မဈေးကြီးပေ့ါ၊ ဈေးက ဒီနေ့ ပိတ်လိုက်ပြီ။ ဒီ ၃ ရက်မှာ အတော်လေး တိုးလာတယ်။ တစ်ရက်မှာ ၅ ယောက်လောက်တော့ သွားတယ် ( သေဆုံးသူ) ပုံမှန်အရလေ။ ဟိုရက်တွေတုန်းက ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာ အတော်လေးလျော့သွားပြီးတော့မှ တစ်ရက်ကို တခါတစ်လေ တစ်ယောက်၊ တခါတစ်လေ ၃ ယောက် အဲ့လောက်ပဲ ရှိတော့တာလေ။ အခု ဒီရက်ပိုင်းတော့ ၅ယောက်၊ ၆ ယောက်၊ ၇ ယောက် အဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာတယ်။”

အခုလို ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ ပြန်များလာရတာက စစ်ဆေးပေးတဲ့ ဓါတ်ခွဲနမူနာတွေ ပိုများလာလို့ဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးက ခုလိုပြောပါတယ်။

“ စစ်တဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့။ စစ်တာများရင် တွေ့တာလဲ များနိုင်တာပေါ့။ ရာခိုင်နှုန်းသဘောကလဲ ဒီလိုပါပဲ။ စစ်တာကလည်း ၂သောင်း ၈ ထောင်၊ ၃သောင်း အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ စစ်တာ။ ဒုတိယလှိုင်းထက်စာရင် အများကြီးတောင် တိုးစစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပိုးတွေ့ရာခိုင်နှုန်း အနေအထားကို ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီ တတိယလှိုင်းကို အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိတော့ ကောင်းကောင်းလေး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာတော့ ပေါ်နေတယ်ပေါ့နှော်”

အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကျန်းမာရေးဌာနက တရက်ကို ဓါတ်ခွဲ နမူနာ ၂ သောင်းကနေ ၃ သောင်းနီးပါး စစ်ဆေးပေးနေပါတယ်။ အရင် ကိုဗစ်ပိုးတွေ ပြင်းထန်စဉ်တုန်းက ကူးစက်မှုတွေကို လျော့ချနိုင်ဖို့ Stay at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေ ၁၁၉ မြိုနယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုးကူးစက်မှု လျော့လာတဲ့ မြို့နယ်တစ်ချို့ကို ပထမတစ်ကြိမ် ၆ မြို့နယ်၊ ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှာ ၄၄ မြို့နယ် စုစုပေါင်း မြို့နယ် ၅၀ ကို လက်ရှိမှာ Stay at Home သတ်မှတ်ချက် ပယ်ဖျက်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် Stay at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်က ၆၉ မြို့နယ်ရှိပါတယ်။ အရင်ကထက်စာရင် အတည်ပြုလူနာ ရာခိုင်နှုန်းလျော့သွားသလို၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကန့်သတ်ချက်တွေ ဖြည်လျော့ပေးနေပေမယ့် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေအတွက် လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို မပေါ့လျော့ဘဲ လိုက်နာကြဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာ သန်းနိုင်စိုးက ပြောပါတယ်။

“အဓိကကတော့ မပေါ့ဖို့လိုပါတယ်။လှိုင်းတစ်ခု ပြီးဆုံးပြီလို့ ပြောဖို့ကတော့ စောပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ဒါတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ သူက တစ်စပေါ်ရင် နောက်ကလိုက်ရင်းနဲ့ ဘယ်နှစ်ယောက်ကူးစက်တာလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ နေ့စဉ်တွေ့ရတဲ့ ကိန်းဂဏန်းဆိုတာကလဲ အတက်အကျရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့က ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာ အပတ်စဉ်အတက်အကျနဲ့ပဲ ပိုးတွေ့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပိုးတွေ့စာရင်းကို ထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်။ တစ်ရက်ချင်းကများများစစ်နိုင်တဲ့ နေ့မှာ များများတွေ့ပြီး စာရင်းတက်သွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စစ်တာနည်းတဲ့ နေ့လဲ ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နှော်။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ သူက 3 days Average ကို ယူတာရှိတယ် 7 days Average ကို ယူတာရှိတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ 7 days Average နဲ့ ပိုးတွေ့စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးနေပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျလာပေမယ့် မပေါ့ဖို့လိုတာပေါ့နှော်။ အဓိကက ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးနှံဖို့ကလည်း အဓိက ကျတာပေါ့နှော်။ အဲ့တော့ ဒါကို ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ ဆက်ကျနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။”



လက်ရှိမှာတော့ အသက် ၁၂ နှစ်နဲ့ အထက် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီး နိုင်ငံအတွင်းက ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေများနေသေးတဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၉ခုက မြို့နယ် ၄၆ ခုက စာသင်ကျောင်းတွေကလွဲရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အခြေခံပညာကျောင်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေကို နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးပေးပြီး တက္ကသိုလ်တွေ ပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်လည်း စစ်ကောင်စီက ကြိုးစားပြင်ဆင်နေပါတယ်။