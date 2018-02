အစြန္းေရာက္ႏွိမ္နင္းေရး အီဂ်စ္-အစၥေရးလ္ လက္တြဲမည္

စစ္ပြဲသံုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ အီဂ်စ္နဲ႔ အစၥေရးလ္ႏုိင္ငံတို႔ဟာ အခုေတာ့ ဆိုင္းႏိုင္းကၽြန္းဆြယ္က လက္နက္ကိုင္ အစြန္းေရာက္ဝါဒီေတြ ကို ႏွိမ္နင္းဖို႔အတြက္ စစ္ဘက္ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီလို႔ ေလ့လာသူေတြကေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးက ထုတ္မေျပာသလို ဘာမွ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုတာ ဒါမွမဟုတ္ ျငင္းဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ဆိုင္းႏုိင္းအလယ္ပိုင္းေဒသကို ဦးတည္ခ်က္ထားၿပီး ႏုိင္ငံတဝန္းမွာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီေတြ၊ ရာဇဝတ္သား ေတြနဲ႔ ဂိုဏ္းေတြကိုႏွိမ္နင္းတဲ့ စစ္ဆင္ေရးႀကီး စလုပ္ေနၿပီလို႔ အီဂ်စ္စစ္ဘက္ေျပာခြင့္ရေတြက ေသာၾကာေန႔မွာ ေၾကညာပါတယ္။ ဆိုင္းႏိုင္းအလယ္ပိုင္းေဒသက Sufi ဗလီတခုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ စစ္ေသြးႂကြေတြ ဝင္တုိ္က္တာေၾကာင့္ ဝတ္ျပဳလာသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဒီစစ္ဆင္ေရးမွာ အစၥေရးလ္ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အီဂ်စ္စစ္ဘက္ေျပာခြင့္ရေတြက ဘာမွေျပာဆိုတာမရွိ ပါဘူး။ အစၥေရးလ္နဲ႔နယ္စပ္က မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ဆိုင္းႏုိင္းကၽြန္းဆြယ္မွာ IS အၾကမ္းဖက္ဝါဒီအုပ္စုနဲ႔ အဆက္ အစပ္ရွိတဲ့အဖြဲ႔ရဲ႕ေနရာေတြကို အစၥေရးလ္ ေထာက္လွမ္းေရး အေဝးထိန္း ဒ႐ုန္းယာဥ္ေတြ ပ်ံသန္းဖို႔နဲ႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလုပ္ဖို႔ အီဂ်စ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သတင္းမီဒီေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကတာပါ။

အေမရိကန္ထုတ္ The New York Times သတင္းစာမွာ ေရးထားတဲ့သတင္းတပုဒ္ကို အီဂ်စ္ၾကည္းတပ္ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴးႀကီး Tamer a-Rafai က တနဂၤေႏြေန႔မွာ ျငင္းဆိုထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဆုိင္းႏုိင္းကၽြန္းဆြယ္ေျမာက္ပို္င္းမွာ အစၥေရးလ္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ ၁၀၀ ေက်ာ္လုပ္ဖို႔ အီဂ်စ္ကခြင့္ျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ New York Times က ေရးထားတာပါ။