မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Paint the town red, Bumpy road နဲ ့ Foot the Bill တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Paint the town red

Paint (ေဆးသုတ္တာ)၊ the town (ၿမိဳ ႔)၊ red (အနီေရာင္) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ၿမိဳ ႔ကို အနီေရာင္သုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတဲ့ ေနာက္ခံသမိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေပမယ့္ တခုကေတာ့ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွာ ထိုစဥ္ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရးေန့အထိမ္းအမွတ္ကိုစတင္ ဆင္ႏႊဲရာမွာ နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ့ မွာ မီးရႈဳးမီးပန္းေတြ ပစ္ေဖာက္ၿပီး တၿမိဳ ႔လံုး မီးအနီေရာင္ လႊမ္းၿခံဳေစခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေနဒီအသုံး စတင္ခဲ့တယ္လုိ့ဆုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ဂုဏ္ယူစရာ၊ ဝမ္းသာစရာ အထိမ္းအမွတ္တခုခုအတြက္ ေသာက္ၾက၊ စားၾက၊ ေပ်ာ္ၾကပါးၾကတာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို NHL လို႔ အတိုေကာက္ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသားေရခဲေဟာ္ကီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ ႔ စတန္ေလဖလား (Stanley Cup) ဖိုင္နယ္ပြဲကို တက္သြားတဲ့ Washington DC ျမိဳ့ေတာ္ရဲ ႔ Capitals Ice Hockey အသင္းသာဖုိင္နယ္မွာအႏုိင္ရင္၊ ၿမိဳ ႔ေတာ္ရဲ ့အားကစားပရိသတ္အေနနဲ႔ ၊ေပ်ာ္မဆံုးေမာ္မဆံုး ျဖစ္ၾကၿပီး ေသာက္ၾက၊ စားၾက၊ ေပ်ာ္ၾကပါးၾကနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံၾကဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီလို႔ Washington Post သတင္းစာႀကီးက“Capitals fans are ready to paint the town red” ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးသတင္းအရ ျပိဳင္ပြဲမွာ Capitals အသင္းက ဗုိ္လ္စြဲလုိက္တဲ့အတြက္ တကယ္ဘဲ Paint the town red အသုံးကုိလက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ့၊ ပရိသတ္က ေပ်ာ္ပြဲရွြင္ပြဲေတြနဲ့ ဆင္ႏြွဲျကဖုိ့ ရွိေျကာင္းသိရပါတယ္။

ဥပမာ

John’s friends painted the town red last night to celebrate his promotion.

John ရာထူးတက္တာကို သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက ဝမ္းသာတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မေန့ညကေသာက္ၾကစားၾကနဲ႔ တေပ်ာ္တပါး ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။

(2) Bumpy road

Bumpy (ခ်ဳိင့္ေတြ၊ ခဲေတြရွိေနလို႔၊ မညီမညာ ျဖစ္ေနတာ၊ ၾကမ္းတာ)၊ road (လမ္း) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခ်ိဳင့္ထူတဲ့လမ္းၾကမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ Bumpy road အစား Bumpy ride ဆိုၿပီးလဲ သံုးလို႔ရပါတယ္။တနည္းလမ္းျကမ္းလုိ့ကားေဆာင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က တခုခုလုပ္ေဆာင္ရာမွာ မေျဖာင့္ျဖဴးတာ၊ ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ ႀကံဳေတြ႔စရာ ရိွႏိုင္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္လမ္း ဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးကို ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူမွာ ေတြ႔ဖို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong Un ၾကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး James Mattis က ျပႆနာ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ The Week သတင္းစာမွာ “Mattis forecasts a 'bumpy road' for Trump's North Korea summit” လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The government realized it would be a bumpy road to get the ethnic armed groups to sign the peace deal.

လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြကုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ့တုိက္တြန္းရာမွာ၊ ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မယ္ဆိုတာကို အစိုးရက နားလည္သေဘာေပါက္ထားတယ္။

(3) Foot the Bill

Foot ကုိ ဒီေနရာမွာ Verb ၾကိယာအျဖစ္သံုးထားၿပီး၊ ေအာက္အဆံုးပိုင္းမွာ ရိွေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဥပမာ ေလွကားေအာက္ဆံုးအထစ္ကို Foot of the Ladder လို႔ သံုးသလို၊ စာရင္းအင္းမွာလည္း ဂဏန္းေတြအားလံုးေပါင္းအၿပီးအေျဖကုိ ေအာက္ဆံုး မွာေရးခ်တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ The bill ကေတာ့ ေငြေျပစာ ျဖတ္ပို္င္းျဖစ္ပါတယ္။ စကားစု တခုလံုးရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္က ေငြေျပစာျဖတ္ပို္င္းရဲ့ေအာက္ဆုံးမွာေပါင္းထားတဲ့ က်သင့္တဲ့ေငြကုိစုိက္ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆိုတဲ့ သြယ္၀ိုက္အဓိပၸါယ္ကလဲသိပ္မကြာလွပါဘူး။ က်သင့္တဲ့ေငြကို တာ၀န္ခံရွင္းေပးတာ၊ စိုက္ထုတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေတာ္ေလးျကီးမားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကို စိုက္ထုတ္ေပးရာမွာ သံုးပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Washington Post သတင္းစာမွာ “ At Trump-Kim Summit don’t expect North Korea to foot the bill. “ Trump နဲ႕ Kim ထိပ္သီး ညီလာခံမွာ ကုန္က်စရိတ္ကို ေျမာက္ကိုရီယားက စိုက္ထုတ္လိမ့္္မယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The father of the bride offered to foot the bill for his daughter’s wedding.

သတို႕သမီးရဲ႕အေဖက သမီးမဂၤလာေဆာင္ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Paint the town red, Bumpy road နဲ ့Foot the bill တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။