Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်မႈ Special sales ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Early bird sale, Doorbuster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။



အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ႏုိ၀င္ဘာလ စတုတၳပတ္မွာ က်ေရာက္တဲ့ျကာသာပေတးေန႔ Thanksgiving ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ခရစ္စမတ္ပြဲနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပၾကတဲ့ ပြဲေတာ္ကာလမွာ အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ေတြေပးၾကဖုိ႔ ေစ်းဝယ္ထြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Shop till you drop! ဆုိသလုိ ေစ်းဝယ္ရရင္ မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ ေျခကုန္လက္ပန္းက်တဲ့အထိ ေစ်းဝယ္ျကတာမို႔လည္း ေစ်းဆိုင္ေတြကသူ႔ထက္ငါ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းျကရာမွာ ၊ အထူးအထူးေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းခ်တယ္ဆုိတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြႏွင့္ေၾကာ္ျငာၾကေလ့ရွိရာမွာ ေအာက္ေဖၚျပပါ အသုံးအႏႈန္းေတြကုိ အမ်ားဆုံးသုံးေလ့ရွိၾကပါတယ္။



(၁) Early bird sale

Early (ေစာေစာ)၊ Bird (ငွက္)၊ Sale (အထူးေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းျခင္း) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေစာေစာထတဲ့ ငွက္ အထူးေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဟာ မနက္ေစာေစာထ အစာရွာတဲ့ငွက္ဟာ တီေကာင္ကုိ ရစၿမဲလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ၊ The early bird always gets the worm ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္စကားပုံမွာ ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ေနရာမဆုိ တန္းစီၿပီး စည္းကမ္းတက် ဝယ္ယူရတာမုိ႔ Early bird sale ကေတာ့ ဆုိင္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း နာရီကန္႔သတ္ၿပီး၊ သာမန္ေလွ်ာ့ေစ်းထက္ ပိုေလွ်ာ့ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဝယ္ယူႏုိင္ဖို႔ ေရာင္းခ်တာကုိဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ေရာင္းမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဦးရာလူ ဝယ္ယူႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Tomorrow, Saturday, big savings at the early bird sale at Mann’s furniture store! Everything is 30 % off!Doors open at 6 and prices are good until 10 o'clock!

မနက္ျဖန္ စေနေန႔မွာ ဦးရာလူ ေလွ်ာ့ေစ်းကုိ Mann’sပရိေဘာဂဆုိင္မွာ ေရာင္းမွာမုိ႔ ၊ အထူးပဲ ေစ်းသက္သာၾကမွာပါ၊ ပစၥည္းအားလုံးကုိ (၃၀)% ေလွ်ာ့ေရာင္းသြားပါမယ္။ ဆုိင္တံခါးကုိ မနက္ (၆) နာရီ စဖြင့္ၿပီး (၁၀) နာရီအထိ ဒီေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။



(၂) Doorbuster



Door (တံခါး)၊ buster (အတင္းေဖာက္ဝင္တာ) ျဖစ္ၿပီး၊စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တံခါးကုိ အတင္းေဖာက္ဝင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲေတာ္ရက္ကာလမွာ ပစၥည္းေတြကုိ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ခ်ိန္ အေစာပုိင္းမွာ အခ်ိန္ကန္သတ္ၿပီး ေရာင္းေလ့ရွိတဲ့အတြက္၊ ဝယ္သူေတြက သူထက္ငါ အလုအယက္ တံခါးကို ခ်ဳိးရုိက္ၿပီး ဝင္ရေလာက္ေအာင္ သိပ္ကုိသက္သာတဲ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်တာကုိ ရည္းၫႊန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The doorbuster sales at the shopping center near us ends at 10 o’ clock ! The prices are so cheap , it’s unbelievable !

အိမ္နားက ကုန္တုိက္ႀကီးမွာ ဆုိင္တံခါးဖြင့္ဖြင့္ျခင္း အထူေလွ်ာ့ေစ်းနဲ့ မနက္ (၁၀) နာရီအထိ ေရာင္းမယ္ဆိုတယ္။ ေစ်း ေတြကသိပ္ေပါလြန္းလုိ ့မယုံႏုိင္စရာပါ။

(၃) Black Friday sale



Black (အမည္းေရာင္)၊ Friday (ေသာၾကာေန႔)၊ Sale (အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းျခင္း) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းေပးတဲ့ အမည္းေရာင္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ စတုတၳပတ္ ၾကာသပေတးေန႔ဟာ ႏိုင္ငံတဝွမ္း အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔အၿပီး ေနာက္တရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေစ်းဝယ္သူေတြက ရုံးအားလပ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ၾကာသပေတးနဲ႔ဆက္ၿပီး ေသာၾကာေန႔ ခြင့္ယူကာ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ (၄) ရက္ အနားယူရာမွာ အဲဒီအားလပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ေစ်းဝယ္သူေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်းဝယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာ့ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Black Friday အသုံးဆင္းသက္လာတာက စာရင္းကုိင္ပညာမွာ အေရာင္းဆုိင္တဆုိင္အေနနဲ႔ အရႈံးျပေနရင္ မင္နီနဲ႔ စာရင္းပိတ္ရတဲ့ အေျခအေနရွိၿပီး အျမတ္ျပရင္ေတာ့ မင္အမည္းနဲ႔ စာရင္းပိတ္ရတဲ့ အေျခအေနကေန ျဖစ္ပါတယ္။ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ စတုတၳပတ္ ၾကာသပေတးေန႔အၿပီး ေနာက္တရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်း ေတြ နဲ ့ေရာင္းလုိ ့အျမတ္ေတြအမ်ားႀကီးရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေရာင္းစာရင္းပိတ္တဲ့အခါမွာ မင္အမည္းနဲ႔ ပိတ္ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ကုိ ရည္ညြွန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Black Friday Sale က တနည္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ေနာက္တေန႔ ေသာၾကာေန႔မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ



Bargain shoppers headed to the shopping centers before sunrise in time for the Black Friday sales.

ဒီ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ေသာၾကာေန႔မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ့ေရာင္းတာေတြကုိ ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ဝယ္ႏိုင္ၾကဖို႔ ကုန္တုိက္ႀကီးေတြကုိ ေနမထြက္ခင္ကတည္းက လူေတြဦးတည္သြားခဲ့ၾကတယ္။

ဒီတပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Early bird sale, Doorbuster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။