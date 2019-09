မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ Bite the dust, Up in the air နဲ႔ Connect the dots တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Bite the Dust

Bite (ကိုက္တာ)၊ the dust (ဖုန္) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ဖုန္ကုိကိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ၁၇၅၀ က Scottish စာေရးဆရာ Tobias Smollett က စတင္သံုးခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ထိုစဥ္က သူ႔ရဲ ႔ စြန္႔စားခန္းဝထၱဳထဲမွာ လူႏွစ္ေယာက္ ဖုန္ထဲေမွာက္ရက္က်တယ္၊ တျခားလူေတြက ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ ေရးရာမွာ လဲက်သြားလို႔ ေသသြားတယ္ဆိုတာကို ရည္ညႊန္ၿပီး Bite the dust ကို သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အသက္ထြက္တာ၊ ေသတာ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္တာ၊ အဆုံးသတ္တာ၊ က်မတုိ့ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ ကိစၥေခ်ာတာ၊ ျကြသြားတာ၊ စ်ာန္ေလ်ွာတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။ အလုပ္တာ၀န္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ရပ္စဲခံရရင္ ဒီအသံုးကိုရည္ညႊန္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ Bite the dust အသုံးကုိ လူေတြနဲ ့သာမကပါဘူး ကိစၥတခုခု၊ လုပ္ငန္းတခုခု၊ ပစၥည္းတခုခု အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပ်က္သြားတယ္ သုံးလုိ႔မရေတာ့ဘူး လြွင့္ပစ္ရဘို့ပဲ ရွိတယ္ဆိုရင္လဲ ဒီအီဒီယံကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ စက္တင္ဘာ (၁၀) ရက္ေန ့က သမတ Donald Trump က သူ့ရဲ့အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ John Bolton ကုိ ရာထူးကေန ထုတ္ပစ္လုိက္တယ္လုိ့ Twitter ကတဆင့္ ေၾကျငာလုိက္တဲ့အတြက္၊ Trump အစုိးရ ရဲ့ သုံးႏွစ္တာသက္တမ္းမွာ Bolton ဟာ တတိယေျမာက္ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သလုိ အိမ္ျဖဴေတာ္ကေန ရာထူးထုတ္ပစ္ခဲ့သူေတြလည္း မနည္းေတာ့တာမုိ႔ Blavity.com မွာ “Another One Bites The Dust: National Security Advisor John Bolton Leaves The White House “ ေနာက္တေယာက္ ထပ္သြားျပန္ျပီ၊ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရးအျကံေပးပုဂၢိဳလ္ John Bolton အိမ္ျဖဴေတာ္က ထြက္ခြါဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

My old computer “bit the dust” yesterday. I am planning to buy a new one.

က်ေနာ့္ ကြန္ျပဴတာအေဟာင္းႀကီး မေန႔က လုံးဝပ်က္သြားတယ္။ က်ေနာ္ အသစ္တလံုး ဝယ္ဖုိ႔စီစဥ္ေနတယ္ ။

(၂)Up in the Air

Up (အေပၚ) in the air (ေလထဲမွာ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က အေပၚေလထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးက ေလထဲမွာပ်ံ၀ဲေနတဲ့ ဖုန္လုိမ်ိဳး မေသခ်ာမေရရာဘဲ၊ ဘာမွ အတည္တက် မျဖစ္ေသးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကုိ ရည္ညြန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆုိတဲ့သြယ္၀ုိက္္အဓိပၸါယ္ကလဲ သိပ္မကြာလွပါဘူး၊ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေသးတာ၊ မဆုံးျဖတ္ရေသးတာ၊ ဘာမွေရေရရာရာ မရွိေသးတာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ Aghanistan နဲ ့ပတ္သက္လုိ ့ သမတ Trump က Aghan အစုိးရ အျပင္ Taleban သူပုန္ေတြနဲ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပဖုိ ့ အစီအစဥ္ကုိ ရုတ္တရက္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တဲ့အတြက္ Aghanistan မွာ ေလာေလာဆယ္ ေစလႊတ္ခ်ထားတဲ့ အေမရိကန္စစ္သားအေရအတြက္ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာမွာ ၊ ဒီႏွစ္အကုန္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရုပ္သိမ္းျပီး က်န္အားလုံးကုိေတာ့၂၀၂၀ ႏွစ္ကုန္မွာအျပီး ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ ့ အေမရိကန္ရဲ့အစီအစဥ္ဟာ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနတယ္ဆုိျပီး The Washington Post သတင္းစာႀကီးမွာ “ Afghan pullout plan is up in the air” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ ့ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

The Myitsone dam project is still “up in the air” because of countrywide protests in Myanmar.

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ကန္႔ကြက္မႈေတြေၾကာင့္ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္္။

(၃) Connect the Dots

Connect (ဆက္စပ္တာ)၊ the dots (အမဲစက္ေတြ) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ အမဲစက္ေတြကုိ ဆက္စပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးက ေက်ာင္းေနစ ခေလးငယ္ေတြကုိ ပုံဆြဲျပီး အေရာင္ခ်ယ္နည္းသင္တဲ့ စာအုပ္ေတြမွာ ရုပ္ပုံေတြပုံ ေပၚရေလေအာင္ အစက္ေတြကုိခဲတံနဲ ့လုိက္ဆက္ရတဲ့ သင္နည္းကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမဲစက္ကေလးေတြအားလုံးကုိ လုိက္ဆက္ျပီးတဲ့အခါ ရုပ္ပုံဟာ ဘာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ရုပ္လုံးေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတုိင္းပါပဲ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က သဲလြန္စေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္တဲ့အခါ တစ္နဲ ့တစ္ေပါင္း အေျဖက ႏွစ္ျဖစ္သလုိ၊ အေျခအေနမွန္ အေျဖထြက္လာတာ၊ အေျဖမွန္ဟာ ဗူးေပၚသလုိ ေပၚလာတာမ်ိဳး အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမကဆုိတဲ့ က်မတုိ့ျမန္မာဆုိရုိးနဲ ့ဆင္တယ္လုိ ့့ဆုိရမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ပတ္သက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကုိ ဆက္စပ္ၾကည့္ရာမွာ တလြဲတေခ်ာ္ စဥ္းစားမိရင္လဲ၊ အေျဖမွန္က ထြက္လာမွာမဟုတ္တာမုိ ့ ဥာဏ္သုံးျပီး သမာသမတ္က်က် စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ဖုိ ့လဲ လုိပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေဟာင္ေကာင္မွာ သုံးလနီးပါးၾကာခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ ဆႏၵျပမွုေတြမွာ တျခားေတာင္းဆုိခ်က္္ေတြအျပင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိပါ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ေတြကုိ ဆက္စပ္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ ဒီဆႏၵျပမွုေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ အေမရိကန္ရွိေနတယ္ဆုိျပီး တရုတ္အစုိးရက ေဒါသနဲ ့စြပ္စြဲလိုက္တဲ့အတြက္ The New York Times သတင္းစာႀကီးမွာ “In Hong Kong Protests, China Angrily Connects Dots Back to U.S.” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

When John finally “connected the dots,” he found out who was behind the plan.

အခ်က္အလက္ကုိဆက္စပ္ျကည့္လုိက္ေတာ့အစီအစဥ္ေနာက္ကြယ္မွာဘယ္သူ့့ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ John က ေနာက္ဆုံးသေဘာေပါက္သြားတယ္။

