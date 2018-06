Bullet စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ Bullet (က်ည္ဆံ) စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Bite the Bullet

Bite (ကိုက္ထားတာ)၊ the Bullet (က်ည္ဆံ) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က က်ည္ဆံကို ကိုက္ထားတာေပါ့။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္က Union တပ္သားေတြနဲ႔ Confederate တပ္သားေတြၾကား ပစ္ၾကခတ္ၾကသတ္ၾကျဖတ္ျကနဲ႔ ဆုိေတာ့၊ေသဆံုးဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသူေတြ အမ်ားအျပားရွိခဲ့တာျဖစ္္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ မ်ားျပားလွတဲ့ဒဏ္ရာရၾကတဲ့သူေတြကို ခြဲစိပ္ကုသေပးဖို႔က ထုိစဥ္က ေမ့ေဆးထံုေဆးကလည္း အေရးေပၚအလုံအေလာက္မရွိဆိုေတာ့၊ ခြဲစိပ္္ကုသတဲ့ ဆရာဝန္ေတြအေနနဲ႔ ဒဏ္ရာရတဲ့ စစ္သားေတြကို က်ည္ဆံတစ္ေတာင့္ ကိုက္ထားခိုင္းၿပီး ၊ အနာကိုေတာင့္ခံ၊ စိတ္ကုိတင္းခံေစတာကို ဆုိလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းခြဲစိပ္္ေနတာ ထံုေဆးေမ့ေဆး မရွိေတာ့ အနာကို အံႀကိတ္ခံဖုိ႔ က်ည္ဆံကုိ ကိုက္ခိုင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံလည္း သစ္သားစကို ကိုက္ခိုင္းထားတာလည္းရွိပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စိတ္ဆင္းရဲစရာ၊ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ေပမယ့္ မလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆုိင္ရမွာဆုိေတာ့ အံကိုႀကိတ္ၿပီး ေတာင့္ခံရတဲ့သေဘာကို ဆိုလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John’s wife was ill. So, he decided to bite the bullet and worked two jobs to feed the family.

John ရဲ ႔ ဇနီး ေနမေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူလည္း သူ႔မိသားစု၀မ္းေရးဖူလံုဖုိ႔ အံကိုခဲၿပီး အလုပ္ႏွစ္လုပ္ကိုလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။



(၂) Silver Bullet

Silver (ေငြ)၊ Bullet (က်ည္ဆံ) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေငြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ က်ည္ဆံေပါ့။ ခဲနဲ႔သာမန္အားျဖင့္လုပ္တဲ့ က်ည္ဆံမဟုတ္ဘဲ၊ ေငြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ဒီ Silver bullet ရဲ ႔ ေနာက္ခံသမိုင္းပံုျပင္ကေတာ့ Werewolf ဆိုတဲ့ လူေသြးစုပ္တဲ့ ေျမေခြးႀကီးကို သတ္ႏိုင္ဖို႔က ရိုးရိုးက်ည္ဆံနဲ႔ပစ္လို႔ မေသဘူး။ ေငြနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ က်ည္ဆံနဲ႔ပစ္မွ ေသမယ္ဆိုတဲ့ ပံုျပင္ကေန ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ ေန့စဥ္ဘ၀မွာ ျပႆနာအမ်ားအျပားရွိရာမွာ၊ တခ်ိဳ့ျပႆနာေတြကေျဖရွင္းလြယ္ေပမဲ့ တခ်ိဳ့တုိ့ကုိေျဖရွင္းရာမွာ ထူးျခားတဲ့နည္းေတြရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေျဖရွင္းနည္းကုိ Silver Bullet ရယ္လုိိ့ရည္ညြွန္းသုံးတာျဖစ္ပါ္တယ္။ အီဒီယံဆုိတဲ့သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ျပႆနာႀကီးတခုကို အၿပီးသတ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္နည္းကိုဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

The world cannot find a silver bullet to solve the problem of terrorism.

အၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာကို အျပတ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္နည္း ကမာၻျကီးအေနႏွင့္ရွာမေတြ့ႏုိင္ေသးဘူး။

(၃) Sweat bullets

Sweat (ေခၽြးထြက္တာ) Bullets (က်ည္ဆံ) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေခၽြးထြက္တဲ့ေနရာမွာ က်ည္ဆံေတြထြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ့ေခြ်းထြက္ရာမွာ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြကုိ က်ည္ဆံအရြယ္အစားႏွင့္တင္စားသုံးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္။ သိပ္စိတ္ပူ၊ သိပ္ေၾကာက္တာကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာ ေၾကာက္လို႔၊ စိုးရိမ္လြန္လို႔ ေဇာေခၽြးျပန္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဘယ္ေလာက္စိတ္ပူတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေၾကာက္တယ္ဆိုတာ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြက်တာဟာ က်ည္ဆံေတာင့္ေတြလိုပဲလို႔ တင္စားေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

He was sweating bullets when police raided his home last night.

ရဲက သူ႔ရဲ ႔အိမ္ကို မေန႔ညကဝင္စီးေတာ့ သူလည္း ေၾကာက္လိုက္တာ ေဇာေခၽြးေတြကိုျပန္လို႔။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Bullet စကားလံုးကုိအေျခခံတဲ့ idioms အသံုးေတြက Bite the Bullet, Silver Bullet နဲ႔ Sweat Bullets တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။