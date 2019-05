မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ All options on the table, An Olive branch, In the Works တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) All options on the table

All options (ေရြးလမ္းအားလံုး)၊ on the table (စားပြဲေပၚမွာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေရြးလမ္းအားလံုးကို စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ သံတမန္ေရးနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စစ္မက္ေရးရာနည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖရွင္းယူဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ သုံးေျဖရွင္းဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို လက္ရွိ Venezuela မွာ သမၼတ Nicolas Maduro နဲ႔ သူ့့ကုိယ္သူ ယာယီသမၼတလို႔ ေၾကျငာထားတဲ့ Juan Guaido ၾကား အာဏာလြန္ဆြဲပြဲျဖစ္ေနတဲ့ တင္းမာမႈကုိ ကမာၻက ရင္တမမနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခ်ိန္မွာ Juan Guaido ကုိ ေထာက္ခံတဲ့ အေမရိကန္က အေျခအေနကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး စစ္ေရးအရ စြက္ဖက္မႈအပါအဝင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းအားလုံးကုိ ဖြင့္ထားတယ္ဆုိၿပီး သမၼတ Donald Trump ရဲ့ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရး အႀကံေပး John Bolton က သတင္း မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ The USA Today သတင္းစာႀကီးက “Bolton on Venezuela: All options on the table“ ဆုိတဲ့ေခါင္ႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The company’s chairman told board members that all options are “on the table” to solve the financial problem.

ကုမၸဏီဥကၠ႒က ေငြေၾကးျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လမ္းဖြင့္ထားတယ္လို႔ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ေျပာခဲ့တယ္။

(၂) An Olive branch

An Olive branch (သံလြင္ပင္အခက္) ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ ႔ဂရိေခတ္တုန္းက သံလြင္ခက္နဲ႔လုပ္တဲ့ ပန္းကံုးေတြကို ေခါင္းေပၚမွာ သရဖူအျဖစ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေဆာင္းေလ့ရိွသလို အိုလံပစ္အားကစားပြဲ အႏုိင္ရသူေတြကို ဆုခ်ီးျမင့္တဲ့အခါမွာ သံလြင္ခက္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ သရဖူကို ခ်ီးျမင့္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာေခတ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းတဲ့ သေကၤတအျဖစ္ သံုးလာခဲ့တာပါ။ ခ်ဳိးျဖဴတေကာင္က သံလြင္ခက္ကို ခ်ီထားတဲ့ သေကၤတကေတာ့ ေရွးဦးခရစ္ယာန္ အႏုပညာကေန ဆင္းသက္လာၿပီး (၁၈) ရာစု ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိကန္တို႔မွာေတာ့ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတအျဖစ္ အသံုးျပဳလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ An olive branch ရဲ ႔ အီဒီယမ္အဓိပၸါယ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားတာ၊ ရန္လိုမုန္းထားတဲ့စိတ္ ေျပၿငိမ္ေရး၊ မႏွစ္ၿမိဳမႈမေက်နပ္မႈကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ကမ္းလွမ္းတာ၊ အတိတ္က အာဃတေတြကို သင္ပုန္းေခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ျပင္သစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ October ကစတင္ခဲ့တဲ့ အေျခခံလူထုလွုပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္တဲ့ Yellow Vests လို႔ေခၚတဲ့ အဝါေရာင္အေပၚအက်ီ္ဝတ္ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ သမၼတ Emmanuel Macron ၾကားတင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ေနရာက Macron က မၾကာေသးမီ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ေပးပါမယ္လုိ႔ ကတိေပးၿပီး ေၾကေအးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာကုိ Yellow Vests ေတြက လက္မခံတဲ့အတြက္ RFI ေခၚ Radio France International က “Yellow Vests refuse Macron's olive branch” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The government held out “an olive branch” to armed groups and agreed to hold cease-fire talks.

အစိုးရက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းၿပီး အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူခဲ့တယ္။

(၃) In the Works

In (အထဲမွာ)၊ the works (အလုပ္ေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က အလုပ္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တခုခုအတြက္ အစီအစဥ္ေတြခ်ထားၿပီ၊ ျပင္ဆင္ေနၿပီ၊ တင္လုပ္ကုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ နံမည္ႀကီး တရုတ္တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တဲ့ Huawei က Internet အား 5G နဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ ပထမဆုံး TV ကုိ ဒီႏွစ္ကုန္မွာ ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ စတင္တည္ထြင္လုပ္ေနၿပီလုိ႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနတဲ့အတြက္ cnet.com မွာ “Huawei 8 K 5G TV reportedly in the works for later this year” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John said he had a documentary film “in the works.”

John က သူမွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရုိက္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။