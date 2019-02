မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းတခ်ဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ Back down, Bring to one’s knees နဲ႔ Blink first တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Back down

Back (အေနာက္)၊ down (ေအာက္) ျဖစ္ၿပီး ဒီစကားလံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ေနာက္ကိုဆုတ္ေပးလိုက္တာ၊ ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး တကယ္မလုပ္ဘဲ စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္အစိုးရ တစိတ္တပိုင္း ပိတ္ရတဲ့အခ်ိန္ (၃၅) ရက္ ရလာၿပီးတဲ့ ေသာၾကာေန႔က သမၼတ Donald Trump က မကၠစီကိုတံတိုင္း ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ သူ ေတာင္းထားတဲ့ ေဒၚလာ ၅.၇ ဘီလီယံကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Nancy Pelosi ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြက သေဘာမတူမခ်င္း၊ အစိုးရကို ဘယ္ေလာက္ၾကာပါေစ သူပိတ္ထားမယ္လို႔ သူ ေမာင္းတင္ထားေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာ အစိုးရျပန္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူအေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ Washington Post သတင္းစာႀကီးမွာ Trump just ran into a woman who told him 'No,' and he backed down ဆိုၿပီး၊ Trump က သူကို ျငင္းႏိုင္တဲ့ အားရိွတဲ့အမ်ဳိးသမီးတဦးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတဲ့ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mary backed down on her demand to get promotion at work.

Mary က အလုပ္မွာ သူရာထူးတုိးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာကို အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တယ္။

(၂) Bring to one’s knees

Bring to (ျဖစ္ေစတာ)၊ one’s knees (လူတဦးတေယာက္ရဲ ႔ ဒူး) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ကို ဒူးေထာက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးဦးကို အေလွ်ာ့ေပးရတာ၊ အရႈံးေပးရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာလည္း ဒူးေထာက္အရႈံးေပးတယ္ဆိုတဲ့ အသံုးလည္းရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္အစိုးရက တစိတ္တပိုင္း ပိတ္ထားရတဲ့ အေျခအေနဟာ သမၼတ Trump နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Nancy Pelosi တို႔ အျပန္အလွန္ တင္းထားၾကခဲ့ရာမွာ ေနာက္ဆံုး သမၼတ Trump က သူ လိုခ်င္တဲ့ တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ ေငြမရေပမယ့္လဲ အစိုးရျပန္ဖြင့္ႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္တဲ့အတြက္ CNN သတင္းမွာ Pelosi brought Trump to his knees .. Pelosi ကို Trump က ဒူးေထာက္အရႈံးေပးလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The labor strike brought the government to its knees.

အလုပ္သမားသပိတ္ေမွာက္လိုက္တာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ မရႈမလွခံလိုက္ရၿပီး အရႈံးေပးလိုက္ေလ်ာလိုက္ရတယ္။

(၃) Blink first

Blink (မ်က္ေတာင္ခတ္တာ)၊ first (ဦးစြာအရင္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ့တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ မ်က္ေတာင္ကို အရင္ခတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ကေလးေတြ တဦးနဲ႔တဦးစိုက္ၿပီး ဘယ္သူက မ်က္ေတာင္အရင္ခတ္မလဲဆိုၿပီး ၿပိဳင္ၾကတဲ့ကစားနည္းကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေတာင္အရင္ခတ္တဲ့လူက ရႈံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာလည္း လူေတြအေနနဲ႔ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ စိန္ေခၚၾကရာမွာ ဘယ္သူက အရင္ေလွ်ာ့ေပးမလဲဆိုတဲ့ အားၿပိဳင္မႈမွာ အရင္အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တဲ့လူဟာ Blink first လုပ္တဲ့လူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကေတာ့ အရင္အေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ၊ တဘက္နဲ႔တဘက္ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ေခၚရာကေန တဘက္ကေန အရင္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္အစိုးရ တစိတ္တပိုင္း ပိတ္ထားရတဲ့ကာလအတြင္းမွာ သမၼတ Trump နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Nancy Pelosi တို႔ၾကား သမၼတရဲ ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Nancy Pelosi က စီစဥ္ထားတဲ့ ဇန္နဝါရီလ (၂၉) ရက္ေန႔မွာ ေျပာခြင့္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုရာကေန သမၼတကလည္း တင္းထားရာကေန ေနာက္ဆံုးမွာ သမၼတကေန အစိုးရရံုးေတြ ျပန္ဖြင့္မွာပဲ သူေျပာေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ newser.com မွာ Trump Blinks First in SOTU Standoff ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

We wonder who will blink first at the trade war between US and China.

အေမရိကန္ နဲ႔ တရုတ္တို႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ ဘယ္သူက အရင္ေလွ်ာ့ေပးမလဲဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြးေတာၾကည့္ေနတယ္။

ဒီတပတ္တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Back down, Bring to one’s knees နဲ႔ Blink first တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။