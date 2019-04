မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ Cherry-pick, Rope in, Slip of the tongue တုိ႔ကုိ တင္ျပထား ပါတယ္။

(၁) Cherry-pick

Cherry (ခ်ယ္ရီသီး) ၊ pick (ခူးတာ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ လံုးေကာက္အဓိပၸါ ယ္ကခ်ယ္ရီသီးခူးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာ က ခ်ယ္ရီပင္ေတြစုိက္ၿပီး အသီးေတြကုိေရာင္းစားတဲ့ ျခံသမားေတြအေနနဲ႔ ခ်ယ္ရီသီးေတြ ေရာင္းဖို႔ခူးရာမွာ၊အေရာင္းလွရေလေအာင္၊ အရင္မွည့္မယ့္ အသီးေတြကုိ ေရြးခူးၿပီးေရာင္းၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအသုံးရဲ့ Idiom သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ကုိယ့္အႀကိဳက္ ကုိယ္ေရြးထုတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊၊ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ အနီးစပ္ဆုံးက ကုိယ္ႀကိဳက္တာကုိ ေကာက္သင္းေကာက္ယူတာနဲ႔တူၿပီး၊ကုိယ့္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လုိ႔ ယူဆရတဲ့အခ်က္ေတြကုိေရြးၿပီး၊ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အခုသတင္းေတြမွာ လူေတြသိပ္စိတ္ဝင္စားၿပီး ေလ့လာေနၾကတဲ့ ၂၀၁၆ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာရုရွားရဲ့ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈ ရိွမရွိနဲ႔ သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ရုရွား ပူးေပါင္းႀကံစည္ခဲ့ျခင္း ရွိမရွိကို(၂) ႏွစ္နီးပါးၾကာ စံုစမ္းမႈကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒအထူးအႀကံေပး Robert Mueller ရဲ့ စာမ်က္ႏွာ (၄၀၀) ေက်ာ္ အစီရင္ခံစာကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔က ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ William Barr က မထုတ္ျပန္မီ၊ အဲဒီေန႔ မနက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ အစီရင္ခံစာကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး စာမ်က္ႏွာ (၄) ရြက္ တင္ျပခဲ့ရာမွာ သမၼတ Trump ဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း မရွိဘူးဆုိတဲ့ အားသာတဲ့အခ်က္ေတြကုိသာ ေထာက္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ CNN သတင္းတပုဒ္မွာ Four times Barr twisted and cherry-picked Mueller's report ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ Barr က Mueller ရဲ့ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ုခ်က္မွာ (၄) ႀကိမ္တုိင္ လွည့္ထားၿပီး၊ သူ႔အႀကိဳက္ အက်ိဳးရွိမဲ့အခ်က္ေတြကုိပဲ ေရြးထုတ္တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Jane spent her time trying to “cherry-pick” the best deals before buying a new car.

Jane က ေမာ္ေတာ္ကားသစ္ ဝယ္ယူရာမွာအတန္ဆုံးေစ်းေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး အခ်ိန္အကုန္ခံ ႀကိဳးစားေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။

(၂) Rope in

Rope in ဟာ ဒီေနရာမွာ ႀကိယာ (verb) အျဖစ္ အသုံးျပဳထားၿပီး ႀကိဳးကြင္းနဲ႔ ပစ္ဖမ္းတဲ့သေဘာမ်ဳိး တိုက္ရုိက္္အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ တခုခုျပဳလုပ္ဖို႔ ဆြဲေဆာင္တာ၊ တခုခုမွာ ပါဝင္ပတ္သက္္လာေအာင္လုပ္တာ၊ အႀကံဳးဝင္ေအာင္ ဆြဲထည့္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္တရားေရးဌာနကဥပေဒအထူးအႀကံေပး Robert Meuller ရဲ့ အစီရင္ခံစာကုိ တည္းျဖတ္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့သတင္းပတ္က ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ရာမွာ ရုရွားစြက္ဖက္မွႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဥပေဒအႀကံေပးနဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ Republican အမတ္ ဆက္သြယ္မႈေတြကုိပါ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားတဲ့အတြက္ The Politico သတင္းစာျကီးက Mueller report ropes in Senate GOP -- Mueller အစီရင္ခံစာ မွာ GOP လုိ႔ အတုိေကာက္ေခၚတဲ့ Republican အထက္လႊတ္ေတာ္လဲ ပါ၀င္ပတ္သက္ေအာင္ ဆြဲထည့္ထားတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Joe managed to “rope in” some friends to help him with the birthday party.

Joe က သူ႔ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပဖုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတခ်ဳိ ႔ရဲ ႔ လုပ္အားအကူအညီကုိ ရေအာင္ယူႏုိင္ခဲ့တယ္။

(၃) Slip of the tongue

Slip က သာမန္အားျဖင့္ ေခ်ာ္ထြက္သြားတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရွိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ အေျပာနဲ႔ဆိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ “မွားတယ္” လို႔ အဓိပၸါယ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Tongue (လွ်ာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က လွ်ာရဲ ႔ အမွား ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလဲ ရွင္းပါတယ္။ ျမန္မာဘန္းစကားအရဆုိရင္ေတာ့ ႏႈတ္္ကေန မေတာ္တဆ မွားထြက္သြားတာ၊ တခါတရံလည္း ေယာင္ေျပာမိလိုက္တာမ်ဳိးကို ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ သတင္းပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒအထူးအႀကံေပး Robert Mueller ရဲ ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ေလ့လာရာမွာ သတင္းမီဒီယာေတြ ေထာက္ျပၾကတဲ့ အခ်က္ေတြအနက္တခုက အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရ Sarah Sanders က ၂၀၁၇ ေမလက ထုိစဥ္ FBI Director James Comey ရာထူးကေန ထုတ္ပစ္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ FBI အမႈထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ခံတာေတြ႔ရတယ္လို႔ သတင္းေထာက္ရဲ့အေမးကုိ ေျဖခဲ့စဥ္က မေတာ္တဆ မွားေျပာမိတာလုိ႔ Mueller အစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပထားတဲ့အတြက္၊ PBS ရုပ္သံလြွင့္က Sarah Sanders’‘slip of the tongue’ moment in the Mueller report -- Mueller ရဲ ႔ အစီရင္ခံစာမွာ Sarah Sanders ရဲဲ ႔ အဆုိအရ သူေယာင္ၿပီး ပါးစပ္က မွားေျပာမိတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ေထာက္ျပထားတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

I am sorry, I called you by your sister’s name. It was “a slip of the tongue”.

ခင္ဗ်ားကုိ ခင္ဗ်ားရဲ့အမ နာမည္နဲ႔ မွားၿပီးေခၚမိတာ က်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အဲဒါ ပါးစပ္က ေယာင္ၿပီးထြက္သြားတာပါ။