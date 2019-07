မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ တုိ Cold shoulder, Sweetheart deal, Back-to-back႔ ကုိ တင္ျပထား ပါတယ္။

(၁) Cold Shoulder

Cold (ေအးစက္တာ)၊ shoulder (ပခံုး) ျဖစ္ၿပီး တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေအးစက္တဲ့ ပခံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ေရွးတုန္းက သာမန္အားျဖင့္ လူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္္ခင္မင္တဲ့ဧည့္သည္က အိမ္လည္လာလုိ့ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးမယ္ဆုိရင္ ခ်က္ၿပီသား ဆိတ္ပခံုးသားကို ပူပူေႏြးေႏြး ေႏွြးေကၽြးတတ္ၾကေပမယ့္၊ မႀကိဳက္တဲ့ ဧည့္သည္ကို ဧည့္ခံရင္ေတာ့ ခ်က္ၿပီးသား ဆိတ္ပခံုးသားကို ျပန္မေႏွြးဘဲ အေအးအတိုင္း ေကၽြးတဲ့ဓေလ့ကေန၊ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ Idiom ကုိ ေပးတယ္လုိ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Give ဆုိတဲ့ ႀကိယာနဲ့တဲြ ျပီး “Give the cold shoulder” လုိ့ သုံး ေလ့ရွိပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးကို ေအးတိေအးစက္ဆက္ဆံတာ၊ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြမရွိတာ၊ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွ မဆက္ဆံတာ၊ ႏႈတ္မဆက္တာ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ၊ ခပ္စိမ္းစိမ္းေနတာ ၊ အဖက္မလုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ မျကာမီက သံတမန္ေျကးနန္းေပါက္ျကားမွုမွာ အေမရိကန္သမတ Donald Trump ကုိ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀သူလုိ့ ေ၀ဖန္ထားတဲ့ ျဗိတိန္သံအမတ္ျကီး Kim Darroch ကုိ Trump ကလဲျပန္ေ၀ဖန္ခဲ့ျပီး သံအမတ္ျကီးနဲ့ ေရွ့မွာဆက္ဆံစရာမရွိတဲ့အေျကာင္း သူ့ ့ Twitter ကဆင့္တုံ့ျပန္ခဲ့တာေတြျဖစ္ပြါးခဲ့ျခင္းအျပီး၊ သံအမတ္ျကီးလဲရာထူးကေနႏွုတ္ထြက္သြားခဲ့ရတဲ့ကိစၥနဲ့ပတ္သက္လုိ့၊ Scotland ထုတ္ The Herald သတင္းစာျကီးမွာ “Donald Trump's cold shoulder strategy spelled end for Ambassador Sir Kim Darroch” Donald Trump ရဲ့ အဖက္မလုပ္တဲ့ဗ်ဴဟာက သံအမတ္ျကီး Sir Kim Darroch ရဲ့ ရာထူးသက္တမ္းကုိ နိ၈ုံးခ်ုဳပ္ဖုိ့ကိန္းဆုိက္ေစခဲ့တယ္ ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mary gave John “the cold shoulder” at the party last night. She must be angry with him.

Mary က ညက ပါတီပြဲမွာ John အေပၚခပ္စိမ္းစိမ္းဆက္ဆံခဲ့တယ္။ သူစိတ္ဆုိးေနလုိ ့ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

(၂) Sweetheart Deal

Sweetheart (ခ်စ္သူရည္စား) deal (သေဘာတူညီမႈ၊ အေပးအယူလုပ္မွု) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခ်စ္သူရည္စား သေဘာတူညီမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ့့ ့သဘာ၀အားျဖင့္ sweetheart ဆုိတဲ့ ကုိယ့္ခ်စ္သူရည္းစားအျကိဳက္လိုက္လုပ္ေပးဖုိ့အဆင္သင့္ရွိျကတဲ့အတုိင္း ၊ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေန့စဥ္ဘ၀မွာ တဘက္လူ ႏွလံုးခိုက္စရာ၊ သြားရည္က်စရာျဖစ္တဲ့အေပးအယူလုပ္မွုမ်ိဳး သေဘာတူညီမႈမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ေငြ ၊ ရာထူး၊ အခြင့္အေရး စျဖင့္ တဘက္သေဘာက်ျဖစ္ေစမဲ့အေပးအယူလုပ္တဲ့ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ power (အာဏာ) ရွိတဲ့ လူတဦးအက်ိဳးကုိေရွ့ရွုျပီး သူသေဘာက်ေစမဲ့၊ သူ့့ ့အျကိဳက္ျဖစ္မဲ့၊ သူ့့ ့အတြက္အက်ိဳးရွိေစမဲ့ အေပးအယူလုပ္မွုမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ဳိးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ဥပေဒနဲ႔မညီ၊ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မကိုက္ညီဘဲ လာဘ္ထိုးတာမ်ဳိးလည္း ေရာက္ႏိုင္တယ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးကုိ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့မိန္းခေလးငယ္ေတြကုိ လိင္လုပ္ငန္းမွုအသုံးျပဳမွုနဲ့အေရးယူခံထားရတဲ့ New York Billionaire သူေဌးျကီး Jeffrey Epstein နဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၊ ၂၀၀၈ ခု က ထုိစဥ္ Florida ျပည္နယ္ Miami မွာ အစုိးရေရွ့ေနအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး၊ ခုလက္ရွိ သမတ Trump အစုိးရမွာအလုပ္သမား၀န္ျကီးျဖစ္သူ Alex Acosta က ထုိစဥ္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမွုေတြက်ဴးလြန္ခဲ့ေျကာင္း စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွ့ံရွင္ျကီး Epstein အမွုမွာ ဘက္လုိက္ျပီး လုိက္ေလ်ာ္ရာေရာက္တဲ့အေပးယူလုပ္ခဲ့ျပီး ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဥပေဒအရအေရးမယူခဲ့တဲ့ ကိစၥကုိ သတင္းမီဒီယာေတြကျပန္ေဖၚထုတ္ျပီး၊ ၀န္ျကီး Acosta ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ ေတာင္းဆုိမွုေတြတုိးခဲ့လုိ ့ေသာျကာေန့ကပဲ အလုပ္ကေန ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လုိ့ CNN သတင္းဌါန ျကီးက “Breaking down Epstein's sweetheart deal “ Epstein အႀကိဳက္လုပ္ခဲ့တဲ့အေပးအယူ ကုိ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္ေတြ ျပန္စီစစ္ျခင္း ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ့ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The protesters raised concerns when they found out about the “sweetheart deal” between the foreign mining company and local officials.

ႏုိင္ငံျခားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီ နဲ့ ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတြျကား တဘက္အျကိဳက္အေပးအယူလုပ္ခဲ့တဲ့အေျကာင္းေတြ ့ရွိခဲ့တဲ့စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္မွုေတြကုိ ဆႏၵျပသူ ေတြကတင္ျပခဲ့ျကတယ္။

(၃) Back-to-back

Back (ေနာက္ေက်ာ) to Back (ေနာက္ေက်ာသုိ့) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေနာက္ေက်ာ တခုကေနေနာက္ေက်ာ တခုသုိ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ တခုက လူတဦးနဲ့ေနာက္တဦး ေက်ာျခင္းကပ္ရပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးက ျဖစ္ရပ္တခုအျပီးအလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေနာက္တခါဆက္တုိက္ျဖစ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ မျကာေသးမီက ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာကစားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကမၻာ့ဖလားေဘာ္လုံးပြဲမွာ Netherlands အသင္းကုိ ႏွစ္ ၈ုိး ၈ုိး မရွိ နဲ့ႏုိင္ခဲ့ျပီး ဗုိလ္စြဲခဲ့တဲ့အေမရိကန္ေဘာ္လုံးအသင္း ဟာ ၁၉၉၁ ၊ ၁၉၉၉ ၊ ၂၀၁၅ တုိ့မွာဗုိလ္စြဲခဲ့ျပီး ၊ ခု လည္း ၂၀၁၉ မွာလဲ စတၳဳထအျကိမ္ ဗုိလ္စြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၄ ႏွစ္တျကိမ္က်င္းပ တဲ့ FIFA အမ်ိဳးသမီးကမၻာ့ဖလား ေဘာ္လုံးပြဲ မွာ ၂၀၁၅ နဲ ့ ေနာက္တျကိမ္ ၂၀၁၉ မွာ ဆက္တုိက္အႏုိင္ရလုိက္တဲ့အတြက္ USASOCCER.com မွာ “USA Wins Back-To-Back Women’s World Cup Titles with 2-0 Triumph against The Netherlands” ဆုိတဲ့ေခါင္းျကီးနဲ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

They are planning to show the two films back-to-back this afternoon.

သူတုိ့ကရုပ္ရွင္ႏွစ္ကားကုိဒီညေန တကားျပီးတကား ဆက္တုိက္ျပဖုိ ့စီစဥ္ထားပါတယ္။