မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ Up for grabs, Swing voter နဲ႔ Front runner တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။



(၁) Up for grabs



Up (အေပၚ)၊ for (အတြက္)၊ grabs (ဖမ္းယူတာ၊ လုယူတာ၊ ဆြဲယူတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကဖမ္းယူဖို႔၊ လုယူဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာကို ဆိုလုိပါတယ္။ ပစၥည္းတခုခုကို အေပၚကို ပစ္လုိက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီပစၥည္းဟာ ဘယ္လိုေအာက္ကို ျပဳတ္က်လာမလဲဆိုတာကို မွန္းရခက္သလို၊ ဘယ္သူက အဲဒီပစၥည္းကို လက္ထဲဖမ္းယူႏိုင္မလဲဆိုတာလဲ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒီသေဘာပါပဲ။ အလုပ္အကိုင္ေတြမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ၾကရင္ ဘယ္သူက အလုပ္ရမလဲဆိုတာကို အေသအခ်ာ မသိတာ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့အခါမွာလဲ ဘယ္သူက အႏုိင္ရမလဲဆိုတာကို တပ္အပ္မေျပာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒီအီဒီယံကိုရည္ညႊန္းသုံးပါတယ္။ သြယ္ဝို္က္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေျခအေနတခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရခက္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာေတာ့ အေျဖ ဘယ္လိုထြက္လာမလဲဆိုတာကို ႀကိဳမေျပာႏိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရသူယူ၊ ဦးသူယူ၊ ထိုက္သူယူ၊ ႀကိဳးစားတဲ့လူယူဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Anthony Kennedy အနားယူခဲ့တဲ့အတြက္ ေရွးရုိးုစြဲ Conservative (၅) ဦးနဲ႔ အျမင္ပြင့္လင္းတဲ့ Liberal (၄) ဦး ပါဝင္တဲ့ တရားသူႀကီး (၉) ဦးရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ႏွစ္ဘက္စလံုးကိုမွ်ၿပီး မဲေပးေလ့ရိွတဲ့ တရားသူႀကီး Kennedy အနားယူခဲ့တဲ့အတြက္ WJLA သတင္းမီဒီယာက “Ideological tilt of the Supreme Court up for grabs”ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ရဲ ႔ အေတြးအေခၚအယူအဆေတြ ဘယ္ဘက္ကုိယိမ္းမယ္ဆုိတာကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရခက္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဥပမာ

I don’t know who will get the job. It’s up for grabs.

အဲဒီအလုပ္ကို ဘယ္သူရမလဲက်ေနာ္မသိဘူး၊ ျကိဳတင္ခန္႔မွန္းရခက္ပါတယ္။

(၂) Swing voter

Swing (လွြဲတာ၊ ယိမ္းတာ)၊ voter (မဲေပးသူ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကယိမ္းျပီးမဲေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ႏိုင္ငံေရးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ သေဘာထားခံယူခ်က္မွာျဖစ္ျဖစ္ ပါတီစြဲ၊ တယူသန္စြဲ မရိွဘဲ ဟိုဘက္ဒီဘက္ေျပာင္း မဲေပးတဲ့လူမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ Swing voters ေတြမ်ားခဲ့ရင္ ဘယ္ပါတီက အႏိုင္ရမလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ရတာ ခက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီလိုမ်ဳိး ျပည္နယ္ေတြကို Swing States လုိ့ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အနားယူမယ္လုိ့ေျကျငာခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Anthony Kennedy ဟာ Republican သမၼတ Ronald Reagan လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၃၀) က ခန္႔အပ္ခဲ့တဲ့ Conservative ေရွးရုိးစြဲဲအျမင္ရိွသူ ျဖစ္ေပမယ့္ ၊ သူက တရားသူႀကီး (၉) ဦးထဲမွာ တရားရံုးေတာ္ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မဲေပးရာမွာ သူ႔အသိစိတ္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္မဲေပးေလ့ ရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူ႔မဲဟာ အေရးႀကီးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ NPR သတင္းဌာနက Supreme Court to lose its swing voter ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏွစ္ဘက္မွ်တ မဲေပးတဲ့လူကို ဆံုးရႈံးေတာ့မယ္လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဥပမာ

Swing voters usually vote across the party lines.

ဘယ့္သူ့အတြက္မဲေပးမလဲ ဆုိတာျကိဳတြက္လုိ့မရတဲ့မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ပါတီစြဲကင္းၿပီး မဲေပးေလ့ ရိွၾကတယ္။

(၃) Front runner



Front (အေရွ ႔)၊ runner (ေျပးေနသူ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေရွ ႔ကေျပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ရွင္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္ရဖို႔ အေျခအေန အေကာင္းဆံုးလူ၊ အလုပ္ခန္္႔ရာမွာလည္း အလုပ္ခန္႔ရဖို႔ အလားအလာ အရိွဆံုးလူကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာဘန္းစကားမွာေတာ့ ေရွ ႔ကတစ္ေျပးေနသူလုိ႔ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒီအသံုးကို ဇူလိုင္လကုန္မွာ အနားယူေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး Anthony Kennedy ရဲ့ေနရာမွာ၊ အစားထိုးခန္႔အပ္ဖို႔ တစ္ေျပးေနသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ New York Times သတင္းစာႀကီးက The front-runners and full list of potential Supreme Court nominees တစ္ေျပးေနသူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖိုိ႔ အမည္တင္သြင္းျခင္း ခံရမဲ့ အလားအလာ ရိွသူေတြရဲ ႔ စာရင္းအျပည့္အစံု ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဥပမာ

Mr. Brown, our party’s candidate is the front runner to win the mayor’s race.

က်ေနာ္တို႔ပါတီကုိယ္စားလွယ္ Mr. Brown ဟာ ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရရိွဖုိ့တစ္ေျပးေနသူ ျဖစ္တယ္။



ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Up for grabs, Swing voter နဲ႔ Front runner တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။