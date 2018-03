မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃၁)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ In the works, Roll your eyes နဲ ့ To see eye to eye တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) In the works

In (အထဲမွာ)၊ the works (အလုပ္ေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အလုပ္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္ အဓိပၸါယ္က တခုခုဟာ ျပင္ဆင္ေနတုန္း အေျခအေနမွာ ရွိတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ တနည္းေတာ့ မၿပီးေသးတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေမလကုန္မွာ က်င္းပမယ္လို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un ၾကား ေဆြးေႏြးမႈဟာ ဘယ္အေျခအေနမွာ ရွိေနၿပီလဲ၊တကယ္ပဲ လုပ္ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထြက္လာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လဲ အိမ္ျဖဴေတာ္က ျပင္ဆင္ေနတုန္းပဲလို႔ ထုတ္ျပန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ Politico.com မွာ White House says Trump's North Korea meeting is still in the works လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

Myanmar has new energy projects in the works, but we will have to wait and see how they turn out.

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းသစ္ေတြကို စီစဥ္ေရးဆြဲေနတုန္း ျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(2) Roll your eyes

Roll (လိွမ့္တာ၊ ေ၀့တာ၊လည္ေအာင္လုပ္တာ)၊ your eyes (သင့္မ်က္လံုးမ်ား) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က သင့္ရဲ ႔မ်က္လုံးေတြကိုလည္ေအာင္လုပ္တာ၊ မ်က္လုံးေတြအေပၚေ၀့ျကည့္္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက လူတဦးရဲ ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ကို မ်က္စိအမႈအရာနဲ႔ ျပသရာမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတဲ့အထဲက တခုကေတာ့ စိတ္ကုန္၊ စိတ္ပ်က္၊ စိတ္မရွည္တဲ့ ခံစားခ်က္ကို ျပသရာမွာ မ်က္စိကိုတပတ္ေဝ့ၿပီးအေပၚပင့္တင္တဲ့ အမႈအရာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို နာမ္ (noun) အေနနဲ႔ေတာ့ Eye rolling or Eye roll လို႔လည္း သံုးၾကပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလူတဦး စိတ္မရွည္တာ၊ စိတ္ပ်က္တာ၊ စိတ္ကုန္တာ၊ မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တာကို မ်က္စိအမႈအရာနဲ႔ ျပသတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို မၾကာေသးခင္က ၿပီးဆံုးခဲ့တဲ့ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလႊတ္ေတာ္ညီလာခံ က်င္းပစဥ္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုအမွာ သတင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးတဦးေမးတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အနားမွာရပ္ေနတဲ့ ေနာက္အမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္တဦးက ဘာေတြေလွ်ာက္ေမးေနတာလဲဆိုတဲ့ စိတ္ပ်က္တဲ့ အမူအရာ ျပလိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာကို တဘက္လႊဲလိုက္ၿပီး မ်က္စိကို ေ၀့ကာအေပၚပင့္တင္တာမ်ဳိးကိုလုပ္ျပတဲ့ ဗီဒီယုိဟာ တရုတ္ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ နာရီပိုင္းအတြင္း ပ်ံ ႔ႏံွ႔ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ ပတ္သက္လို႔ The eye roll that upstaged China's Xi Jinping ဆိုၿပီး Xi Jinping ရဲ ႔ သတင္းအစား မ်က္စိပင့္ၿပီး စိတ္ပ်က္တဲ့ အမႈအရာျပတဲ့ ဗီြဒီယို က ပိုၿပီးနာမည္ႀကီးသြားတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာအသံုးမွာေတာ့ ပိုၿပီးေပါက္သြားတယ္ဆိုၿပီး NPR သတင္းဌာနက ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသံုးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

Jane was very upset when her friend rolled her eyes after hearing her suggestion.

သူေပးတဲ့ အႀကံဥာဏ္ကို ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက စိတ္ပ်က္တဲ့ အမႈအရာ ျပတာကို ေတြ႔ရေတာ့ Jane အေနနဲ႔ သိပ္ကို စိတ္ဆိုးမိတယ္။

(3) To see eye to eye

To see (ျမင္တာ)၊ eye to eye (မ်က္စိတလံုးနဲ႔ ေနာက္တလံုး) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က မ်က္စိတလံုးနဲ႔ ေနာက္တလံုး ျမင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကသူျမင္သလို ကိုယ္ျမင္တာလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျမင္တူတာ၊ စိတ္သေဘာထားခ်င္း တိုက္ဆိုင္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump မၾကာေသးခင္က ရာထူးကေန ထုတ္ပစ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Rex Tillerson နဲ႔ အီရန္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား အစရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ေရးျပႆနာေတြမွာ အျမင္ခ်င္း မတူညီၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာ President Trump didn’t see eye to eye with Rex Tillerson ဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe did not see eye to eye with his boss on several issues so decided to quit his job.

Joe က သူ႔ဆရာသမားနဲ ့ ကိစၥရပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အျမင္ခ်င္း မတူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူ အလုပ္ထြက္လိုက္တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက In the works, Roll your eyes နဲ ့ To see eye to eye တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။