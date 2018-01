New Year စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ New Year ႏွစ္သစ္မွာအသုံးျပဳ ေလ့ရွိတဲ့ Idiom အသုံးအႏႈန္းေတြျဖစ္ျကတဲ့ Turn over a new leaf, Start from scratch နဲ႔ Back to square one တုိ႔ကုိတင္ျပထားပါတယ္။



(၁) Turn over a new leaf



Turn (လွန္လိုက္တာ)၊ over (တဖက္ကို)၊ a (တခု) new (အသစ္)၊ leaf က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ page ဆုိတဲ့ (စာရြက္၊ စာမ်က္ႏွာ) ျဖစ္ေတာ့ ၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စာမ်က္ႏွာသစ္ကိုလွန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဟာ ႏွစ္သစ္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကိုယ့္ရဲ ႔အဆိုးအေကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ ဘာေတြကုိေဆာင္မယ္၊ ဘာေတြကုိေတာ့ျဖင့္ေရွာင္မယ္ဆိုၿပီး ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေဟာင္းရဲ ႔ အညစ္အေၾကးေတြ၊ အမွားအယြင္းေတြ ၊ မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တာေတြကို ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့ New Year Resolutions ဆိုတဲ့ ႏွစ္သစ္မွာဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်ေလ့ရွိရာကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာေတာ့ ရွိခဲ့တဲ့အက်င့္ဆိုးေတြ၊ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ေတြကို ေဖ်ာက္ၿပီး ေကာင္းတဲ့စိတ္ေတြေမြးမယ္၊ ႏုိင္ငံေရးမွာဆုိရင္လည္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ျပန္စမယ္ဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႔ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္။ စိတ္သစ္လူသစ္ျဖစ္တာကို ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



John told me he is going to turn over a new leaf this year. He will save money and also stop drinking. John က ဒီႏွစ္မွာေတာ့သူ စိတ္သစ္လူသစ္အျဖစ္ႏွင့္ ၊ ပိုက္ဆံစုမယ္၊ ျပီးေတာ့ အရက္လည္း မေသာက္ေတာ့ဘူးလုိ့က်ေနာ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။



(၂) Start from scratch



Start (စတင္တာ)၊ from (မွ)၊ scratch (ကုတ္ျခစ္တာ) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကုတ္ျခစ္ရာကေန စတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက အေျပးၿပိဳင္ပြဲက ဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ ၀င္အေျပးသမားေတြအေနနဲ႔ တာမထြက္မီ ဒိုင္ရဲ ႔ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္မႈကို ေစာင့္ရာမွာ ၊ တာထြက္တဲ့မ်ဥ္းေပၚမွာ ေျပးဖုိ႔ဟန္ျပင္ေနတုန္း ကုိယ္စီးထားတဲ့ ဖိနပ္နဲ႔ တာထြက္တဲ့ေနရာရွိေျမျကီး ကိုပြတ္တုိက္ကုတ္ျခစ္ အားယူရာကေန ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အေျပးၿပိဳင္ပြဲဟာ ဘယ္ႏွစ္မုိင္ဘဲရွိရွိ၊ စတဲ့ေနရာကေတာ့ တာထြက္တဲ့ ေနရာကတာအထြက္ျဖစ္သလုိ၊ အီဒီယံဆုိတဲ့သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း တစ္ကေန ျပန္စတာမ်ဳိးကို ဆုိလိုပါတယ္။ လုပ္ရမယ့္ဟာ မွန္သမွ်ကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အစကေန ျပန္လုပ္ရတာမ်ုိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိတ္မုန္႔ဖုတ္မယ္ဆိုရင္လည္း အဆင္သင့္ျပင္ၿပီးသား အထုပ္ကို ေရေရာေမႊၿပီးေတာ့ ဖုတ္မယ့္အစား ကိုယ္ဟာကိုယ္ ဂ်ဴံ၊ သိၾကား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏို႔ အစသျဖင့္ အားလံုးေရာၿပီး အစကေန ကိုယ္တုိင္လုပ္တာမ်ဳိးကို Start from scratch လို႔လည္းေျပာလုိ့ရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ဘဝမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ ေအာက္ေျခကေန ျပန္စတာ၊ တစ္ကေန ျပန္စတာ၊ သုညကေန ျပန္စတာမ်ဳိးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



Our boss started his business from scratch. He is smart so now he is a millionaire!

က်ေနာ္တုိ႔ ဆရာသမားက သူ႔ရဲ ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေအာက္ေျခကေန စခဲ့တာ။ သူက ဥာဏ္ထက္ေတာ့ အခုေတာ့ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္ေနၿပီ။



(၃) Back to square one



Back to (အေနာက္ကို ျပန္သြားတာ)၊ square (ေလးေထာင့္အကြက္) one (နံပတ္တစ္) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ နံပါတ္တစ္ေလးေထာင့္အကြက္ဆီကို ျပန္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတဲ့ ေနာက္ေျကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တခုကေတာ့ Snake and Ladder အျပင္းေျပ ကစားနည္းမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ေႁမြနဲ႔ ေလွကားထစ္ေတြ ဆြဲထားတဲ့ ကားခ်ပ္ေပၚမွာ ကစားသူေတြက ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့အေရာင္ ေကာ္ဒိုးျပားဝုိင္းေတြကိုသံုးၿပီး Dice ဆိုတဲ့ အံစာတံုးကို ခြက္ထဲထည့္ လႈပ္ၿပီးေနာက္ ပစ္လိုက္တဲ့အခါ က်တဲ့နံပါတ္အလိုက္ ဒိုးကို လုိက္ေရႊ ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံ ကုိယ့္နံပါတ္က ေႁမြရွိရာကို ေရာက္သြားတယ္ဆိုရင္ ေႁမြကုိယ္ထည္အရွည္အလုိက္၊ ကိုယ္က ေအာက္ကိုျပန္ဆင္းရတာျဖစ္ၿပီး၊ ပထမအကြက္ကေန ျပန္ၿပီးေတာ့ စရတာမ်ုိး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း ျမန္မာမွာ အဆံုးကေန ျပန္စရတယ္၊ သုညကေန ျပန္စရတယ္ဆိုတာနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



Our initial plan was failure. So, it’s back to square one for our team.

က်ေနာ္တုိ႔ ပထမ ေရးဆြဲတဲ့အစီအစဥ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ ၊ တစ္ကေန ျပန္စၾကရေတာ့မယ္။



ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ အစကေနျပန္စရတာကုိရည္ညြွန္းတဲ့ Idiom အသံုးေတြက Turn over a new leaf, Start from scratch ႏွင့္ Back to square one တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။