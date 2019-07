Line စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ Line (မ်ဥ္းေၾကာင္း) စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ Out of line, Put your neck on the line နဲ႔ Line one’s pocket တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Out of line

Out of (အျပင္ဘက္ထြက္ေနတာ၊ အျပင္ေရာက္ေနတာ)၊ line (မ်ဥ္းေၾကာင္း) ျဖစ္ျပီးတုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က မ်ဥ္းေၾကာင္းအျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေနတာ၊ ထြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးက စစ္တပ္က လာတာျဖစ္ၿပီး၊ စစ္သားေတြ တန္းစီးၿပီး စစ္ေရးေလ့က်င့္မယ္၊ ခ်ီတက္ၾကမယ္ဆိုရင္ တန္းအျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ စစ္သားဟာ စည္းမ်ဥ္းအရ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ဒီအတိုင္းပါပဲ။ လူ႔က်င့္ဝတ္သိကၡာနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိတဲ့အေျခအမွာ ဒီအသံုးနဲ႔ ရည္ညႊန္းသံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ တဦးဦးက လုပ္လိုက္၊ေျပာလိုက္တာဟာ ေစာ္ကားရာေရာက္တယ္၊ လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိဘူး၊ ရင့္သီးရာေရာက္တယ္ဆိုရင္ Out of line ျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဒီ အီဒီယံကို ရည္ညႊန္းေျပာႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ က်မတို႔ျမန္မာမွာ လြန္ရာက်တယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဥပမာ

Mike, I think what you said to Jane was out of line. You should apologise to her.

Mike ေရ ၊ ခင္ဗ်ား Jane ကို ေျပာလုိက္တာ လြန္ရာက်တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ ့ကို ေတာင္းပန္သင့္တယ္။

(၂) Put your neck on the line

Put (ထားတာ)၊ your (သင္ရဲ ႔)၊ neck (လည္းပင္)၊ on (အေပၚမွာ)၊ the line (မ်ဥ္းေၾကာင္း) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ကိုယ့္ရဲ ႔လည္းပင္း ကုိတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ က်မတို႔ ျမန္မာမွာ ကိုယ့္လည္းပင္း ကိုယ္စင္းခံတယ္ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးနဲ့ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ တခုခုအတြက္ ကိုယ့္သိကၡာ၊ ကိုယ့္အသက္၊ ကိုယ့္ဥစၥာပစၥည္း စသျဖင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမဲ့ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ၾကားက စြန္႔စားၿပီး လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ အာမခံတဲ့အတြက္ တာဝန္ႀကီးတာ ၊ ေပးဆပ္ရမွုျကီးတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Joe put his neck on the line when he asked his boss to hire his friend Tom. Now, he’s regretting it.

Joe က သူ႔သူငယ္ခ်င္း Tom နဲ့ပတ္သက္လုိ့သူတာ၀န္ယူပါတယ္ဆုိျပီး၊ အလုပ္ခန္႔ဖို႔ သူ႔ဆရာသမားကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ သူ ေနာင္တရမဆံုး ျဖစ္ျပီ။

(၃) Line one’s pocket

Line ကုိ ဒီေနရာမွာ ႀကိယာ (verb) အျဖစ္ သံုးထားၿပီး၊ စီတန္းထားတာ ကို ဆိုလိုပါတယ္။ one’s (တဦးတေယာက္ရဲ့)၊ pocket (အကၤ်ီ ဒါမွမဟုတ္ ေဘာင္းဘီအိတ္) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ကသူ့ ့အိတ္ထဲမွာစီထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္အိတ္ထဲကိုယ္ ျပန္စီေလ့ရွိတာက ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က ေလာဘႀကီးၿပီး မတရားနည္းနဲ႔ ကိုယ့္အိတ္ေထာင္ထဲေငြျဖည့္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေငြရဖို႔ အလြယ္ဆံုးနည္းကေတာ့ လာဘ္စားတဲ့နည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ျမန္မာမွာေတာ့ လက္ဘက္ရည္ဖိုး ေတာင္းတာကအစ ဒါထက္မက ေငြရေပါက္ရွာတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Corrupt officials are well-known for lining their pockets.

အဂတိလုိက္စားတဲ့အစုိးရအရာရွိေတြဟာ၊သူတုိ့ အိတ္ေထာင္ေတြထဲ ေငြထည့္ျကတာ လူအမ်ားအသိ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ Line ကို အေျခခံၿပီး တင္ျပခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းေတြက Out of line, Put your neck on the line နဲ႔ Line one’s pocket တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။