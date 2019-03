ကပ္စီးနဲသူမ်ားဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။



(၁) Skinflint



Skin (အေရျပား)၊ flint (မီးခတ္ေက်ာက္) ဆိုေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေရျပားလုိပါး ေနတဲ့မီးခတ္ေက်ာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ေရွးတုန္းက မီးခတ္ေက်ာက္တံုးႏွစ္တုံးကုိ ေက်ာက္ေက်ာက္ခ်င္းတိုက္ၿပီး မီးေမႊးရာမွာ အဲဒီ ကပ္စီးနဲ ၿခိဳးၿခံလွတဲ့လူက ခတ္ပါမ်ားေတာ့အေရျပားလုိ ပါးလြွာလာတဲ့ မီးခတ္ေက်ာက္ကို မလႊတ္ပစ္ရက္ဖဲ၊ သံုးလို႔ရႏိုင္သေရြ ႔ သံုးေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အကပ္ကေလး က်န္ေနေတာင္မွ မလႊတ္ပစ္ရက္တာကို ဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကပ္ကေလးက်န္ေနေတာင္မွရႏုိင္္ိသေရြ့ ဆက္္ၿပီး သံုးေနတဲ့ အျဖစ္မ်ုိဳးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Skinflint ရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က က်မတို႔ျမန္မာမွာ ေကာ္တရာကပ္စီးနဲျကီးလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သိပ္ၿခိဳးၿခံေခၽြတာလွတဲ့လူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John is a skin flint ! Rain or shine he always walks to work to save on his bus fare!

John က ကပ္စီးနဲျကီး။ မိုးရြာရြာ ေနပူပူ အလုပ္ကို သူျမဲလမ္းေလွ်ာက္သြားတယ္။ ဘတ္စကားခ သက္သာရေအာင္လို႔။

(၂) Penny pincher



Penny က အဂၤလိပ္သံုးေငြ penny အေႂကြေစ့ ျဖစ္ၿပီး၊ pincher (လက္ႏွင့္တို႔ဆိတ္္တဲ့လူ) ဆုိေတာ့ ဒီစကားစုရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ျပားေစ့ကို တို႔ကနန္း ဆိတ္ကနန္းနဲ႔ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က က်မတို႔ ျမန္မာမွာ အနီးစပ္ဆံုး တျပားႏွစ္ျပား ခြါတဲ့လူနဲ႔ ဆင္တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

As a student putting herself through college, Mary is well known among her friends as a penny pincher!

ေက်ာင္းသူဘဝ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကိုယ္ ေကာလိပ္ တက္ရေတာ့ Mary ဟာ တျပားႏွစ္ျပား ၾကည့္သံုးေနတဲ့သူဆုိၿပီး သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြက သိထားတယ္။



(၃) Cheapskate



Cheap (ေစ်းေပါတာ၊ အေပါစားလိုက္တာ)၊ skate က ဒီေနရာမွာ ၿဗိတိသွ်ဘန္းစကား ေရာင္းရင္း ကို ဆိုလုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ေစ်းေပါတဲ့ ေရာင္းရင္း၊ အေပါစားလုိက္တဲ့ ေရာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံကလည္း ရွင္းပါတယ္။ ေစ်းေပါတာကိုမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာ၊ ေစ်းသက္သာတာကိုပဲၾကည့္တာ ၊ တတ္ႏိုင္တာေတာင္မွကပ္စီးနဲၿပီး သက္သာတဲ့နည္းရွာသူ၊ တနည္း က်မတုိ႔ျမန္မာမွာ အေပါစားႀကိဳက္တဲ့သူ ၊ ဘာမဆို ေစ်းေပါမွ ဝယ္တဲ့လူမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါတယ္။ တခါတရံသူမ်ား ဝယ္ေကၽြးတာကိုပဲ စားေနၿပီး ကိုယ္ေကၽြးမယ့္အလွည့္က်ေတာ့မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၿပီး ကိုယ့္ပိုက္ဆံ သက္သာရေလေအာင္ ကပ္စီးနဲလွသူကိုလည္း Cheapskate လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Joe is a cheapskate! He buys things only when they are on deep discount!

Joe ကအရမ္းကုိကပ္ေစးနဲတဲ့လူပါဘဲ။ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ရင္သိပ္ကုိေစ်းခ်မွ၀ယ္တာ ။

ဒီသတင္းပတ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ကပ္စီးနဲသူမ်ားကုိ ရည္ညြွန္းတဲ့ အီဒီယံအသံုးေတြျဖစ္တဲ့ Skinflint, Penny pincher နဲ႔ Cheapskate တို႔ကုိတင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။