Special sales စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္း

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ အထူးေရာင္းခ်မႈ (Special sale) ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။



အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က Thanksgiving ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ခရစ္စမတ္ပြဲနဲ႔ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပၾကတဲ့ ပြဲေတာ္ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက လက္ေဆာင္ေတြအခ်င္းခ်င္း ေပးၾကဖုိ႔အတြက္ ေစ်းဝယ္ထြက္တဲ့ကာလႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းဝယ္ရရင္ မေမာႏုိင္မပန္းႏုိင္ (shop till you drop) ဆိုတဲ့ ေျခကုန္လက္ပန္းက်တဲ့အထိ ေစ်းဝယ္ၾကသူေတြနဲ႔ စည္းကားေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ေစ်းဆိုင္ေတြက အေရာင္းသြက္ရေလေအာင္ သူ႔ထက္ငါ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြကတဆင့္ ေႀကာ္ျငာၾကေလ့ ရွိပါတယ္။



(၁) Early bird sale

Early (ေစာေစာ)၊ Bird (ငွက္)၊ Sale (အထူးေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းျခင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေစာေစာထတဲ့ ငွက္ အထူးေစ်းႏႈန္းနဲ႔ေရာင္းခ်ျခင္းလုိ႔ ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ The early bird always gets a worm ဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္စကားပုံမွာ ဆင္းသက္လာတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပါၸယ္ကေတာ့ တီေကာင္ ရွာစားတဲ့ ငွက္က မနက္ေစာေစာထ ရွာမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ တီေကာင္အစာကုိ ရစၿမဲလုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဦးရာလူ လုိ႔ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘယ္ေနရာမဆုိ တန္းစီးၿပီး စည္းကမ္းတက် ဝယ္ယူရတာမုိ႔ early bird sale က ဆုိင္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ပထမေရာက္ၿပီး တန္းစီးေစာင့္ေနတဲ့လူေတြက ေဒၚလာတစ္ရာတန္တဲ့ ပစၥည္းကုိ ေဒၚလာ ငါးဆယ္ နဲ႔ ေလွ်ာ့ၿပီး ဆုိင္ဖြင့္စ နာရီပုိင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိခ်ဳိနဲ႔ ေရာင္းမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ ဦးရာလူ ဝယ္ယူႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ early bird sale ကုိ ဦးရာလူဝယ္ခြင့္ရရွိျခင္း လုိ႔ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Tomorrow, Saturday Save save save at the early bird sale at Men's furniture store. Everything is thirty percent off. Doors open at 6, and prices are good until 10 o'clock.

မနက္ျဖန္ စေနေန႔မွာ ဦးရာလူ ေလွ်ာ့ေစ်းကုိ Men ပရိေဘာဂဆုိင္မွာ ေရာင္းမွာမုိ႔ ေစ်းႏႈန္း အထူးသက္သာပါတယ္။ ပစၥည္းအားလုံးကုိ သုံးဆယ္ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေရာင္းသြားပါမယ္။ ဆုိင္တံခါးကုိ မနက္ ေျခာက္နာရီ စဖြင့္ၿပီး ဆယ္နာရီအထိ ဒီေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမယ္။



(၂) Door buster



Door (တံခါး)၊ Buster (ေဖာက္ဝင္သည္) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တံခါးကုိ အတင္းထုိးေဖာက္ဝင္တာ လုိ႔ လံုးေကာက္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အခုလုိကာလ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ေနခ်ိန္မွာ ေစ်းဆုိင္ဖြင့္ခ်ိန္ အေစာပုိင္းနာရီပုိင္းအတြင္း ပစၥည္းေစ်းေတြကုိ အထူးေလွ်ာ့ထားတာေၾကာင့္ ဝယ္သူေတြက သူထက္ငါ အလုအယက္ တံခါးကို ခ်ဳိးရုိက္ၿပီး ဝင္ေတာ့မယ့္ ပုံစံမ်ဳိးကုိ ရည္းၫႊန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

Hey, honey if we are going to that sale, let's go early. One of the door busters they have until 10 o'clock. Its video tape at 99 cent! I'd like to get at least a dozen.

ကဲ အခ်စ္ေရ အဲဒီ ေလွ်ာ့ေစ်းေရာင္းတာကုိ ေစာေစာသြားၾကရေအာင္။ ဆုိင္တံခါးဖြင့္ဖြင့္ျခင္း ေရာင္းမယ့္ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြထဲမွာေတာ့ ဗီြဒီယုိ အေခြေတြ တေခြကုိ (၉၉) ျပားနဲ႔ ဆယ္နာရီထိ ေရာင္းမွာမုိ႔ ကုိယ္ေတာ့ အနည္းဆုံး တဒါဇင္ေလာက္ ဝယ္ထားခ်င္တယ္။



(၃) Black Friday sale



Black (အမည္းေရာင္)၊ Friday (ေသာၾကာေန႔)၊ Sale (အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းျခင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ေရာင္းေပးတဲ့ အမည္းေရာင္ ေသာၾကာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ စတုတၳပတ္ ၾကာသပေတးေန႔ဟာ ႏိုင္ငံတဝွမ္း အားလပ္ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔အၿပီး ေနာက္တရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေစ်းဝယ္သူေတြက ရုံးအားလပ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ၾကာသပေတးနဲ႔ဆက္ၿပီး ေသာၾကာေန႔ ခြင့္ယူကာ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ (၄) ရက္ အနားယူရာမွာ အဲဒီအားလပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ေစ်းဝယ္သူေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေစ်းဝယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလွ်ာ့ေစ်းေတြကလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ေလွ်ာ့ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Black Friday အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ စာရင္းကုိင္ပညာမွာ အေရာင္းဆုိင္တဆုိင္ အေနနဲ႔ အရႈံးျပေနရင္ မင္နီနဲ႔ စာရင္းပိတ္ရတဲ့ အေျခအေနရွိၿပီး အျမတ္ျပရင္ေတာ့ မင္အမည္းနဲ႔ စာရင္းပိတ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Black Friday က အျမတ္ေတြအမ်ားႀကီးရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေရာင္းစာရင္းပိတ္တဲ့အခါမွာ မင္အမည္းနဲ႔ ပိတ္ရတာမွ ဆင္းသက္လာတာပါ။ တနည္းအားျဖင့္ အေရာင္းေကာင္းတဲ့ ေသာၾကာေန႔မွာ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရတဲ့ေန႔လို႔ ဆုိလုိပါတယ္။ ဆုိေတာ့ Black Friday Sale က တနည္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ေနာက္တေန႔ ေသာၾကာေန႔မွာ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းတဲ့ေစ်းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



Bargain shoppers headed to the nation's stores and malls before sunrise this Black Friday to get specials on everything from toys to wide screen TVs.

ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိ ဝယ္ၾကဖုိ႔ ႏုိင္ငံတဝွမ္းက ေစ်းဆုိင္ေတြ ကုန္တုိက္ႀကီးေတြကုိ ဒီ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔အၿပီး ေသာၾကာေန႔မွာ ေလွ်ာ့ေစ်းရွာ ဝယ္သူေတြက ေနမထြက္ခင္ကတည္းက ဆုိင္ေတြကုိ တက္သုတ္ရုိက္ ေျပးၾကေတာ့တယ္။ ကေလးကစားစရာ အရုပ္ေလးေတြက အစ ျမင္ကြင္းက်ယ္ တီဗြီေတြ အဆုံး အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ဝယ္ၾကပါတယ္။



ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ Special sale စကားလံုးကုိ အေျခခံတဲ့ idiom အသံုးေတြက Early bird sale, Door buster နဲ႔ Black Friday sale တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။