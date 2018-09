Storm စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ အေမရိကန္ အေရွ့ေတာင္ပုိင္းရွိ ေတာင္ နဲ့ ေျမာက္ Carolina ျပည္နယ္ေတြ အျပင္ Virginia ျပည္နယ္ကုိ ခုသတင္းပတ္ ၀င္တုိက္ခဲ့တဲ့ ျပင္းအား ၃ ရွိတဲ့ Hurricane Florence မုန္တုိင္းဒဏ္ အေျကာင္း သတင္းေတြမွာေရးသားေဖၚျပေနတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ မုန္တုိင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Storm ကို အေျခခံတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ဳိ့ျဖစ္တဲ့ A storm is brewing, Kick up a storm နဲ႔ A storm in a teacup တုိ ့ကုိတင္ျပေပးထားပါတယ္။

(၁) A storm is brewing

A storm (မုန္တိုင္း)၊ is brewing မွာ brew ဆုိတဲ့ ျကိယာ (verb) က အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဥပမာ ဘီယာ ကုိ brew လုပ္တယ္ ဆုိရင္ ဘီယာ ျဖစ္လာဖုိ့ barley ကုိ အခ်ဥ္ေဖါက္တာ၊ ေကာ္ဖီ ဒါမွမဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ကုိ brew လုပ္တယ္ဆုိရင္ ၊ ေရေႏြးတည္ျပီး ႏွပ္တာ၊ ေကာ္ဖီစက္နဲ့ႏွပ္တာလုိ့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ သာမန္ အားျဖင့္ေတာ့ ျပင္ဆင္တာ၊ ဟန္ျပင္တာ ကု္ိဆုို္လုိပါတယ္။ မုန္တိုင္း နဲ့ပတ္သက္ရင္ေတာ့ တိုက္ခတ္ဖို႔ ဟန္ျပင္ေနတာ၊ မုန္တုိင္းက်ေတာ့မဲ့ အရိပ္လကၡဏာကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ဖို႔ ဟန္ျပင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေဒါသျဖစ္ဖုိ့ဟန္ျပင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ ျမန္မာအသံုးဆုိရင္ ေဒါသအိုးေပါက္ကြဲေတာ့မယ္၊ ေဒါသူပုန္ထေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အသံုးနဲ႔ တူတယ္လို႔ဆုိရမွာပါ။

ဥပမာ

John looks very angry, so a storm is brewing.

John ကို ၾကည့္ရတာ သိပ္စိတ္ဆိုးေနပံုရတယ္။ ေဒါသအိုး ေပါက္ကြဲေတာ့မယ္။

(၂) Kick up a storm

Kick up (အေပၚကိုကန္လိုက္တာ)၊ a storm (မုန္တုိင္း) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က မုန္တိုင္းကိုအေပၚကိုကန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တိုင္းလို႔ ဆိုကတည္းက ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ေဒါသႀကီးတာ၊ အမ်က္ထြက္တာ၊ စိတ္ဆိုးတာ၊ မေက်နပ္ခ်က္ ႀကီးမားတာကို ရည္ညြန္းတဲ့အတြက္ အီဒီယံဆုိတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေဒါသအုိးေပါက္ကြဲတာ၊ အမ်က္ျကီးတာ၊ ဆူပူဆဲဆုိ္တာကိုဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Jane’s dad kicked up a storm when he found out his daughter got into an accident while she was speeding.

Jane က ကားကို အရွိန္ျပင္းျပင္းေမာင္းလို႔ ဝင္တိုက္မိတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို သူ႔အေဖသိေတာ့ ေဒါသထြက္ေတာ့တာေပါ့။

(၃) A storm in a teacup

A storm (မုန္တိုင္း) ၊ in (အထဲမွာ)၊ a teacup (လက္ဖက္ရည္ခြက္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လက္ဖက္ရည္ခြက္ထဲမွာတိုက္ခတ္တဲ့မုန္တိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ခြက္ထဲမွာတုိက္ခတ္တဲ့မုန္တိုင္းလို႔ တင္စားေျပာထားတဲ့အတိုင္း အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အတိုင္းအဆ မမွ်တတာကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေတာ့ ဘာမွမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဒါသအိုး ေပါက္ကြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆိုးစရာမရွိ ရွာႀကံစိတ္ဆိုးတာ၊ ပံုႀကီးခ်ဲ ႔ၿပီး စိတ္ဆိုးတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံလည္း မျဖစ္စေလာက္ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ အေရးမႀကီးတဲ့ ဘာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးတာ၊ ျပႆနာတက္တဲ့အေနအထားမွာလည္း ဒီအသံုးကို ရည္ညႊန္းသံုးႏုိင္ပါတယ္။ တဆိတ္ကုိတအိတ္လုပ္ျပီးျကံဖန္ေဒါသထြက္တာမ်ိဳးနဲ့တူတယ္လုိ့ဆုိရမွာပါ။

ဥပမာ

Mary was making a storm in a teacup just because John was a few minutes late.

John က မိနစ္အနည္းငယ္ေလး ေနာက္က်တာေလးကို ေရးႀကီးခြင္က်ယ္လုပ္ၿပီး အေၾကာင္းမရွိ၊ အေၾကာင္းရွာ Mary က ေဒါသထြက္ေနတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက A storm is brewing, Kick up a storm နဲ႔ A storm in teacup တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။