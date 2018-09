မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ ့ျဖစ္တဲ့ The Last Hurrah, On the edge နဲ႔ Raise a red flag တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) The Last Hurrah

The Last က ေနာက္ဆုံး၊ Hurrah က လက္ခုပ္တီး ၾသဘာေပးတာ၊” Hooray” ဆုိျပီး ႏႈတ္ကေနၿပီး အားေပး ခ်ီးက်ဴးတာျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ႕ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က “ေနာက္ဆုံးၾသဘာ” ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံဆုိတဲ့ သြယ္၀ုိက္္အဓိပၸါယ္က အႏုပညာရွင္တဦးျဖစ္ရင္ ပရိ္သတ္ကုိ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကုိ တင္ဆက္လုိက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တင္ဆက္လုိက္ရာမွာ ပရိ္သတ္ရဲ႕ ႏႈတ္ဆက္ၾသဘာကုိ သူ႔အေနနဲ႔ ေနာက္ဆုံးၾကားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဆုိရင္လည္း သူရာထူးကမထြက္မွီ ေနာက္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈ ဒါမွမဟုတ္ ျကိဳးပမ္းမွုျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊သာမန္လူတဦးဆုိရင္လည္း အလုပ္တခုခုမွာ အၾကာႀကီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး အနားမယူခင္ တခုခုနဲ႔ လက္စြမ္းျပလုိက္တာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသုံးကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က အသက္ (၈၁) ႏွစ္အရြယ္မွာ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္ သူရဲေကာင္းလည္းျဖစ္၊ Arizona ျပည္နယ္ရဲ႕ အထင္ကရ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္တဲ့ John McCain အတြက္ ႏုိင္ငံက ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္တဲ့ အမွတ္တရ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ရာမွာ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႔က ဝါရွင္တန္ ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ National Cathedral ဘုရွားရွိခုိး ေက်ာင္းေတာ္မွာ သမၼတေဟာင္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ George W. Bush နဲ႔ Barack Obama တုိ႔ အပါအဝင္ အထင္ကရပုဂၢဳိလ္ေတြက John McCain သက္ရွိထင္ရွားစဥ္ ႏုိင္ငံ့အတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့မႈေတြ၊ သူ႔ရဲ႕သိကၡာသမာဓိ ျပည့္၀မႈေတြအေၾကာင္းကုိ အမွတ္တရ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက “The Last Hurrah for All That’s Lost “ ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈမွန္သမွ်အတြက္ ေနာက္ဆုံးဂါရ၀ျပဳ ခ်ီးက်ဴးမႈ” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mary was happy to complete the project as the “last hurrah” before she retired from her job.

Mary က သူအလုပ္က အနားမယူမီေနာက္ဆုံး စြမ္းေဆာင္မႈအျဖစ္ ဒီစီမံကိန္းကုိ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္္၀မ္းသာမိေနတယ္။

(၂) On the Edge

On က အေပၚမွာ၊ the edge က အစြန္းျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ႕ တုိက္ရုိက္္အဓိပၸါယ္က“အစြန္းမွာ ေရာက္ေနတာ” ျဖစ္ပါတယ္။ အစြန္းနားေရာက္ေနတယ္ဆုိရင္ ေအာက္ကုိျပဳတ္က်ႏုိင္ဖုိ႔ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အီဒီယံဆုိတဲ့ သြယ္၀ုိက္္အဓိပၸါယ္က အႏၱရာယ္နဲ႔ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ ရွိတဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ တထင့္ထင့္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္မလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္မလဲဆုိၿပီး အၿမဲစုိးရိမ္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ သမၼတေဟာင္း Richard Nixon ျပဳတ္က်ေစခဲ့တဲ့ Watergate အရႈပ္ေတာ္ပုံအေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သူ The Washington Post သတင္းစာ အယ္ဒီတာ Bob Woodward က အခုတခါ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ သမၼတ Donald Trump လက္ထက္ ဘယ္လုိ အေျခအေနေတြ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ အေမရိကန္အစုိးရအရာရွိေဟာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး Fear ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေရးသားခဲ့တဲ့စာအုပ္ မၾကာမွီ ထြက္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက “On the edge in Trump’s West Wing “ Trump ရဲ႕ အိမ္ျဖဴေတာ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ စုိးရိမ္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

After the school shooting last month, we were all living “on the edge” in our town.

ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေက်ာင္းမွာ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီး၊ က်ေနာ္တုိ႔ျမိဳ့မွာအားလုံး စုိးရိမ္စိတ္နဲ့ေနျကရတယ္။

(၃) Raise a red flag

Raise က အေပၚကုိ ျမွင့္တင္တာ၊ a red flag အနီေရာင္ အလံျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ႕ အဓိပၸါယ္က အနီေရာင္အလံကုိ ျမွင့္တင္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနီေရာင္အလံဟာ အႏၱရာယ္ကုိ ရည္ညြန္း သတိေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အီဒီယံဆုိတဲ့ သြယ္၀ုိက္ အဓိပၸါယ္က ေန႔စဥ္ဘဝမွာ တခုခုနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ လူတဦးဦးကုိ အႏၱရာယ္ရွိတယ္၊ ထိခုိက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိတယ္ဆုိတာကုိ သတိေပးတဲ့ ႀကိဳတင္အသိေပးခ်က္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း စုိးရိမ္စရာရွိတယ္ဆုိတဲ့အျကာင္း အရိပ္လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ အထူးသျဖင့္ တူရကီနဲ႔ အာဂ်င္တီးနား ႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ ေငြတန္ဖုိးေတြ ထုိးက်ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးတခ်ဳိ႕ေတြမွာလည္း ေၾကြးၿမီေတြ ထူေျပာေနတဲ့ အတြက္၊ ဒါဟာ စီးပြားေရးကပ္ဆုိက္ေတာ့မယ့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္တဲ့ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး The Washington Post သတင္းစာႀကီးက “Global debt raises red flags”ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

His behavior raised “a red flag” that he was not the right person for the job.

သူ့့ရဲ့အျပဳအမူအရ သူဟာ ဒီအလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ လူမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သတိေပးရာ ေရာက္တယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက The Last Hurrah, On the edge နဲ႔ Raise a red flag တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။