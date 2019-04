မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ To Lose Steam, Stay Put, Freeloader တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) To Lose Steam

To lose (ဆုံးရွုံးတာ၊ ကုန္ဆုံးတာ)၊ steam (ေရေႏြးေငြ႔) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေရေႏြးေငြ့့ကုန္ဆုံးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဆင္းသက္လာတာက (၁၉) ရာစုက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ မီးရထားေတြကုိ ေရေႏြးေငြ့သု့ံးၿပီးေျပးဆြဲရာမွာ ၊ မီးထုိးဖို႔ ထင္း ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာက္မီးေသြး ကုန္သြားလုိ ့ မီးအားနည္းၿပီး ေရေႏြးေငြ႔ ေလ်ာ့လာတာကို တင္စားသုံးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က စိတ္အားထက္သန္မႈ ေလ်ာ့လာတာ၊အရွိန္ေလ်ာ့လာတာ၊ အားအင္ကုန္ခံလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ က်မတုိ့ျမန္မာမွာ မီးစာကုန္ဆီခမ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးနဲ႔ ဆင္တူတယ္လုိ႔ ဆုိရမွပါ၊ To lose steam အစား To run out of steam လို႔လည္း သုံးလို႔ ရပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Virginia ျပည္နယ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္တို႔ အရွဳပ္ေတာ္ပုံေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရၿပီး၊ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းေတာ့ သူတို႔ကုိ ရာထူးကေန ႏွုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ျပည္နယ္တြင္းမွာ ေတာင္းဆုိသံေတြ ညံခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ ေလသံနည္းနည္း ေပ်ာ့လာၿပီး၊ သူတို႔အေပၚ ေဝဖန္မွုေတြ အသံတိတ္လာလုိ႔ သူ့တုိ႔လည္း အလုပ္ေတာင္ျပန္ဆင္းေနၾကတာ ေတြ႔ရလုိ႔ The Washington Post သတင္းစာႀကီးက Virginia leaders stay put as scandals lose steam ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The Peace talks between the government and the ethnic armed groups have begun to lose steam due to lack of mutual trust.

အစုိးရနဲ႔ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ မရွိတဲ့အတြက္ အရွိန္စေလ်ာ့လာတာ ေတြ႔ရတယ္။

(၂) Stay put

Stay က (ေနတာ) put (ထားတာ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ထားတဲ့ေနရာမွာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ရွိရင္းစြဲေနရာမွာပဲ ဆက္ေနတာ၊ တျခားဘယ္မွ ထြက္မသြားတာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ ဗုိလ္ေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲကုိဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေစာေစာတင္ျပခဲ့တဲ့ Washington Post သတင္းစာပါ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ Virginia leaders stay put as scandals lose steam မွာပဲ အသုံးျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Virginia ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးခင္က ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး နဲ႔ ေရွ ႔ေနခ်ဳပ္ေရာ အရွဳပ္ေတာ္ပုံေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ႔အေပၚ ေဝဖန္မွုေတြ ေလ်ာ့လာတာနဲ့အတူ သူတုိ႔လည္း အလုပ္ကထြက္တာေတြ၊ ေနရာေျပာင္းတာေတြ မလုပ္ၾကဘဲ ရွိရင္းစြဲရာထူးေတြမွာပဲ ဆက္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ Stay put" ဆုိတဲ့ idiom ကုိ အသုံးျပဳၿပီးေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John decided to stay put in Washington and not to move to Florida after his retirement.

John က သူအလုပ္က အနားယူၿပီးရင္ Florida ကုိ မေျပာင္းဘဲ Washington မွာပဲ ဆက္ေနဖို႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တယ္။

(၃) Freeloader

Free (အခမဲ့)၊ loader (တင္ေပးသူ၊ ျဖည့္ေပးသူ) လို႔ ေဝါဟာရတလုံးခ်င္း တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ရၿပီး၊ ဒီေဝါဟာရ ႏွစ္လုံးေပါင္းထားတဲ့ Freeloader ဆုိတဲ အသုံးရဲ့ လုံးေကာက္အဓိပၸါယ္က အခမဲ့တင္ေပးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအသုံးကုိ အီဒီယံအေနနဲ႔ပဲ သံုးတာေတြ႔ရပါတယ္။ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သူမ်ားကုိ ကပ္စားတဲ့လူ၊ ညာစားတဲ့လူ၊ အေခ်ာင္လုိက္တဲ့လူ၊ ေရသာခုိတဲ့လူ ၊ အလကားရအကုန္ယူမယ့္ လူမ်ိဳးကုိဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ NATO ေခၚ ေျမာက္Atlantic မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ့၀င္ (၂၉) ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကတဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ နဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ NATO ရဲ ႔ ရန္ပံုေငြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံေတြရဲ့ GDP (၂)ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္၀င္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားေပမယ့္ စီးပြားေရး အားေကာင္းတဲ့ ဂ်ာမဏီ က (၁.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထည့္၀င္ေနတဲ့အတြက္ ဂ်ာမဏီဟာ NATO မွာ အႀကီးဆုံး အေခ်ာင္လုိက္တဲ့ ႏိုင္ငံဆုိၿပီး The Washington Post သတင္းစာႀကီးက Germany is NATO’s biggest freeloader ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Joe is fun to be with, but sad to say he is a freeloader!

Joe နဲ႔ ေနရာတာ ေပ်ာ္စရာေတာ့ေကာင္းပါရဲ့၊ စိတ္မေကာင္းစရာ က သူဟာသူမ်ားကုိ ကပ္စားတတ္တဲ့ဲ့့လူ ျဖစ္ေနတာပါ။