မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား (၃၄)

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသံုးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Wake-up call, Act up နဲ ့About-face တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Wake up call

Wake up (အိပ္ရာကေနႏိွုးတာ) Call က ဒီေနရာမွာ တယ္လီဖုန္းေခၚတာ ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ႕ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတေယာက္ အိပ္ေနတာကိုႏိွုးဖို႔ တယ္လီဖုန္းေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကေတာ့ ဟိုတယ္ေတြမွာ တည္းခုိုၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ မနက္ေစာေစာ ႏိုးေစခ်င္ရင္ ဟိုတယ္ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ ရိွ ဝန္ထမ္းကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အခန္းကို တယ္လီဖုန္းဆက္ႏိုးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံတဲ့ဓေလ့ကေန ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အေျခအေနတခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ထင္ထားသလို အဆင္ေျပေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ျဖစ္ရပ္တခုခုက ႏိုးေဆာ္ေပးရာေရာက္တာ၊ အသိတရားဝင္ေစတာ၊ သတိေပးရာ ေရာက္တာကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေျမာက္ကိုရီယားေခါင္းေဆာင္ Kim Jong-un နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump ျကား ၊ ခုထိေတြ့မယ္၊မေတြ့ဘူးျဖစ္ေနတဲ့ ဇြန္လ ဆန္းမွာ စကၤာပူမွာေတြ႔ဆံုဖုိ႔ အစီအစဥ္နဲ့ပတ္သက္ျပီး ၊ ေစာေစာပုိင္း ကေတြ့မယ္လုိ့ေျကျငာခဲ့စဥ္က၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္ၾကား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဖ်က္ခ်င္ဖ်က္ႏိုင္တယ္လို႔ ဟန္လုပ္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင္၊့ Kim ရဲ့စိတ္ရင္းမွန္နဲ့ပတ္သက္ျပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိအသိတရားရေစသင့္တယ္ဆုိျပီး Washington Post သတင္းစာႀကီးရဲ ႔ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွာ North Korea's bluff should be a White House wake-up call ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ -

The recent shootings in schools have been a wake-up call for a tougher gun control in the US.

ေက်ာင္းေတြမွာ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ပိုတင္းၾကပ္တဲ့ ေသနတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လိုအပ္ေနၿပီဆိုတာကိုသတိေပးရာေရာက္ေစတယ္။

(2) Act up

Act (ျပဳမႈတာ)၊ up (အေပၚျဖစ္ၿပီး) စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အေပၚအျပဳအမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ဒုကၡေပးတာ၊ ျပႆနာရွာတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ႏ်ဴးကလီးယား စမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခါ၊ ဒံုးလက္နက္ပစ္မယ္ဆိုၿပီး မၾကာခဏ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ စြန္႔ေရးအတြက္ ဝိုင္းဖိအားေပးတဲ့ သမၼတ Trump ရဲ ႔ ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ေထာင့္ပိတ္မိေနတဲ့ ေျမာက္ကိုရိးယားဟာ ဒုကၡေပး ၊ ျပႆနာရွာေနျပီဆုိျပီး Washington Post သတင္းစာႀကီးက North Korea is acting up because Trump has it cornered လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ -

John was acting up in the class so the teacher punished him.

John က အတန္းထဲမွာ ဒုကၡေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာကသူ ့ကို ဒဏ္ေပးလုိက္တယ္။

(3) About-face

About (တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔)၊ face (မ်က္ႏွာ) ျဖစ္ၿပီး စကားတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရို္က္အဓိပၸါယ္က မ်က္ႏွာနဲ႔တခုခု ပတ္သက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ About-face ဟာ ေဝါဟာရ နွစ္လံုးတြဲထား compound word ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၾကားမွာ Hyphen တံုးတိုခံျပီးစာလုံးေပါင္းပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ေနာက္ျပန္လွည့္ဖုိ့အမိန့္ေပးတဲ့ About-turn နဲ့ အဓိပၸါယ္ဆင္ျပီး အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ေျဗာင္းျဗန္လုပ္တာ၊ လံုးဝဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သြားတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း ေရွ ႔သြားရာကေန ရုတ္တရက္ ေနာက္ကိုျပန္လွည့္သြားမယ့္သေဘာ၊ ၁၈၀ ဒီဂရီ လွည့္ပစ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို ေျမာက္ကိုရီးယား က အေမရိကန္သမၼတ Trump နဲ႔ စကၤာပူမွာ ဇြန္လဆန္းပိုင္ေတြ႔ဖို႔ ေကာင္းေပ့ေကာင္းရက္နဲ႔ အစကသေဘာတူခဲ့ၿပီးမျကာမီဘဲ၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ အေမရိကန္ၾကား စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြေၾကာင့္ေဒါသထြက္ခါ၊ ေတြ႔ဖုိ႔အစီအစဥ္ကို ဖ်က္မယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေစာေစာကၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့၊ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ့ အခုတမ်ဳိး၊ ေနာက္တမ်ဳိးအျပဳအမူေျကာင့္ သမၼတ Trump ကို နားခ်ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရရဲ ႔ ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ ဒုကၡေရာက္ေနၿပီဆိုၿပီး Reuters သတင္းတပုဒ္မွာ North Korea's about-face complicates South Korea's pitch to Trump ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ -

We were all shocked when Mary did an about-face on her decision.

Mary က သူ႔ရဲ ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လံုးဝေျဗာင္းျဗန္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး အံ့အားသင့္တုန္လႈပ္သြားၾကတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Wake up call, Act up နဲ ့ About-face တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။