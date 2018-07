မ်က္ေမွာက္ႏုိင္ငံေရးေလာကသံုး အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းတခ်ိဳ့ျဖစ္တဲ့ Walk back, Soft spot နဲ႔ Flip flop တုိ႔ကို တင္ျပေပးထားပါတယ္။



(၁) Walk back



Walk (လမ္းေလွ်ာက္တာ)၊ back (အေနာက္ဘက္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေနာက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆုတ္တဲ့ ေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က ရွင္းပါတယ္။ ေနာက္ကိုျပန္ဆုတ္ေလွ်ာက္ကတည္းကိုက တခုခုကိုလုပ္ၿပီး၊ ေျပာၿပီး ျပန္ရုတ္သိမ္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီလိုမ်ဳိး အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး။ ဆုိလုိရင္းကဒီလုိျဖစ္ပါတယ္ဆုိျပီး ကိုယ့္စကားလြန္ထားတာကို ျပန္ဘြာခတ္တဲ့သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Helsinki မွာ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ႔ ရုရွားသမၼတ Vladimir Putin တို႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရုရွားက အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနေတြက သံုးသပ္ထုတ္ျပန္တာကို သမၼတ Trump က အဲဒီတုန္းက Putin ဘက္ကလိုက္ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ သူအေမရိကန္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဝိုင္းၿပီးျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္တေန႔မွာပဲ Trump က သူဆိုလိုတာကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ စြက္ဖက္တာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ျပင္ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း John Kerry က Trumpကေျပာၿပီးသား ျပန္ရုတ္သိမ္းတာကို သူ တစ္စကၠန္႔မွ မယံုဘူးဆိုၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြကို ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ The Hill သတင္းစာမွာ “Kerry on Trump's Russia response: I don't buy his walk-back for one second” ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The spokesperson walked back his comment about the peace deal.

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူေျပာခဲ့တဲ့ ေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာၾကားမႈကို ေျပာခြင့္ရက ျပန္ရုတ္သိမ္းလိုက္တယ္။

(၂) Soft spot

Soft (ေပ်ာ့တာ၊ ႏူးညံ့တာ)၊ spot (ေနရာ) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ႏူးညံ့တဲ့၊ ေပ်ာ့တဲ့ေနရာ၊ ႏးူညံ့တဲ့ေပ်ာ့တဲ့အကြက္တကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္က အသည္းတေနရာမွာ ရိွေနတဲ့ ၾကင္နာမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတခု ဒါမွမဟုတ္ လူတဦးဦးကို သေဘာက်တယ္၊ စြဲမက္တယ္၊ ခ်စ္တယ္၊ ႀကိဳက္တယ္၊ ႏွစ္သက္တယ္၊ မ်က္ႏွာသာေပးတယ္ဆုိတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က မၾကာေသးမီက သမၼတ Putin နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္၊ သူ႔ဘက္လိုက္ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ New York သတင္းစာႀကီးက “Why Trump has such a soft spot for Russia” ရုရွားကို Trump က ၾကင္နာမႈ ျပေနရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ဆိုတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Grandma has a soft spot for her first granddaughter.

အဖြားက သူ႔ရဲ ႔ ပထမဦးဆံုး ေျမးမေလးကို အသဲစြဲဘဲ။

(၃) Flip flop



Flip (လွန္လိုက္တာ)၊ flop (လွန္လိုက္တဲ့ဟာက ျပန္က်လာတာ) ျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ဟိုဘက္လွန္လိုက္၊ ဒီဘက္လွန္လိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အခုတမ်ဳိး ေနာက္တမ်ဳိး ေျပာတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္းစကားအရေတာ့ ဗေလာင္းဗလဲႏုိင္တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသံုးကို သမၼတ Trump က Helsinki မွာ ရုရွားသမၼတ Vladimir Putin နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရုရွားရဲ ႔ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြ ေမးတုန္းက စြက္ဖက္တယ္လို႔ သူမ ထင္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမယ္လို႔ ၊ဝါရွင္တန္ ျပန္ေရာက္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခံရတဲ့အခါမွာေတာ့ တကယ္ဆို သူေျပာခဲ့တာ စြက္ဖက္တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီတုံးက စကားလုံးမွားျပီး သုံးခဲ့မိတာလုိ့ ျပန္ျပင္ေျပာခဲ့အတြက္ The Financial Times သတင္းစာႀကီးက

“Donald Trump flip-flops on Russian election meddling” ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရုရွားရဲ ႔ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Donald Trump က အခုတမ်ဳိး ေနာက္တမ်ိဳးေျပာေနတယ္ဆုိၿပီးတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Since the party’s candidate flip-flopped on a number of issues, the voters said they could not trust him.

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ့ပတ္သက္လုိ့ ၊ အခုတမ်ဳိး ေနာက္္တမ်ဳိး ေျပာတဲ့အတြက္ ၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူကုိယံုၾကည္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္၊

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပေပးခဲ့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Walk back, Soft spot နဲ႔ Flip flop တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။