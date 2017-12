Walk စကားလံုးဆုိင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English Learning: American Idioms and Expressions က႑မွာ လမ္းေလွ်ာက္တယ္ (walk) လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အီဒီယံ အသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ Walk the walk, Walk on a tightrope နဲ႔ Walk on eggshells တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Walk the walk



Walk က ဒီေနရာမွာ verb ျကိယာအျဖစ္ သုံးထားျပီး လမ္းေလ်ွာက္သည္။ The Walk က ဒီေနရာမွာ Noun နာမ္အျဖစ္ သုံးထားျပီး ေလွ်ာက္တဲ့လမ္၊ ခင္းထားတဲ့လမ္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ခင္းထားတဲ့လမ္းကုိေလွ်ာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အေျပာအတုိင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလျကီးပဲ ေပးတာမဟုတ္ဘဲ အေျပာႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးဟာ ႏွစ္ဆယ္ရာစု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ေခတ္စားလာတာျဖစ္ျပီး Talk the talk ဆုိတဲ့ idiom ႏွင့္ တြဲသုံးေလ့ရွိပါတယ္။ စကားေျပာတယ္လုိ့ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ talk ကုိ အေျခခံတဲ့ Talk the talk အသုံးကေတာ့ ေလလုံးျကီးတာ၊ ေလလုံးထြားတာ၊ ေလာကြတ္ေကာင္းတာ၊ ပါးစပ္က လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေျပာတာ အေျပာျကီးသက္သက္ က်မတုိ့ ျမန္မာဘန္းစကားအရ ေျပာရင္ေတာ့ ေခ်ာေနတာမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ ႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



If political leaders are going to talk the talk, they've got to walk the walk, too. At least get something done!



ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနႏွင့္ အေျပာခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ေဆာင္ျပသင့္ရမယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ တခုခုကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေတာ့ လုပ္ျပႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) Walk on a tightrope



Walk (လမ္းေလ်ွာက္သည္)၊ on (အေပၚမွာ) a (တစ္ခု)၊ tight (တင္းတာ)၊ rope (ႀကိဳး) ျဖစ္ၿပီး Tightrope က တင္းေနတဲ့ ႀကိဳးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တင္းေနတဲ့ ႀကိဳးေပၚမွာ လမ္းေလ်ွာက္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။



က်မတုိ့ ျမန္မာအသုံးျဖစ္တဲ့ ႀကိဳးတန္းေပၚမွာလမ္း ေလွ်ာက္တယ္ဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းပါ။ ဆပ္ကပ္ပြဲေတြမွာ အျမင့္မွာ ဟုိဘက္ဒီဘက္ တန္းထားတဲ့ဲ့ႀကိဳးတန္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပရတဲ့ လူဟာ တလွမ္းျခင္းၾကည့္ေလွ်ာက္ေနရျပီး၊ နည္းနည္းေလး တိမ္းေစာင္းတာႏွင့္ ေအာက္ျပုဳတ္က်ရင္ အသက္အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သလုိ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္ အဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္။ ဒုကၡအႀကီးအက်ယ္ ေရာက္ႏိုင္လုိ့ သတိသိပ္ျပီး ထားေနရတဲ့သေဘာ နည္းနည္းေလး မွားတာႏွင့္ ခံရမဲ့အေျခအေနမ်ိဳး၊ သိပ္ကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေနရတဲ့သေဘာမ်ဳိး။ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ အျခေအေနမ်္ိဳးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ ႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



Religion is a very delicate issue in this country. The government is walking on a tightrope.



ဘာသာေရးဟာ အဲဒီႏုိ္င္ငံမွာ သိပ္ကုိ သတိထား ကုိင္တြယ္ရမဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအေနႏွင့္ အမွားမခံႏိုင္ဘူး။



(၃) Walk on eggshells

Walk (လမ္းေလ်ွာက္သည္)၊ on (အေပၚမွာ)၊ eggshells (ၾကက္ဥခြံေတြ) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ၾကက္ဥခြံေတြမွာ လမ္းေလွ်ာက္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္ဥခြံေတြမွာ လမ္းေလွ်ာက္ရတယ္ဆုိရင္ ၾကက္ဥခြံေတြေပၚ နင္းလုိက္တာႏွင့္ ကဲြမွာ ျဖစ္တာမုိ႔ အီဒီယံ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတခုခုႏွင့္ ပတ္သက္လုိ့ သိပ္ကုိသတိထားေျပာဆုိရမွာ တခုခု၊ တဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္လုိ့ သိပ္ကိုသတိထား ေနထိုင္လုပ္ကုိင္ဖို႔ အထူးသျဖင့္ ကိစၥရပ္တခုခုႏွင့္ ပတ္သက္လုိ့ က်မတုိ့ု ျမန္မာစကားအရ ခ်က္ဆုိမီးကြက္ထေတာက္ ႏုိင္တါမ်ုိးကုိ ေယာင္လုိ့ေတာင္ ေျပာမွားဆုိမွား မခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး၊ အထူးသျဖင့္ လူေတြအေခ်အတင္၊ အျငင္းပြါးလြယ္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြမွာ သတိသိပ္ကုိထားရတာမ်ိဳးဆုိရင္ ဒီ idiom နဲ႔ တင္စားေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ ႔ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။



Raising the topic of same sex marriage is like walking on eggshells for politicians here!



လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္းဟာ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ႏုိငံေရးသမားေတြအတြက္ သိပ္ကုိ သတိထားေျပာဆုိရမဲ့ကိစၥရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းပတ္ တင္ျပခဲ့့တဲ့ idioms အသံုးေတြက Walk the walk , Walk on a tightrope , Walk on eggshells တုိ့ျဖစ္ပါတယ္။