မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ဳဳိ ႔ျဖစ္တဲ့ Pull a fast one, Throw cold water နဲ ့ Flip flop တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Pull a Fast One

Pull (ဆြဲတာ)၊ a (တစ္ခု)၊ fast( လ်င္တာ၊ ျမန္တာ)၊ one (တစ္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစ္စုလုံးရဲ ့ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က တစ္ခုခုကို အလ်င္အျမန္လုပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးက ဖဲကစားရာကေန ဆင္းသက္လာတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ ဖဲခ်ပ္ေတြဆြဲရာမွာ သိပ္ျမန္ၿပီး မ်က္လွည့္ျပသလုိ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆိုတဲ့ သြယ္ဝုိက္အဓိပၸာယ္က မ်က္စိလည္ေအာင္လုပ္တာ ၊ လူလည္က်တာ၊ လွည့္စားဖို႔ ႀကိဳးစားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ က်မတုိ႔ ျမန္မာမွာေတာ့ ကတုံးေပၚထိပ္ကြက္တာနဲ႔ နီးစပ္တယ္လုိ ့ဆုိရမွာပါ၊ ဒီအသုံးကုိ August လ (၂၃) ကေန (၂၆) အထိ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံ Biarrietz ကမ္းေျခၿမိဳ ႔မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ G -7 ကမာၻ႔စက္မွႈအင္အားႀကီး (၇) ႏုိင္ငံရဲ့ ထိပ္သီးညီလာခံမွာ အထူးသျဖင့္၊ သူထင္ရင္ထင္သလုိ လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က 5 plus 1 ျဖစ္တဲ့ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတန္းအဖြဲ႔ဝင္ (၅) ႏုိင္ငံ နဲ႔ ဂ်ာမဏီ အျပင္ EU အပါအဝင္၊ အီရန္နဲ့ ၂၀၁၅ က ခ်ုဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ Nuclear စာခ်ဳပ္ကေန အေမရိကန္ကုိ ၂၀၁၈ က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့အတြက္၊ ဒီသေဘာတူညီမွုကုိ ေထာက္ခံတဲ့ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Trump ကုိ ဘယ္လုိစည္းရုံးရမလဲလို႔ ေခါင္းခဲေနၾကခ်ိန္မွာ၊ G -7 အိမ္ရွင္ျပင္သစ္သမၼတ Emmanuel Macron ရဲ့ အကြက္ျမင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ G- 7 ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ႀကိဳတင္အသိမေပးဘဲ၊ အီရန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Javad Zarif ကုိ ရုတ္တရက္ G-7 က်င္းပရာကုိ အေရာက္ေခၚလုိက္ၿပီး၊ Trump နဲ႔ အီရန္သမၼတ Hassan Rouhani တို ့ ႏွစ္ဦး ေနာက္သတင္းပတ္ေတြမွာ ေတြ႔ဆံုဖို႔ အေျခအေနေကာင္းေတြ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေၾကျငာလုိက္တဲ့အတြက္ Bloomberg.com မွာ How Macron Pulled a Fast One on G-7 Leaders With Gamble on Iran အီရန္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စြန့္စားၿပီး G-7 ေခါင္းေဆာင္ေတြ မ်က္ေစ့လည္ေအာင္ Macron လုိက္ပုံက ဆိုတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ ့ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ - The car salesman tried to “pull a fast one” on the old man.

ေမာ္ေတာ္ကားပြဲစားက အဖုိးႀကီးအေပၚလူလည္က်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။

(၂) Throw Cold Water

Throw (ပစ္တာ၊ ေရဆိုရင္ ပက္တာ)၊ cold water (ေရေအး) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတစ္ခုလံုးရဲ ႔ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္က ေရေအးနဲ႔ ပက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထေတာက္ဖို႔ ျပင္ေနတုံးရွိေသး တဲ့မီးကုိ ေရေအးနဲ႔ ပက္လိုက္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီမီးညြန္႔ က်ဳိးသြားမွာျဖစ္သလုိ ၊ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း စိတ္ဝင္စားမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြမႈကို အားမေပးတာ၊ ဘဝင္မက်ျဖစ္တာ၊ ေဝဖန္တာ၊ သေဘာမက်ျဖစ္တာ၊ ကန္႔ကြက္တာလုပ္ၿပီး၊ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ေသြးေအးသြားေစတာကို ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ G-7 ထိပ္သီးညီလာခံမွာ ျဖစ္ခဲ့တာကုိ ကုိးကားျပီး Throw cold water ဆုိတဲ့ Idiom ကုိ သုံးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ G-7 ထိပ္သီးညီလာခံကုိ ေနာက္ႏွစ္မွာ အေမရိကန္က တာဝန္ယူက်င္းပတဲ့အခါ သမၼတ Trump က Florida ျပည္နယ္ Miami ရွိ သူပုိင္ Doral ေဂါက္ကြင္း အပန္းေျဖစခန္းႀကီးမွာ လုပ္ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲဆိုၿပီး ကမ္းလွမ္းခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ သမၼတတဦးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္မွာ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားဝင္ရွာဖုိ ့ ႀကိဳးပမ္းတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးလုိ ့ က်င့္ဝတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြထံမွ ကန္႔ကြက္သံေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ Thinkprogress.org မွာ Ethics experts throw cold water on Trump’s offer to host the next G7 summit ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီး ေရးသားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The court “threw cold water” on the President’s plan to set new restrictions on immigration.

လူ၀င္မွုႀကီးျကပ္ေရး ကန္႔သတ္မႈေတြ အသစ္ေတြ ခ်မွတ္မယ့္ သမၼတရဲ့ အစီအစဥ္အေပၚ တရားရုံးက ကန္႔ကြက္လုိက္တယ္။

(၃) Flip Flop

Flip (လွန္လိုက္တာ)၊ flop (လွန္လိုက္တဲ့ဟာက ျပန္က်လာတာ) ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးေကာက္အဓိပၸါယ္ကုိ အရွင္းဆုံးေျပာရရင္ ေမွာက္လိုက္၊ လွန္လုိက္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အခုတမ်ဳိး ေနာက္တမ်ဳိး ေျပာတာမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ လုပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္းစကားအရေတာ့ ေရွ ႔ေနာက္မညီတာ၊ ဗေလာင္းဗလဲႏုိင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကိုသမၼတ Trump က တရုတ္သမၼတ Xi Jinping နဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ေျကာင့္ Xi ဟာ ရန္သူႀကီး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး မၾကာမီမွာဘဲ G-7 ထိပ္သီးညီလာခံမွာေတာ့ Xi ဟာ အလြန္ေတာ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္ပါတယ္လုိ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ တရုတ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ့ Trump ဟာ ဗေလာင္းဗလဲ ႏိုင္လွတယ္ဆုိၿပီး MSN ရုပ္သံလႊင့္ဌာနက Trump flip-flops on China, calls Xi a ‘great leader’ after branding him ‘enemy’ ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

After the party’s candidate “flip-flopped” on a number of issues, the voters said they could not trust him.

ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းက ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၊ အခုတမ်ဳိး ေနာက္္တမ်ဳိး ေျပာတဲ့အတြက္၊ မဲဆႏၵရွင္ေတြက သူ႔ကုိ ယံုၾကည္လို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။