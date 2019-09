မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Put someone on edge, Hunker down နဲ ့ Feel the pinch တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Put someone on edge

Put (ရွိေစတာ)၊ someone (တဦးတေယာက္)၊ on edge (အစြန္းေပၚမွာ) ျဖစ္ျပီး စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လူတဦးတေယာက္ကို အစြန္းကို ေရာက္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံအဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး။ လူတဦးကို အစြန္းကို ေရာက္ေစတယ္ဆိုကတည္းကိုက အစြန္းနားမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လူကေအာက္ကို လိမ့္က်မွာ ေၾကာက္တာမုိ ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔တဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစတာ၊ ေၾကာက္လန္႔ေစတာ၊ အလန္႔တၾကား ျဖစ္ေစတာ၊ တခုခုျဖစ္မွာကုိ ရင္တမမနဲ ့ ေစာင့္ေနရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို Caribbean ပင္လယ္မွာ Hurricane Dorian ဟာ မုန္တုိင္း category ၄ အဆင့္ ၊ တနာရီ မုိင္ (၁၅၀) ေလတုိက္ႏွုန္းနဲ ့Bahamas ကြ်န္းကုိ ၀င္ တုိက္ခတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဘက္ ဆက္တုိက္ရာမွာပထမဆုံး Florida ျပည္နယ္ကုိ၀င္မွာ ျဖစ္္တယ္လုိ ့မုန္တုိင္းတုိင္းတာေရးစခန္းေတြက ရုပ္ပုံေတြနဲ႔တကြ TV ေတြနဲ ့ လူမွုကြန္ယက္ေတြကတဆင့္ အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီတင္ျပတင္ခဲ့ျကရာမွာ၊ မုန္တုိင္းလာမယ့္ လမ္းေၾကာင္းက်ေနတဲ့ေဒသေတြရဲ့ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္ေတြကလည္း ေဘးကင္းရာထြက္ ေျပးခုိလံႈၾကဖုိ ့ အမ်ားျပည္သူကုိ သတိေပးႏွဳိးေဆာ္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျကသလုိ၊ ေဒသခံေတြကလဲ မုန္တုိင္းေဘးအတြက္က ကာကြယ္ဖုိ ့ေနအိမ္ေတြကုိ ကာရံၾက၊ အစားအေသာက္ေတြ၊ ေသာက္ေရေတြ သုိေလွာင္ၾကၿပီး၊ ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ ့Hurricane Dorian ၀င္မဲ့အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ေနၾကတဲ့အတြက္ Florida ထုတ္ Palm beach post သတင္းစာႀကီးက

“Hurricane Dorian: Track keeps Florida on edge” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The threat of bomb attacks by militants put civilians “on edge.”

ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္မယ္လုိ ့့ စစ္ေသြးၾကြေတြ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေျကာင့္ ေဒသခံေတြလည္းစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနၾကတယ္။

(၂)Hunker down

Hunker က (ဒူးေကြးၿပီး ပုဆစ္တုပ္ထိုင္ခ်တာ) down (ေအာက္) ျဖစ္ၿပီး စကားစုတခုလုံးရဲ႕ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က ေအာက္ကိုပုဆစ္တုပ္ ထိုင္ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Hunker က (၁၈) ရာစုက စေကာ့တလန္အသံုးျဖစ္တဲ့ Huka ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကေန ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ၿပီး ဒူးေကြးၿပီး ေအာက္ကိုထိုင္ခ်တဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့အခါမွာ ေအာက္ကို ပုဆစ္တုပ္ ထုိင္ခ်ၿပီး ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ပုန္းေနတတ္သလို၊ အီဒီယံဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အႏၱရာယ္ကင္းးတဲ့ေနရာမွာ ခိုလံႈထာ၊ ပုန္းေအာင္းတာ၊ လာမဲ့ေဘးကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ ့ ကုိယ္ကုိယ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေအာင္၊ ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ ေတာင့္ထားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း ကိုယ္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာကေန မခြါဘဲ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ေနတာကို ဆိုလုိပါတယ္။ တခါတရံလဲ လူတဦးက ကိုယ့္ခံယူခ်က္နဲ ့ ပတ္သက္လုိ ့ သူမ်ား ဘယ္လို ျမင္ပေစ ကုိယ္ကဆက္ၿပီး မဆုတ္မနစ္ ဆုပ္ကိုင္တာမ်ဳိးကိုလည္း Hunker down ဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႔ ရည္ညႊန္းသံုးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကုိ Caribbean ပင္လယ္မွာတုိက္ခတ္ခဲ့တဲ့ Hurricane Dorian နဲ ့ပတ္သက္ျပီး ၊ Bahamas မွာအပ်က္အစီးႀကီးခဲ့ျပီး၊ လူေသဆုံးမွုေတြ ရိွေစခဲ့တဲ့ ဒီမုန္တုိင္းျကီးဟာ အင္အားေပ်ာ့ခဲ့ေပမယ့္ အႏၱရာယ္ျကီးေနဆဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အေရွ့ေတာင္ ကမ္းရုိးတန္း တေလွ်ာက္ တုိက္ခတ္ရာမွာ Florida အျပီး Georgia အျပင္ ေျမာက္နဲ ့ေတာင္ Carolina ျပည္နယ္ေတြဆီေရာက္ျပီး၊ ေလျပင္းနဲ ့ အတူမုိးေတြႀကီးၿပီး ေရလွ်ံမွုေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလုိ မျဖစ္မီ ေစာေစာပုိင္းက Dorian မုန္တုိင္းျကီးဟာ ကမ္းရုိးတန္းတေလွ်ာက္ တေရြ ႔ေရြ ႔ ဦးတည္လာေနတာကုိ Carolina ျပည္နယ္သားေတြ မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ေအာင္ ေဘးအႏၱရာယ္ အကင္းဆုံးျဖစ္ဖုိ ့အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ Accuweather.com မွာ “Carolinas hunker down as Dorian sets its sight on the coast “ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဥပမာ

We “hunkered down” at home during the recent hurricane.

မၾကာေသးမီက hurricane မုန္တုိင္းက်ခဲ့စဥ္က က်ေနာ္တို႔ေတြ အိမ္မွာ ေဘးကင္းေအာင္ ေနခဲ့ၾကတယ္။

(၃) Feel the pinch

Feel (ခံစားရတာ)၊ the pinch က အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ လက္နဲ႔ဆိတ္တာ ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ ဘိနပ္က်ပ္လို႔ခံစားရတဲ့ နာက်င္မႈကိုလည္း ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားစုတခုလုံးရဲ႕ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္က အဆိတ္ခံရလုိ႔ျဖစ္ေစ၊ စီးတဲ့ဖိနပ္က်ပ္လုိ႔ျဖစ္ေစ နာက်င္မွုကုိ ခံစားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။နာက်င္မွု ခံစားရရင္၊ မ်က္ႏွာရွု့့ံမွာျဖစ္တဲ့အတုိင္း၊ ကုိယ့္အိတ္ေထာင္မွာ ေငြမရွိရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမွာ မဟုတ္ပါဘူး၊။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ ေငြေရးေၾကးေရး က်ပ္တည္းတဲ့ဒဏ္ကို ခံစားရတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေငြမရိွလို႔ သိပ္ကို ၿခိဳးၿခိဳးၿခံၿခံ ေခၽြတာေနရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump နဲ ့ တရုပ္သမၼတ Xi Jingping ၾကား ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးစစ္ ျဖစ္ေနၾကၿပီး ဘတျပန္၊ က်ားတျပန္ တုံ ့ျပန္မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကရာမွာ သမၼတ Trump က စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန ့ကစၿပီး တရုတ္က အေမရိကန္ကုိသြင္းေနတဲ့ ေဒၚလာ (၁၁၂) Biilion ဖုိးကုန္စည္ေတြအေပၚ အခြန္ေငြ (၁၅)% စည္းၾကပ္လုိက္တဲ့အတြက္ အဲဒီကုန္စည္ေတြမွာ ၊ လက္ပတ္နာရီေတြ၊ TV ေတြ၊ ဖိနပ္ေတြ၊ အားကစားပစၥည္းေတြ ၊ အသားနဲ ့ ႏူိ ့ ထြက္ပစၥည္းေတြစတဲ့ လူသုံးကုန္ေတြပါတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္တုိးေကာက္ခံရတဲ့ ဒီကုန္စည္ေတြအေပၚ တရုတ္ကလည္း ေစ်းလုိက္ျမွင့္တာမုိ႔၊ အဆုံးမွာ အေမရိကန္စားသုံးသူေတြပဲ ကုန္ေစ်းႏွုန္းတက္တဲ့ဒဏ္ကုိ ခံၾကရေတာ့မယ္မွာဆုိၿပီး Readingeagle.com မွာ “U.S. consumers about to feel pinch of tariffs” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာ

Many families are “feeling the pinch” because of rising consumer prices.

စားသံုးကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းတက္တဲ့အတြက္ မိသားစုအမ်ားအျပားဟာ အေတာ္ေလး ေငြေရးေၾကးေရး က်ပ္တည္းေနၾကတယ္။