မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏွုန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ ့ ျဖစ္တဲ့ Too Close to call, Cold shoulder နဲ ့To be Cornered by တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Too Close to call

Too (လြန္ကဲမႈကို ျပသတာ)၊ close (နီးကပ္တာ)၊ to call (ေခၚတာ) ဆုိေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေခၚဖို႔ရာ သိပ္နီးကပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာ အားကစားပြဲက ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က ၿပိဳင္ပြဲတခုမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သူႏွစ္ဦးၾကား ဒါမွမဟုတ္ အသင္းႏွစ္သင္းၾကား ဘယ္သူကႏိုင္မယ္၊ ဘယ္အသင္းက ႏိုင္မယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး၊ မလြယ္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကုိဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အာဏာရနဲ ့တုိက္အခံပါတီ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အားေကာင္းတယ္ဆုိရင္ Exit Polls လုိ ့ ေခၚတဲ့ မဲရုံအထြက္ ေကာက္ခံတဲ့စစ္တမ္းေတြကုိ အေျခခံၿပီးႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၾကရာမွာ အက်ိတ္အနယ္သိပ္ျဖစ္လြန္းရင္ မဲအေရအတြက္က သိပ္ကပ္ေနျပီး ဘယ္ပါတီႏုိင္မယ္ ၊ ဘယ္သူႏုိင္မယ္ဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ေစာလြန္းေနတဲ့ အေနထားမ်ိဳးမွာ Too close to call ကုိ ရည္ညြွန္းသုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ စက္တင္ဘာ၁၇ ရက္ေန ့က အစၥေရးလ္ႏုိ္င္ငံမွာ (၆) လအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ က်င္းပခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဓိက ပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္ တုိ ့ ျဖစ္ျကတဲ့ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Benjamin Netanyahu ရဲ့ Likud ပါတီ နဲ ့ အစၥေရးစစ္တပ္အၾကီးအကဲေဟာင္း Benny Gantz ရဲ့ ဗဟုိ၀ါဒီ Blue and White ပါတီ တုိ ့ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကရာမွာ မဲရုံအထြက္ ကနဦးေကာက္ခံတဲ့ စစ္တမ္းေတြအရ အစုိးရဖြဲ ့ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္တုိ ့က အျပတ္အႏုိင္ရတာမရွိဘဲ၊ ထုိစဥ္က မဲေတြလဲေရတြက္ေနဆဲရွိတုံးမုိ ့ကနဦးရလဒ္ေတြအရ ကုိယ္မသာသူမသာ အေျခအေနမွာရွိေနတဲ့အတြက္ Wall St. ၈်ာနယ္သတင္းစာျကီးက “Israel’s Election Too Close to Call After First Exit Polls “ ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The basketball game was “too close to call.” Only in the last minute did the home team win by scoring four more straight points.

Basketball ျပိဳင္ပြဲ က အႀကိတ္အနယ္မုိ႔ ဘယ္အသင္း အႏုိင္ရမယ္ဆုိတာ ခန္႔မွန္းဖုိ ့ခက္ေနတယ္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကပ္မွ၊ အိမ္ရွင္အသင္းက ေနာက္ထပ္ (၄) မွတ္ ဆက္တုိက္ရသြားလုိ ့အႏိုင္ရသြားတယ္။

(၂) Cold Shoulder

Cold (ေအးစက္တာ)၊ shoulder (ပခံုး) ျဖစ္ျပီး တုိက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ေအးစက္တဲ့ ပခံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတာကေတာ့ ေရွးတုန္းက သာမန္အားျဖင့္ လူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အိမ္ကိုလာတဲ့ ဧည့္သည္ကို ေကၽြးေမြးမယ္ဆုိရင္ ခ်က္ၿပီသား ဆိတ္ပခံုးသားကို ပူပူေႏြးေႏြး ေႏွြးေကၽြးတတ္ၾကေပမယ့္၊ မႀကိဳက္တဲ့ ဧည့္သည္ကို ဧည့္ခံရင္ေတာ့ ခ်က္ၿပီးသား ဆိတ္ပခံုးသားကို ျပန္မေႏွြးဘဲ အေအးအတိုင္း ေကၽြးတဲ့ဓေလ့ကေန၊ ဒီအသံုးဆင္းသက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ Idiom ကုိ ေပးတယ္လုိ ့အဓိပၸါယ္ရတဲ့ “Give”ဆုိတဲ့ ႀကိယာနဲ ့တဲြ ျပီး “Give the cold shoulder” လုိ ့ သုံးေလ့ ရွိပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူတဦးကို ေအးတိေအးစက္ဆက္ဆံတာ၊ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြမရွိတာ၊ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွ မဆက္ဆံတာ၊ ႏႈတ္မဆက္တာ၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာ၊ ခပ္စိမ္းစိမ္း ၊ ခပ္ခြါခြါေနတာ ၊ အဖက္မလုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ Israel ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အခုေနာက္ဆုံး ရလဒ္ေတြအရ၊ လက္ရွိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Netanyahu ရဲ့ Likud ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ (၃၁) ေနရာ ရျပီး၊ အစၥေရးစစ္တပ္ အၾကီးအကဲေဟာင္း Benny Gantz ဦးေဆာင္တဲ့ Blue and White ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္ (၃၃) ေနရာအႏုိင္ရလုိ့ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂၀) ရွိတဲ့ Israel Knesset လြွတ္ေတာ္မွာ အစုိးရဖြဲ ့ႏုိင္ဖုိ့ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ (၆၁) ေနရာမရခဲ့ၾကလုိ့ ညြန့္ေပါင္းအစုိးရဖြဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာျဖစ္တဲ့ အေနအထားမွာေရာက္ေနသလုိ၊ Netanyahu သာ အစုိးရမဖြဲ႔ႏိုင္ဘဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကျပဳတ္ရင္ အဂတိလိုက္စားမွုစြဲခ်က္နဲ ့ အေရးယူခံရမွုကုိ ရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၊ လက္ရွိေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ Netanyahu ကုိ အရင္က သူ့့ ့မိတ္ေဆြေကာင္းႀကီးလုိ ့ေျပာခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ သမတ Donald Trump က လက္ရွိမွာ သူအေလးထားတာက အေမရိကန္နဲ ့Israel ၾကား (၂) ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးသာ ျဖစ္တယ္လုိ ့ ေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ Netanyahu အေပၚ ခပ္စိမ္းစိမ္း ဆက္ဆံေနပုံရတယ္ ဆုိျပီး The Washington Post သတင္းစာျကီး “Our relations are with Israel: Trump appears to give Netanyahu the cold shoulder” ဆုိတဲ့ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

Mary gave John “the cold shoulder” at the party last night. She must be angry with him.

Mary က ညက ပါတီပြဲမွာ John အေပၚ ခပ္စိမ္းစိမ္းေနခဲ့တယ္။ သူ စိတ္ဆုိးေနလုိ့ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ။

(၃) To be cornered by

To be cornered (ေခ်ာင္ပိတ္မိေနတာ)၊ by (ႏွင့္) ျဖစ္ျပီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့ တုိက္ရုိက္္အဓိပၸါယ္ က တခုခုနဲ ့ေခ်ာင္ပတ္မိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသုံးရဲ ့ Idiom အဓိပၸါယ္ကလည္း သိပ္မကြာလွပါဘူး ၊၊ ေခ်ာင္ပိတ္ျပီး ထြက္ေပါက္မလြယ္ျဖစ္တာ၊ အၾကပ္ရုိက္ေနတာ၊ ႀကံရာမရျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒီအသုံးကုိ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ရဲ႕ ေရနံတြင္းျကီးေတြကုိ ဒီသတင္းပတ္ေစာေစာက ေမာင္းသူမဲ့ ဒရုန္းယာဥ္တစင္းနဲ႔ ဒံုးက်ည္ေတြနဲ ့တုိက္ခိုက္ခံရမွုေၾကာင့္ ေရနံေစ်းႏွုန္းထုိးတက္သြားသလုိ၊ အီရန္ဘက္ကေန ေမွာင္ရိပ္ခိုၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ႔တယ္ဆိုတဲ႔ အေထာက္အထားေတြလည္း ထြက္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ၊ အီရန္နဲ ့ Nuclear လက္နက္ကိစၥ အျငင္းပြါးေနတဲ့ အေမရိကန္သမတTrump အေန နဲ႔ ေဆာ္ဒီေရနံတြင္းေတြ ဒရုန္း (Drone) တုိက္ခုိက္ခံရမွုေတြနဲ ့ ပတ္သက္လုိ ့ အီရန္ကုိစစ္ဘဲသြားတုိက္ရမလား ၊ ဘယ္လုိတုံ႔ျပန္ရမလဲ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ဖုိ ့ အၾကပ္ရုိက္ေနတဲ့အတြက္ Bloomberg.com မွာ “Trump Is Cornered by the Saudi Drone Attacks” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ ့ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The thief was “cornered by” police, so he quietly gave himself up.

ရဲကသူခုိးကုိ ေခ်ာင္ပိတ္မိလုိက္တဲ့အတြက္ သူခုိးလဲ အသာတၾကည္ပဲ အဖမ္းခံလုိက္တယ္။

