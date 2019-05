မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာက အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ဒီတပတ္ English American Style Idioms က႑မွာ မ်က္ေမွာက္သတင္းေလာကမွာ သုံးႏႈန္းေနတဲ့ အီဒီယံအသုံးတခ်ိဳ့ ျဖစ္တဲ့ Tit for tat, Foot the bill နဲ႔ Take a hit တုိ႔ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။

(၁) Tit for tat

Tit for tat အသုံးဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ ထုလိုက္ ရုိက္လုိက္တဲ့အသံေတြကို ရည္ညႊန္းတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆုိလုိတာကတဘက္က အသံတသံထြက္တဲ့အတြက္၊ ေနာက္တဘက္ကလဲ အသံတသံလိုက္ထြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီဒီယံသြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တဘက္က မခံခ်င္စရာတခုခုလုပ္တဲ့အတြက္၊ ကိုယ့္ဘက္ကလည္းမခံဘဲ ျပန္လက္တုံ့ျပန္္တာကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ This for that ဆိုတဲ့ အသံုးနဲ႔ တူတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ က်မတို႔ ျမန္မာမွာေတာ့ အျပန္အလွန္သူက ခ်၊ ကိုယ္ကလည္း သူ့့ကုိျပန္ခ်တာမ်ိဳး၊ သူက ကိုယ့္နားလာကိုက္၊ ကိုယ္က သူ႔ပါးျပန္ကိုက္တာမ်ဳိး ၊ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ ခ်ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးကို အေမရိကန္နဲ့တရုတ္၂ ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမွု (၉၅) % ရထားတာကုိ တရုတ္က စဖ်က္လုိက္လုိ့ အေမရိကန္ကုိတင္ပုိ့တဲ့ တရုတ္ကုန္စည္ေတြအေပၚ သမၼတ Donald Trump က အခြန္တိုးေကာက္ခဲ့သလို တရုတ္ကလည္း လက္တုန္႔ျပန္ၿပီး တရုတ္ကုိအေမရိကန္က ပို႔တဲ့ကုန္စည္ေတြအေပၚ အခြန္တိုးေကာက္လုိက္တဲ့အတြက္ Fox Business.com မွာ “US-China immersed in a tit-for-tat tariff trade war” အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ၊ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ သြင္းကုန္ေတြအေပၚအခြန္ တိုးေကာက္ေနတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးစစ္မွာ နစ္ေမ်ာေနၿပီဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

John hit Harry, so he hit him back. It was “tit for tat.”

John က Harry ကို ရိုက္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Harry ကလည္း ျပန္ရိုက္တယ္။ ဒါကေတာ့ သူကခ်လို႔ ကိုယ္ကလည္း ျပန္ခ်တာ ျဖစ္တယ္။

(၂) Foot the bill

Foot က ဒီေနရာမွာေအာက္ဆံုးနားမွာ ရိွေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဥပမာ ေလွကားေအာက္ဆံုးအထစ္ကို Foot of the Ladder လို႔ သံုးသလို ၊ စာရင္းအင္းေတြမွာလည္း ဂဏန္းေတြအားလံုး ေပါင္းအၿပီးအေျဖကုိ ေအာက္ဆံုးမွာ ေရးခ်တာကိုဆုိလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ The bill ကေတာ့ ေငြေျပစာ ျဖတ္ပို္င္းျဖစ္ပါတယ္။ စကားစု တခုလံုးရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္္က ေငြေျပစာျဖတ္ပို္င္းရဲ့ ေအာက္ဆုံးမွာေပါင္းထားတဲ့ က်သင့္တဲ့ေငြ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆိုတဲ့ သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က က်သင့္တဲ့ေငြကို တာဝန္ခံ ရွင္းေပးတာ၊ စိုက္ထုတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေတာ္ေလး ကုန္က်စရိတ္မ်ားတာကို စိုက္ထုတ္ေပးရာမွာ သံုးပါတယ္။ ဒီအသံုးကို လက္ရွိတရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္မွာ အေမရိကန္ကုိ တရုတ္က တင္ပို႔ေနတဲ့ ကုန္စည္ေတြအေပၚသမၼတ Trump က အခြန္တုိးစည္းၾကပ္လုိက္တဲ့အတြက္၊ တရုတ္က သူ႔ပုိ႔ကုန္ေတြအေပၚမွာ လုိက္ေစ်းတင္လုိက္လုိ႕ Rad Power တံဆိပ္ electronic စက္ဘီးေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ Seattle အေျခစုိက္ အေမရိကန္စက္ဘီး Company အေနနဲ႔ တရုတ္လုပ္စက္ဘီးတာယာေတြနဲ႔တျခားစက္ဘီး အစိတ္အပုိင္းေတြကုိ ဝယ္ယူတင္သြင္းရာမွာ အရင္ထက္ေစ်းပုိေပးဝယ္ရတာေျကာင့္ Washington Post သတင္းစာေခါင္းႀကီးမွာ “ US Bikemaker feels he foots the China tariff bill “ ဆုိၿပီး တရုတ္ကုန္စည္ေတြအေပၚ စည္းၾကပ္တဲ့အခြန္ကုိ အေမရိကန္စက္ဘီး company က ပဲ က်ခံရတဲ့ကိန္းဆုိုက္ေနတယ္လုိ့ ့ယူဆေနတဲ့အေျကာင္း ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The father of the bride offered to “foot the bill” for his daughter’s wedding.

သတို႕သမီးရဲ႕အေဖက သမီးမဂၤလာေဆာင္ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္ ၊၊

(၃) Take a hit

Take (ယူတာ)၊ a hit (ထိတာ၊ရုိက္တာခံရတာ) ျဖစ္ၿပီး၊ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က ထိတာရုိက္တာကုိခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Idiom ဆုိတဲ့သြယ္ဝိုက္အဓိပၸါယ္က အထိနာတာ၊ ဆုံးရွုံးမွု နစ္နာမႈႀကီးမားတာ၊ အပ်က္အစီး ႀကီးမားတာကိုဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီအသုံးကုိ လက္ရွိအေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပို႔ကုန္ေတြအေပၚ အျပန္အလွန္အခြန္စည္းၾကပ္မႈေၾကာင့္ တရုတ္္ကပို႔ကုန္ေတြအေပၚ ေစ်းတင္လိုက္တဲ့အတြက္ အေမရိကန္မွာ ကုန္ေစ်းႏွုန္းေတြ တက္လာလုိ႔ လက္လီဆုိင္ေတြ အထိနာၾကေတာ့မယ္ ၊ ဒီကုန္သြယ္ေရးစစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတဝွမ္း ေစ်းဆုိင္ေတြ ပိတ္ပစ္ရမယ့္ အေျခဆုိက္ႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး CNBC ရုပ္သံလႊင့္က “Retailers to take a hit: Trade war could cause widespread store closures” ဆုိတဲ့ ေခါင္းႀကီးနဲ႔ ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ

The airline company “took a hit” because of the recent plane crashes.

ေလေၾကာင္းကုမၸဏီက မၾကာေသးမီက ေလယာဥ္ေတြ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့အတြက္ အေတာ္ေလးအထိနာခဲ့တယ္၊၊