ကိုရီးယား- ျမန္မာ စက္မႈဇံု အတြက္ ကိုရီးယား LH လုပ္ငန္းႀကီးကို MIGA က အာမခံ

ကိုရီးယား- မြန်မာ စက်မှုဇုံ အတွက် ကိုရီးယား LH လုပ်ငန်းကြီးကို MIGA က အာမခံ



မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် တောင်ကိုရီးယားရဲ့ Korea Land & Housing Corporation of the Republic of Korea (LH) ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ MIGA လုပ်ငန်းကြီးက အာမခံ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ စစ်ပွဲတွေ အရပ်ဘက် မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ထိခိုက်ရင် လျော်ပါမယ် ဆိုပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန် ဒီစီ အခြေစိုက်တဲ့ Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA က အာမခံ ပေးလိုက်တာပါ။

ဒီလို အာမခံ ပေးလိုက်တာကြောင့် ကိုရီးယား - မြန်မာ စက်မှုဇုံ တည်ဆောက်ရေးမှာ ထူးခြားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလားဆိုတာကို MIGA လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တဦး ဖြစ်တဲ့ Jae Hyung Kwon ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။

Jae Hyung Kwon ။ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဖောက်သည် LH နဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်တဲ့ MIGA ကိုရီးယား ရုံး တာဝန်ခံနဲ့ အာရှမြောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ အနေနဲ့ ဒီ စီမံကိန်းမှာ ကျနော် တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယား - မြန်မာ စက်မှုဇုန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက် အာမခံ ပေးတာကတော့ ကျနော်က အကြီးတန်း အာမခံ အရာရှိ အနေနဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်ကဘဲ စကာၤပူ အခြေစိုက်တဲ့ MIGA တောင်အာရှ ဆိုင်ရာ MIGA အကြီးအကဲ အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ယူပါတယ်။

သိင်္ဂ ီထိုက် ။ ။ ကျေးဇူးပါ။ Korea Land and Housing Corporation ကို MIGA က ဘာတွေ အာမခံ ထားပါသလဲ။

Jae Hyung Kwon ။ ။ နောက်ကြောင်းလေး အကျဉ်းချုံးပြောရရင် L.H လုပ်ငန်းကြီးက ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းကြီးပါ။ ဧရာမ လုပ်ငန်းကြီးပါ။ သူတို့ အဓိက လုပ်တာကတော့ အိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ရေးပါ ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းမှာပါ။ သူတို့က ပြည်ပမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက် မဟာဗျူဟာမှာ စက်မှုဇုန်တွေ တည်ဆောက်ရေး၊ တခြား အိမ်ယာ စီမံကိန်းတွေလည်း ပါပါတယ်။ သူတို့က တရုတ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက စီမံကိန်း တခု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် အခု ဒီဘက် နှစ်ပိုင်းမှာတော့ ပထမဆုံး ပြည်ပမှာ လုပ်မယ့် စီမံကိန်း ဖြစ်တော့ သူတို့က သိပ်ပြီး စိတ်မချ ပါဘူး။ သူတို့က ကိုရီးယားမှာတော့ စိတ်ချလက်ချ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မှာတော့ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အခင်းအကျင်းနဲ့တော့ သိပ်ပြီး အကျွမ်းတဝင် မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတွင်း စွန့်စားရမယ့် အချက်တွေကို သိပ်ပြီး နှံ့နှံ့စပ်စပ် မရှိပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ သူတို့က စီးပွားရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ် အာမခံ ရဖို့ အတွက် MIGA ကို ဆက်သွယ်တာပါ။

သိင်္ဂ ီထိုက်။ ဒီအာမခံရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာပါလဲရှင့်။

Jae Hyung Kwon ။ ။ ကျနော်တို့ ဘက်က ငွေကြေး လဲလှယ်မှုနဲ့ ငွေကြေး အလွှဲအပြောင်း အတွက် အာမခံပေးပါတယ်။ အခြေခံ အားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံတွင်းကနေ ငွေလွှဲပြောင်း နိုင်ရေးက ပြည်တွင်း ငွေကို ငွေမာ လဲလှယ်နိုင်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒါက မသေချာ မရေရာမှု risk တခုပါ။ ဒုတိယ တခုကတော့ စစ်ပွဲနဲ့ လူမှု မငြိမ်သက်မှု risk ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပျက်စီးခဲ့ရင် ကျနော်တို့က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကို လျော်ကြေးပေးမှာပါ။

တတိယ တခုကတော့ စာချုပ် ဖောက်ဖျက်မှုပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ သူတို့က အစိုးရနဲ့ နှစ်ဘက် သဘောတူညီချက် ရှိပါတယ်။ အစိုးဘက်က လိုက်နာ လုပ်ဆောင်မှု မရှိဘဲ ကတိပျက်ခဲ့လို့ သူတို့ ဘက်က ဆုံးရှုံးရရင် အဲဒီ ဆုံးရှုံးမှု အတွက် ကျနော်တို့က LH ကို လျော်မှာပါ။ ဆိုတော့ LH ရဲ့ အဓိက စိုးရိမ်ချက်ကလည်း ဒီ risks သုံးခု ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ဘက်က အဲဒါကို အာမခံ ပေးတာပါ။

သိင်္ဂ ီထိုက်။ ။ ဆိုတာ့ ဒီသဘောတူညီချက်က ကိုရီးယား မြန်မာ စက်မှုဇုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု ဘာတွေ ရှိမလဲ။

Jae Hyung Kwon ။ ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့် LH အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားနိုင်တယ်။ LH က အစုရှယ်ယာဝင် တဦးပါ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အတူ အဓိက ကျတဲ့ အစုရှယ်ယာဝင် ၂ ဦးထဲက တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကြောင့် အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားက တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ စက်မှုဇုန်ကို ပေါင်းကူးတခုလို အသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတွေ ဒါမှမဟုတ်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကို ဒီ စက်မှုဇုန် အတွင်း တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။



ဒီလို လုပ်နိုင်ရင် ဒီကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ လူတွေ ပိုပြီး အလုပ်ခန့်နိုင်မယ်၊ တနိုင်ငံလုံး အနေနဲ့လည်း ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကို တိုးချဲ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာမယ်လို့ ကျနော် အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မြန်မာ့ စီးပွားရေးကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးစေမှာ ဖြစ်သလို လူတွေ အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်တွေ တိုးလာပါမယ်။



သိင်္ဂ ီထိုက်။ ။ ဒီအာမခံ ပေးလိုက်တဲ့ သဘောတူညီချက်ကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ပိုပြီး ရနိုင်မှာလား။ ဘယ်လိုများ ရနိုင်မလဲရှင့်။

Jae Hyung Kwon ။ ။ သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော် ပြောခဲ့သလိုပါဘဲ ဒီဟာက စက်မှုဇုန်ပါ ဆိုတော့ ဒါက platform တခုပါ။ ဆိုတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ လုံလုံလောက်လောက်လာပြီး ဒီစက်မှုဇုန်မှာ မြေငှားပြီး သူတို့ စက်ရုံတွေ ဆောက်ပါမှ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ကျနော်တို့ အနေနဲ့လည်း သဘောတူညီချက် မလုပ်ခင်မှာ သုံးသပ် ဆန်းစစ်မှု လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ LH ဘက်ကလည်း အကြို စစ်တမ်းတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစက်မှုဇုန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ရှိသလိုဘဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီ စာရင်းကိုလည်း ကျနော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။

ဒီ စက်မှုဇုန်မှာ လာရောက်လိုသူ အများအပြား ရှိတာကို ကျနော်တို့ သိပါတယ်။ ဖိနပ်ချုပ်တာကနေ အထည်ချုပ် နောက် ဓာတုပစ္စည်း ကုမ္ပဏီတွေ အထိ စက်မှုလုပ်ငန်း မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ ဒီ စက်မှုဇုန် ပြီးစီး လည်ပတ်တဲ့ အချိန်မှာ နယ်ပေါင်းစုံ လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ ပါဝင်လာမယ်လို့ ကျနော်တို့က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု မျိုးစုံ အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဒီ စက်မှုဇုန်ကို လာကြမှာပါ။

သိင်္ဂ ီထိုက်။ ။ အချိန်ပေးပြီး ဖြေကြားတဲ့ Jae Hyung Kwon ကို အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။