CDM ကိုပံ့ပိုးမယ္႔ ျမန္မာတုိ႔ရဲ႕ ဗဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ ေစ်းေရာင္းပဲြ

CDM ကိုပံ့ပိုးမယ့် မြန်မာတို့ရဲ့ ဗဂျီးနီးယားပြည်နယ် ဈေးရောင်းပွဲ



မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်ပြီး အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ CDM လှုပ်ရှားသူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေး ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ ဈေးရောင်းပွဲတခုကို Anti-Dictatorship in Burma (DC Metro Area)အဖွဲ့က ကမကထပြုပြီး အမေရိကန် အရှေ့ခြမ်း ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်က "Taste of Burma" မြန်မာစားသောက်ဆိုင်ရှေ့မှာ အစားအသောက်နဲ့ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ခင်းကျင်း ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။



" ဒီနေ့ ဗဂျီးနီးယားက Taste of Burma မြန်မာစားသောက်ဆိုင်ရှေ့မှာ ဆိုင်လေးတွေ ဖွင့်ပြီးတော့ ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲ လုပ်တာပါ။ ဗမာအစားအစာရယ ်မြန်မာပစ္စည်းလေးတွေ ရောင်းတဲ့လူတွေရယ် ၊ ကျမကတော့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ရောင်းတာပေါ့။ မြန်မာပြည်အတွက် လုပ်တာပါ။ "



ရန်ပုံငွေအတွက် ဈေးရောင်းသူ မြန်မာအမျိုးသမီး မစိုးစိုးဝင်း ပြောသွားတာပါ။



ဒီဈေးရောင်းပွဲကို လာရောက်အားပေး ဝယ်သူ စားသုံးသူတွေထဲ မေရီလန်းပြည်နယ်က ဦးယဉ်ထွေးကလည်း မြန်မာပြည်က လိုအပ်နေသူတွေကို အကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။



" ကျနော်တို့ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေက ပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ ဈေးရောင်းပွဲလေး လုပ်နေတာပါ။ ရလာတဲ့ ငွေကြေးအားလုံးကို ဗမာပြည်တွင်း လက်ရှိ CDM movement လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို ကျနော်တို့က ဦးစားပေးပြီး လှူဒါန်းသွားမှာပါ။ ဒီ Taste of Burma ဆိုင်ကလည်း အကုန်လုံး ချက်ပြုတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီမှာလာကြတဲ့ လူတွေကလည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစားသောက်ကို စားပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ကို ဗမာပြည်အတွက် လှူဒါန်းသွားကြပါတယ်။ "



ဈေးရောင်းပွဲမှာတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်တွေအပြင်၊ နေ့စဉ် အသုံးလိုတဲ့ မြန်မာဆေးဝါးတွေ ၊ ကရင် သင်တိုင်းအင်္ကျီနဲ့ တဘက်တွေ ၊ နွေဦးတော်လှန်ရေး တီရှပ်တွေ၊ လက်သုံးချောင်းပုံပါ နှာခေါင်းစည်းတွေ ရောင်းချကြသလို၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ကလည်း သူတို့အိမ်တွေမှာ စုဆောင်းထားတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ယွန်းထည်ပစ္စည်းတွေ လာရောက်ရောင်းချရင်း ရန်ပုံငွေ လှူဒါန်းကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။