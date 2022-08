စစ္တပ္ကို စနက္တံေတြ ေရာင္းခ်မႈရပ္ဖို႔ Justice For Myanmar ေတာင္းဆို 

[[Zawgyi/Unicode]]

ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္တဲ့ ဆြီဒင္ကုမၸဏီ Saab (ဆာ့ဘ္) ရဲ႕ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြဟာ အိႏၵိယကုမၸဏီကတဆင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဆီ ေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ Justice For Myanmar ကေျပာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားေတြကို ပစ္မွတ္ထား၊ တိုက္ခိုက္ေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ခံေနရခ်ိန္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အိႏၵိယကုမၸဏီတခုက စစ္သုံးပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ေနတဲ့အေပၚ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြက ေဝဖန္လိုက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ေပးပို႔တဲ့ ဒီသတင္းကို ကိုဝင္းခန္႔ေမာင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Sabb (ဆာ့ဘ္) ကုမၸဏီထုတ္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းေတြမွာသံုးတဲ့ ခ်ိန္ကိုက္စနစ္ပါ အဆင့္ျမင့္စနက္တံေတြကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက Sandeep Metalcraft ကုမၸဏီက ျမန္မာလက္နက္ပြဲစားကုမၸဏီ Creative Exploration ကို ေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔ Justice For Myanmar က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာကုမၸဏီ Creative Exploration ဟာ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔အတြက္ အဓိကပစၥည္းတင္သြင္းေပးတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စစ္လက္နက္ပြဲစားကုမၸဏီလည္းျဖစ္တယ္လို႔ Justice For Myanmar က ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ေဒၚလာ ၂ သိန္း ၇ ေသာင္းေက်ာ္ဖိုး တန္ဖိုးရွိတဲ့ စနက္တံ ၃,၀၀၀ ကို Sandeep Metalcraft ကုမၸဏီက အခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္က တင္ပို႔ခဲ့တယ္လို႔ Justice For Myanmar ကထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။

ေရာင္းခ်လိုက္တဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေတြက ဂ်ီနီဗာပဋိညာဥ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ မွန္းဆႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ စစ္လက္နက္ေတြကို လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္းမလုပ္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒေတြကို အိႏၵိယႏိုင္ငံက လိုက္နာဖို႔တာဝန္ရွိတယ္လို႔ Justice For Myanmar က ေျပာလိုက္တာပါ။

ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြကို ကန႔္ကြက္ဖို႔၊ စစ္ေကာင္စီကို အသိအမွတ္ မျပဳဖို႔ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြက အိႏၵိယအစိုးရကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ၾကားကပဲ အခုလိုကိစၥေတြရွိေနတာပါ။ အိႏၵိယအစိုးရဟာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီနဲ႔ ဆက္ဆက္ေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းေနတဲ့အေနအထားျဖစ္တယ္လို႔ အိႏၵိယအေျခစိုက္တဲ့ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ India For Myanmar ရဲ႕တာဝန္ခံ ဆလိုင္းဒိုခါရ္ (Salai Dokha) က ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဒီလိုအလားတူကိစၥေတြကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ကန႔္ကြက္ေနတဲ့ၾကားကပဲ အိႏၵိယအစိုးက မသိဘာသာေနတဲ့သေဘာ ရွိေနတယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္။

“အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ဆိုရင္ ဒီကိစၥကို ေတာက္ေလွ်ာက္လည္း ကန႔္ကြက္တယ္။ စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းခံရတဲ့အထိကို က်ေနာ္တို႔ ကန႔္ကြက္တယ္။ Justice For Myanmar ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ CPI ကို က်ေနာ္တို႔ ပို႔ထားၿပီးေတာ့မွ ဒီကိစၥကို သိထားတာရွိလားဆိုၿပီး ေမးျမန္းထားတယ္။ CPI ရဲ႕တာဝန္ရွိသူတခ်ိဳ႕ကလည္း အေပၚကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါမယ္၊ စုံစမ္းၾကည့္ပါမယ္ဆိုတာ ရွိေနတယ္။ ဆိုေတာ့ ခ်ဳံ႕ေျပာရရင္ အိႏၵိယက မသိဘဲနဲ႔ေတာ့မေနဘူး၊ သိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မသိသလိုေတာ့ ေနရလိမ့္မယ္၊ ဒီလိုအေနအထားမွာ အိႏၵိယက ရွိေနတဲ့သေဘာရွိတယ္။"

အိႏၵိယဗဟိုအစိုးရက ျမန္မာစစ္ေကာင္စီနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေရးရွိေနေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကို တဘက္တလမ္းကေန အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ အိႏၵိယ၊ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားကိုေတာ့ ျမန္မာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ေတြက ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။ အလားတူပဲ အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရကိုလည္း ျမန္မာ့အေရးမွာ လွ်စ္လ်ဴမရႈဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္လို႔ ဒီမိုကေရစီကို ကူညီၾကသူမ်ားကြန္ရက္ (HPD) တည္ေထာင္သူ ကိုစိုးဝင္းေဆြက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

"လက္ရွိစစ္ေကာင္စီနဲ႔ ေဒလီအစိုးရနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံေနတယ္ဆိုတာေတြ က်ေနာ္တို႔ သိရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါ က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လို႔ အေဝးကလူေတြ ေကာင္းတယ္ဆိုတာက အိမ္နီးခ်င္းေတြ ဆိုးတာေလာက္ပဲရွိေသးတယ္ ဆိုတဲ့ စကားရွိတယ္ဗ်ာ၊ အဲဒီအတိုင္းပဲ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ဒဏ္ေတာ့ခံရတာပဲေလ။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာဆိုတာလည္း ဟိုးလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလကတည္းက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္းလည္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္ နီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါေတြကို ေထာက္ထားၿပီးေတာ့ ေဒလီအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို လ်စ္လ်ဴမရႈဖို႔ေတာ့ က်ေနာ္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။"

အိႏၵိယကုမၸဏီက မတ္လ၂၅ ရက္က ျမန္မာကိုတင္ပို႔ခဲ့တဲ့ Fuze 447 စနက္တံေတြဟာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္တယ္လို႔ Justice For Mynamar ကေျပာထားပါတယ္။ ဒီစနက္တံေတြကို မူလထုတ္လုပ္တဲ့ ဆြီဒင္ကုမၸဏီဘက္ကေတာ့ ျမန္မာကုမၸဏီနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမရွိဘူးလို႔ ျငင္းဆိုထားၿပီး အိႏၵိယကုမၸဏီဘက္ကို ေမးျမန္းစုံစမ္းသြားမယ္လို႔ တုံ႔ျပန္ထားပါတယ္။ အိႏၵိယကုမၸဏီကို တစုံတရာ အေရးယူတုံ႔ျပန္ဖို႔ လိုမလိုဆိုတာကိုလည္း ဆုံးျဖတ္သြားမယ္လို႔ ဆြီဒင္ကုမၸဏီက Justice For Myanmar ကို ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ရာဇဝတ္မႈေတြမွာ ႀကံရာပါပတ္သက္မႈကို မျဖစ္မေနအဆုံးသတ္ရလိမ့္မယ္ လို႔ Justice For Myanmar က သူ႔ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

#JusticeForMyanmar #Sabb #CreativeExploration #ဆီြဒင္ #အိႏၵိယ #အဆင့္ျမင့္စနက္တံ

=============

[[Unicode]]

စစ်တပ်ကို စနက်တံတွေ ရောင်းချမှုရပ်ဖို့ Justice For Myanmar တောင်းဆို

ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီ Saab (ဆာ့ဘ်) ရဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကတဆင့် မြန်မာစစ်တပ်ဆီ ရောက်ရှိနေတယ်လို့ Justice For Myanmar ကပြောလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထား၊ တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေရချိန်မှာ မြန်မာစစ်တပ်ကို အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတခုက စစ်သုံးပစ္စည်းတွေ ရောင်းချနေတဲ့အပေါ် မြန်မာအရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပေးပို့တဲ့ ဒီသတင်းကို ကိုဝင်းခန့်မောင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။

ဆွီဒင်နိုင်ငံအခြေစိုက် Sabb (ဆာ့ဘ်) ကုမ္ပဏီထုတ် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေမှာသုံးတဲ့ ချိန်ကိုက်စနစ်ပါ အဆင့်မြင့်စနက်တံတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက Sandeep Metalcraft ကုမ္ပဏီက မြန်မာလက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီ Creative Exploration ကို ရောင်းချခဲ့တယ်လို့ Justice For Myanmar က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာကုမ္ပဏီ Creative Exploration ဟာ မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် အဓိကပစ္စည်းတင်သွင်းပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်သလို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ စစ်လက်နက်ပွဲစားကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်တယ်လို့ Justice For Myanmar က သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်က ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ဒေါ်လာ ၂ သိန်း ၇ သောင်းကျော်ဖိုး တန်ဖိုးရှိတဲ့ စနက်တံ ၃,၀၀၀ ကို Sandeep Metalcraft ကုမ္ပဏီက အခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်က တင်ပို့ခဲ့တယ်လို့ Justice For Myanmar ကထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။

ရောင်းချလိုက်တဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေက ဂျီနီဗာပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်တယ်လို့ မှန်းဆနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ စစ်လက်နက်တွေကို လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမလုပ်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက လိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ Justice For Myanmar က ပြောလိုက်တာပါ။

မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကို ကန့်ကွက်ဖို့၊ စစ်ကောင်စီကို အသိအမှတ် မပြုဖို့ မြန်မာအရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက အိန္ဒိယအစိုးရကို တောင်းဆိုနေတဲ့ကြားကပဲ အခုလိုကိစ္စတွေရှိနေတာပါ။ အိန္ဒိယအစိုးရဟာ လက်ရှိအချိန်အထိ မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ ဆက်ဆက်ရေးကောင်းမွန်အောင် ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယအခြေစိုက်တဲ့ မြန်မာအရပ်ဘက်အဖွဲ့ India For Myanmar ရဲ့တာဝန်ခံ ဆလိုင်းဒိုခါရ် (Salai Dokha) က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီလိုအလားတူကိစ္စတွေကို တောက်လျှောက် ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကပဲ အိန္ဒိယအစိုးက မသိဘာသာနေတဲ့သဘော ရှိနေတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။

“အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တောက်လျှောက်လည်း ကန့်ကွက်တယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းခံရတဲ့အထိကို ကျနော်တို့ ကန့်ကွက်တယ်။ Justice For Myanmar ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်ကိုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ CPI ကို ကျနော်တို့ ပို့ထားပြီးတော့မှ ဒီကိစ္စကို သိထားတာရှိလားဆိုပြီး မေးမြန်းထားတယ်။ CPI ရဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ကလည်း အပေါ်ကို မေးကြည့်လိုက်ပါမယ်၊ စုံစမ်းကြည့်ပါမယ်ဆိုတာ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ ချုံ့ပြောရရင် အိန္ဒိယက မသိဘဲနဲ့တော့မနေဘူး၊ သိတယ်။ သို့သော်လည်း မသိသလိုတော့ နေရလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုအနေအထားမှာ အိန္ဒိယက ရှိနေတဲ့သဘောရှိတယ်။"

အိန္ဒိယဗဟိုအစိုးရက မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံရေးရှိနေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို တဘက်တလမ်းကနေ အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ အိန္ဒိယ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ သဘောထားကိုတော့ မြန်မာအရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ကြိုဆိုကြပါတယ်။ အလားတူပဲ အိန္ဒိယ ဗဟိုအစိုးရကိုလည်း မြန်မာ့အရေးမှာ လျှစ်လျူမရှုဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်လို့ ဒီမိုကရေစီကို ကူညီကြသူများကွန်ရက် (HPD) တည်ထောင်သူ ကိုစိုးဝင်းဆွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။

"လက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ ဒေလီအစိုးရနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာတွေ ကျနော်တို့ သိရတဲ့အခါကျတော့ ဒါ ကျနော်တို့ အများကြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လို့ အဝေးကလူတွေ ကောင်းတယ်ဆိုတာက အိမ်နီးချင်းတွေ ဆိုးတာလောက်ပဲရှိသေးတယ် ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်ဗျာ၊ အဲဒီအတိုင်းပဲ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက ဒဏ်တော့ခံရတာပဲလေ။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာဆိုတာလည်း ဟိုးလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းစဉ်ကာလကတည်းက အမျိုးသားခေါင်းဆောင် အချင်းချင်းလည်း ရဲဘော်ရဲဘက် နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ ဒါတွေကို ထောက်ထားပြီးတော့ ဒေလီအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လျစ်လျူမရှုဖို့တော့ ကျနော် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။"

အိန္ဒိယကုမ္ပဏီက မတ်လ၂၅ ရက်က မြန်မာကိုတင်ပို့ခဲ့တဲ့ Fuze 447 စနက်တံတွေဟာ တတိယအကြိမ်မြောက် ဖြစ်တယ်လို့ Justice For Mynamar ကပြောထားပါတယ်။ ဒီစနက်တံတွေကို မူလထုတ်လုပ်တဲ့ ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ မြန်မာကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်ဆံရေးမရှိဘူးလို့ ငြင်းဆိုထားပြီး အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဘက်ကို မေးမြန်းစုံစမ်းသွားမယ်လို့ တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကို တစုံတရာ အရေးယူတုံ့ပြန်ဖို့ လိုမလိုဆိုတာကိုလည်း ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ ဆွီဒင်ကုမ္ပဏီက Justice For Myanmar ကို ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေမှာ ကြံရာပါပတ်သက်မှုကို မဖြစ်မနေအဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ် လို့ Justice For Myanmar က သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။

#JusticeForMyanmar #Sabb #CreativeExploration #ဆွီဒင် #အိန္ဒိယ #ချိန်ကိုက်စနစ်ပါအဆင့်မြင့်စနက်တံ

=============