ကုလဆုိင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္။

လက်ရှိ စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆိုးဝါးလှတဲ့အခြေအနေတွေကို ဝင်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂကနေ ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ချင့်ချိန်စဉ်းစားနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင်က သံအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ သံအမတ်ကြီးအနေနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ဟုတ်ကဲ့။ မအင်ကြင်းနိုင်၊ ကျနော့်ကိုအချိန်ပေးပြီးခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဒီလိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းထဲမှာတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော့်ရင်ထဲက ခံစားချက်၊ အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်- မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုရက်ပိုင်းတွေမှာ ပြည်သူပြည်သားတွေ တွေ့ကြုံခံစားနေရတာတွေ၊ အဲဒါလေးတွေက ဘာပဲပြောပြော ကျနော့်မိန့်ခွန်းထဲမှာပါသွားတဲ့ စာသားတွေက အဲဒါတွေက အဓိကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် ကျနော် နယူးယောက်ကို မရောက်ခင်ပေါ့နော်-ဂျနီဗာမှာ ၂၀၁၈ က စရောက်တယ်။ ဂျနီဗာမှာ ၂ နှစ်ကျော်လောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ အခု ဒီ နယူးယောက်ကို အောက်တိုဘာကရောက်တယ်ဆို အခု လေးလကျော်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျ။ …ဆိုတော့ ကျနော့်ကို ခန့်ခဲ့တာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရက ခန့်ခဲ့တာ။ NLD အစိုးရဆိုတာကလည်း ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရ။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ပြောရတဲ့မိန့်ခွန်းတွေကတော့ တကယ့်ကို လက်တွေ့ ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ ထင်ဟပ်ပြီးတော့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာ-အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းခံနေရတာ၊ နောက် အခြားအခြားသောသူတွေ မတရားအဖမ်းခံထားရတာတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ ကျနော်တို့အမြဲတမ်း ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသွားချင်တယ်ဆိုတာကို တောက်လျှောက်ပဲကျနော်တို့ တောင်းဆိုလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာသာ လက်မခံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အကုန်လုံးကလည်း လက်မခံဘူးပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့ အရွေးချယ်ခံအစိုးရကို အာဏာပြန်ပေးဖို့၊ အထူးသဖြင့် ပြည်သူ့ထံအာဏာပြန်ပေးဖို့။ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ထူထောင်သွားနိုင်ဖို့ အဲဒါတွေကို ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဆက်လုပ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်လည်း ပြည်သူထဲကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အခု ဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ကျနော်ဆက်လုပ်သွားပါမယ်ခင်ဗျ။ အခုလောလောဆယ် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပဲ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်။

ဆက်လုပ်လို့ရသမျှ ကျနော်ဆက်လုပ်သွားပါမယ်။ ကျနော်ပြောသလို “အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်”လို့ပြောကြသလို ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်ဖို့အတွက် တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်လို့တော့ ကျနော် အခုအနေအထားမှာ ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ အဲဒီတော့ စစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဘက်ကရော သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကို သူတို့ ဆက်သွယ်လာတာရှိလားရှင့်။ သူတို့ဘက်က ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချက်တွေ တွေ့ရပါသလဲ။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ အခုထိတော့ ကျနော်နဲ့တော့ ဘာမှတော့ ပြောရတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျ။ တခုခုတုံ့ပြန်လာမယ့်အနေအထားတော့ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာက သူတို့ချထားတဲ့ Guide Lines တွေနဲ့တူမှမတူတာကို။ အထူးသဖြင့် ကျနော် ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောတာဆိုတော့ တခုခုတော့ လာမယ့်အနေအထားတော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ NLD အစိုးရကကိုယ်စားပြုတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခံရတဲ့အခါကျတော့ မြန်မာ့အရေးကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာမှန်သမျှကျတော့ သံအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိသလားပေါ့နော်-အဲဒီအခြေအနေကရော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ဟုတ်ကဲ့။ လောလောဆယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ NLD အစိုးရကနေ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံမူတွေ ရှိထားပြီးသားပါ။ နောက်ပြီးတော့ လုပ်သွားရမယ့် Guide lines တွေ ရှိထားပြီးသားပါ။ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဒီ နယူးယောက်ပလက်ဖောင်းမှာတော့ တချို့ဟာတွေက ရေရှည်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေ- သုံး-လေး-ငါးနှစ်ကို ကြိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီဥစ္စာတွေကိုတော့ …အရင်ပေါ်လစီက ရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအတိုင်း ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားပါမယ်ပေါ့နော်။ တချို့ဥစ္စာတွေမှာတော့ CRPH နဲ့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ လုပ်သွားမယ့်ဟာလေးတွေလည်း ရှိလာမှာပါခင်ဗျ။ ဒီကြားထဲမှာလည်း CRPH က လူတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ ဦးထင်လင်းအောင်တို့၊ ဒေါက်တာဆာဆာတို့နဲ့လည်း ထိတွေ့သွားဖို့ အစီအစဉ်တော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ သံအမတ်ကြီးအနေနဲ့အခုလို ရပ်တည်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကကျတော့ နိုင်ငံတကာမှာ သူတို့ရဲ့ရပ်တည်နေတဲ့အနေအထားကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိသွားလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ကျနော် မိန့်ခွန်းထဲမှာလည်းပြောပါတယ်။ သူတို့ support လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။ Condemn လုပ်တယ်၊ sanction ချတယ် ဘာညာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကိုလည်း ကျနော် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသလို ဒီထက် - ဘာလို့လဲဆို ကျနော် ကြားနေ၊ မြင်နေရတဲ့ဥစ္စာမှာ လက်နက်ရှိတဲ့သူနဲ့ လက်နက်မရှိတဲ့လူ။ ဓမ္မနဲ့အဓမ္မ ပေါ့နော်- အဲလိုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမှာ ပြည်သူအများအပြားကူညီရာမဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုး တော်တော်များများမှာ ရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်။ ရှိလာကြတဲ့အတွက် ဒါတွေကို အကူအညီပေးဖို့ဆိုတဲ့- message ကလေးကိုတော့ ဒီမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတော့ ကျနော် message ကလေး ပို့လိုက်နိုင်တယ်။ တခုကောင်းတာကတော့ ဒီနေ့အစည်းအဝေးလေးက live web cast ကနေပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တချို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ-သူတို့လည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ကျနော်တို့ရဲ့အသံကို ကြားသွားတယ်လို့ ကျနော်ယူဆလို့ရပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သံရုံးတွေကပေါ့နော်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ပထမအတွင်းဝန် ဦးမောင်မောင်လတ်ကလည်း အာဏာသိမ်းတာကို သူကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ ရာထူးကနေထွက်ပြီးတော့ CDM Campaign ထဲမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လူထုနဲ့တသားတည်း CDM movement တို့ စစ်အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်မယ့်အနေအထားကိုရော ဘယ်လောက်အထိ မျှော်လင့်လို့ရမလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ကျနော်တခု သေချာပြောနိုင်တာကတော့ -ကျနော်တို့သံတမန်တွေလည်း နိုင်ငံခြားမှာရှိနေပေမယ့် ကျနော်တို့သံတမန်တွေလည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေပါပဲပေါ့နော်။ ဘာပြောပြော ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောဆိုထုတ်ဖော်ခဲ့တာ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေပေါ်မှာ အတိုင်းအတာတခုအထိ ရရှိခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်။ အခု အဲဒါတွေက ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ဆုံးရှုံးသွားရတယ်လို့ အားလုံးက ခံစားရတယ်။ အနာဂတ်မှာလည်း အဲလို ဆက် ဆုံးရှုံးသွားနေမလားဆိုတာပေါ့၊ နောက်ပြီးတော့ ကြောက်စိတ်တို့၊ စိုးရိမ်စိတ်တို့ဆက်ပြီးတော့ ရှိလာတဲ့အပေါ်မှာ ဒါတွေကိုလူတွေက ပြန်မခံစားချင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒတွေပြကြတယ်။ ထုတ်ဖော်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ တချို့တွေကျတော့ ထုတ်ဖော်မပြောပေမယ့်လို့ရင်ထဲက မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်း အများကြီး ရှိကြပါမယ်ဗျ။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒီဘက်သံတမန်တွေအနေအထားမှာလည်း အများစုကတော့ ကျနော်နဲ့ယှဉ်ပြီးပြောရရင် မကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီး ရှိမှာပါခင်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ထုတ်ဖော်ပြောတာနဲ့မပြောတာပဲ ကွာသွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ တချို့တွေက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ထုတ်ဖော်မပြောတာရှိပေမယ့်လည်း ရင်ထဲကလက်မခံတဲ့သူတွေက အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒိပြင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ မြန်မာသံတမန်တွေရဲ့အခြေအနေကို ပြောလို့ကတော့ ခက်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် Generalize လုပ်ပြီး ပြောရရင်တော့ ခုနက ကျနော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အများစုက ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းပါပဲခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ ကုလသမဂ္ဂလို တကယ့်နေရာမှာ အဲလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ပေါ့နော်-ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့အချိန်မှာ သံအမတ်ကြီးက အဲလိုမျိုး သတ္တိရှိရှိ အဲလိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကရော ဘာပါလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ကျနော်တို့ကို အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ပြောခဲ့၊ မှာကြားခဲ့တာတွေက “ပြည်သူသာအဓိက” ပါပေါ့နော်။ ကျနော်တို့တွေက နိုင်ငံခြားမှာရောက်ရင်လည်း ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေအတွက် ဘယ်လိုမျိုး service ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့-အဲလိုမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ကို (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က) လုပ်ပေးစေချင်တာပေါ့။ အဲဒါကိုလည်း ကျနော်တို့ အတိုင်းအတာတခုအထိ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေရှိတယ်။ အတိုင်းတာတခုအထိ ထိတွေ့ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်။ ဥပမာ-ကျနော် ဒီမှာအရင်က ၂၀၀၅ တုန်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကျနော်ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့ အခု ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာ- တခြားစီပဲခင်ဗျ။ အရမ်းနွေးထွေးသွားတဲ့ဥစ္စာ။ ကျနော်တို့နဲ့ မြန်မာ community နဲ့က တထပ်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ဟာ အဲလိုမျိုး ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့- ဒီလိုမျိုးအနေအထားကနေပြီးတော့ အရင်လိုမျိုး ပြန်သွားရမယ်။ ဒါကတော့ ကျနော့ကိုယ်တွေ့နဲ့ သိနိုင်တဲ့ဥပမာလေးပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုး ကိုယ့်ဗမာအချင်းချင်း၊ ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဒီလိုမျိုး အပြင်မှာတွေ့တဲ့ဥစ္စာတောင်မှ မျက်နှာလွှဲသွား(ခံရ)တဲ့ဥစ္စာမျိုး ခံစားရတဲ့အနေအထားမှာ အခုပြန်ပြီးတော့ ဟိုဘက်လမ်း၊ ဒီဘက်လမ်းမှာ ဗမာမှန်းသိရင်၊ သံရုံးကမှန်းသိရင် လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ အဲဒီ feeling က ကျနော်တို့ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကို ကျနော်တို့ ပြန်မသွားချင်တော့ဘူးပေါ့နော်။

ဒါကြောင့် အခုလက်ရှိရနေတဲ့ နွေးထွေးမှုအခြေအနေလေးတွေကို ဆက်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းချင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အပိုင်းလေးပေါ့။

နောက်တခုကတော့ ကျနော်တို့ ဒီ ၂၀၁၁ ရဲ့ ရှေ့ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်း၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၆ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ လူတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးလေးတွေပေါ့နော်-ပိုပြီးတော့ တိုး-တိုး- တိုး-တိုး ရလာတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ မဆုံးရှုံးသွားစေချင်ဘူးပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ၁ ရက်နေ့ စဖြစ်ကတည်းကတော့ အခုနကပြောသလို ပြည်သူထဲကပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာတော့ လုံးဝမခံချင်ကြဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီထဲမှာတော့ ကျနော်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျနော် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ နိုင်ငံတကအသိုင်းအဝိုင်းကို message ရအောင် ကျနော်လုပ်နိုင်တာက ဒီနည်းက အခွင့်အရေးကောင်းတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ကျနော် မိန့်ခွန်းပြောရင်းနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုပေါ့နော်- “နိုင်ငံတကာကကြားရင် ပိုကောင်းမယ်”ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုး စိတ်ကူးရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေ့မှာ ဒီလိုမျိုး ထုတ်ပြောဖြစ်တာပါခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ လူထုကလည်း မျှော်လင့်ချက်က အရမ်းကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ - လက်ရှိနိုင်ငံတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အကြမ်းဖက်နည်းကိုသုံးနေတာတွေကို နိုင်ငံတကာက မြင်နေရပေမယ့် လောလောဆယ်မှာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေ မလုပ်နိုင်အောင် သံအမတ်ကြီးတို့ဘက်က နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကိုရော ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ကျနော့်မိန့်ခွန်းကိုပဲ ပြန် reffer လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ strongest possible ways ပေါ့နော်၊measures တွေနဲ့ actions တွေနဲ့ ယူပေးဖို့ပေါ့နော်။ ဒါကတော့ နိုင်ငံတနိုင်ငံက လုပ်နိုင်တဲ့၊ ကိုင်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့လည်း သူတို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ မူဝါဒတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ- အဲဒါတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီအပေါ် မူတည်ပြီးမှ လုပ်ရမယ့်အနေအထား၊ နောက်ပြီးတော့ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထား ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ သူတို့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်လို့ သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုလွယ်တဲ့အချိန်တခုရောက်အောင်တော့ သူတို့က စောင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ သိပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျတော့ “မလာသေးဘူးလား၊ ဝင်လိုက်ပါလား....”ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိတာကိုတော့ ကျနော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်လူတွေ အသက်မဆုံးရှုံးရလေအောင်-ပေါ့နော်။

တချိန်တည်းမှာလည်း တဘက်အနေနဲ့လည်း သူတို့မှာ သူတို့ constituent တွေရှိတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ရဲ့ ပေါ်လစီရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါလေးတွေကို ပြည့်မီတော့မှပဲ သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တာမျိုး ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက်-တချို့ဥစ္စာတွေကလည်း အရင့်အရင်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ lesson လေးတွေလည်း ရှိတာပေါ့နော်။ အဲဒီ lesson တွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့ပဲ ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ဝင်ရမယ်၊ ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေတော့ - အဲဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးချမယ်လို့တော့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့တွေအနေနဲ့တော့ လုံးဝကို မလျှော့ဘဲ ဆက်ဆက်ပြီး လုပ်သွားရမယ်လို့တော့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူရော၊ ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူရော အားလုံး “မအင်ကြင်းတို့လို...” ဘာပြောပြော - အရမ်းကို အသံကို transmit လုပ်ပေးနိုင်မယ့်လူတွေ အပါအဝင်ပေါ့နော်။ အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ကိုတော့ မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ ဟုတ်ကဲ့။ အခု လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ အနေအထားကရော တရုတ်နဲ့ ရုရှားရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို သံအမတ်ကြီး ဘယ်လိုခန့်မှန်းထားလဲ။ ဒါမှမဟုတ် သံအမတ်ကြီး ဘယ်လောက်အထိ ပြောပြလို့ရလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒီနေ့က U.K ရဲ့ presidency ပေါ့နော်၊ ၂၈ ရက်နေ့တော့အပြီးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း working day က ဒီနေ့က Friday ဆိုတော့ သူတို့ ဒီနေ့ပြီးတယ်ပေါ့။ နောက် မတ်ချ်လ က US presidency ပေါ့နော်။ …ဆိုတော့ မြန်မာကိစ္စဆိုရင်တော့ Pen holder ကတော့ always U.K ပဲပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း U.K နဲ့ U.S ဖြစ်တဲ့အတွက် အခု လိုမျိုး မြန်မာကိစ္စမှာ U.S အနေနဲ့ vocally ပြောလာတဲ့ကိစ္စတွေ၊ State Secretary ကလည်း သူ့ရဲ့ တွစ်တာမှာပြောတာလေးတွေ၊ ဗမာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်သမ္မတကြီးကစပြီးတော့ Down the lines ပေါ့နော်၊ ဗမာနိုင်ငံအပေါ် သူတို့အလေးထားတာ။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သံအမတ်ကြီး။ ဒီမှာရှိတဲ့ U.S အဖွဲ့ရုံးတွေရယ်။ အနေအထားရှိတယ်ဆိုရင် သူတို့ Presidency ကာလမှာလည်း မြန်မာအရေးက သူတို့အလေးထားလာမယ့် ကိစ္စတခုလို့တော့ ကျနော် မျှော်မှန်းပါတယ်။

ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆွေးနွေးမလဲဆိုတာတော့ သူတို့လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေ ကြားထဲမှာ ဆွေးနွေးဖို့တော့ ရှိလာမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လို format နဲ့ ဘယ်လို outcome မျိုး ထွက်မလဲဆိုတာတော့ ဒီအချိန်မှာ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောလို့တော့ ခက်ပါအုံးမယ်ခင်ဗျ။ မတ်ချ်လ ၁ ရက်နေ့ လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာတော့ U.S အနေနဲ့ Presidency အသစ် သူ့ရဲ့ဒီလအတွင်းလုပ်မယ့် ပရိုဂရမ်ကိုတော့ ချပြဖို့ ရှိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ထွက်လာမလဲဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ နားစွင့်နေဖို့တော့လိုပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ အခု မြန်မာလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြပ်အတည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အခုလို နိုင်ငံတကာ ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အပိုင်းမှာ သံအမတ်ကြီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ။ ပြီးတော့ အခု အင်ဒိုနီးရှား ချဉ်းကပ်နေတဲ့လမ်းကြောင်း ပုံစံမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်လာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုအပိုင်းကို သံအမတ်ကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လို အကြံပေးချင်လဲ။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ဘယ်သူမဆို ကူညီတာကိုတော့ ကျနော်တို့ ကြိုဆိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒီဘက်က ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ဆန္ဒ ကို သူတို့သိဖို့လိုတာပေါ့။ ခုနကပြောသလို ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာက recognize လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်မလား ဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့။ အဲလိုအချိန်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကတော့ “ဒါ” ပေါ့နော်။ အဲလို recognize လုပ်တာမဟုတ်ဘူး၊ engage လုပ်တဲ့ဥစ္စာ။ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ရည်ရွယ်တာဆိုပြီး အဲလိုမျိုးလေးတွေ ပြောနိုင်၊ အသိပေးနိုင်တယ်၊ ဒီဘက်က ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုသိတယ် - အဲလိုမျိုးလေးတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ အခု အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားကျတော့ သံအမတ်ကြီး ဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ကျနော်လည်း စာတွေထဲမှာပဲဖတ်ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့ - အင်ဒိုနီးရှားအနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ Regional power တခုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဆိုတော့-သူတို့အနေနဲ့ အာဆီယံထဲမှာ အာဆီယံရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းချင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အာဆီယံထဲမှာလည်း မိသားစုလိုပုံစံမျိုးနဲ့နေကြတာကိုး-။ တယောက်ပြဿနာရှိရင် တယောက်ကဝိုင်းကူညီတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတော့ အဲလိုပုံစံနဲ့ကူညီတာလို့တော့ ကျနော် သုံးသပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ ဘယ်လိုပဲ ဝင်ဝင်ပေါ့။ အခု သူပြန်ရှင်းပြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။...ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ရှင်းလင်းပြချက်ကိုလည်း ပြည်သူပြည်သားတွေ အတိုင်းအတာတခုအထိ သိထားပြီးတာရှိတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တခုက ပြည်သူတွေပြောနေတဲ့ဥစ္စာက ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို Respect လုပ်ဖို့ တောက်လျှောက်တောင်းဆိုနေတာ။ အဲဒါကိုတော့ compromise လုပ်လို့တော့မရဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ အခု သံအမတ်ကြီးတို့ မိသားစုအခြေအနေကရော လုံခြုံရေးအနေအထားရော ဘယ်လိုရှိလဲရှင့်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း။။ ဒီမှာတော့ ကျနော်တို့ U.S mission လည်း အမြဲတမ်း ထိတွေ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒီရဲ့ FBI တို့ရဲတို့လည်း အမြဲတမ်း ထိတွေ့မှုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့စိတ် suspicious ရှိတာ ဘာညာဆိုရင် ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားဖို့ ကျနော်တို့ကို အမြဲပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ ကျနော်တို့ကိုလာတွေ့တာတို့၊ လိုရင်လိုသလို အကူအညီတောင်းပါတို့-အဲလိုမျိုးလေးတွေ အခုဖေဖေါ်ဝါရီလထဲမှာတော့ နီးနီးကပ်ကပ် တောက်လျှောက်မေးမြန်းတာတော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်လည်းတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်း ကျနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

မအင်ကြင်းနိုင်။။ အခုလို အချိန်အများကြီးပေးပြီး ပြောကြားပေးတဲ့အတွက် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။

