ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပန္ေကာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နည္း 

ျပည္တြင္းက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ လာမယ့္၂၀၂၃အထိ ျပန္ေကာင္းႏိုင္ေခ်မရွိဘူးလို႔ ခန႔္မွန္းတြက္ဆထားၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းေတြျပန္ေကာင္းဖို႔ အခ်ိန္တခု ေစာင့္ရလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္ကေပးပို႔တဲ့ဒီသတင္းကို ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေျပာျပပါမယ္။

၂ ႏွစ္ေလာက္ပိတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြကိုလည္း ဧၿပီလ၁၇ရက္မွာ စစ္ေကာင္စီက ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေပမဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ပုံမွန္အေျခအေနကို ျပန္မေရာက္ေသးပါဘူး။ စစ္ေကာင္စီကေတာ့ ၂၀၂၃ ထဲမွာ ျပည္ပခရီးသြား ငါးသိန္းကေန ၁.၈သန္းၾကားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး ဒီအတြက္ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးေတြကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္သြားမယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အထက္ပိုင္းအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ရွိေနတာမို႔ ဒီအေျခအေနက ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အခက္ႀကဳံစရာပါ။ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းျပန္ေကာင္းလာဖို႔ ခန႔္မွန္းရခက္ေနတယ္လို႔ ခရီသြားလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚေကသြယ္စိုးက ဗြီအိုေအကိုေျပာပါတယ္။

" လုံၿခဳံေရးအပိုင္းမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး တည္ၿငိမ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြကေတာ့ inbound ( ျပည္ဝင္ခရီးစဥ္) အတြက္ကေတာ့ ျပန္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယူဆတယ္။ European market က်ေတာ့ EURO (ေငြ)ေဈးေတြက်တယ္ေပါ့၊ ေဒၚလာေဈးနဲ႔ equal ျဖစ္သြားတယ္၊ ေနာက္ ေပါင္(ေငြ)ေဈးနဲ႔လည္း equal ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟိုဘက္ႏိုင္ငံကလူေတြ ဒီအာရွကိုခရီးသြားဖို႔က အခ်ိန္တခု ေစာင့္ရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လုံၿခဳံမႈရွိလား၊ safety ပိုင္းကိုတာဝန္ယူႏိုင္လား အဲဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ဟိုဘက္ကလည္း လာဖို႔မလာဖို႔က ဆုံးျဖတ္မွာပဲေလ။ ဆိုေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ တိတိက်က် အေျဖေပးဖို႔က ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။"

တ႐ုတ္ခရီးသြားေတြ လာတဲ့ႏႈန္းကေတာ့ က်သြားၿပီး၊ ထိုင္းခရီးသြားေတြကေတာ့ အေျခအေနနည္းနည္း တည္ၿငိမ္တာနဲ႔ ျပန္ဝင္လာႏိုင္တယ္လို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၃ ခရီးရာသီမွာ လုပ္ငန္းေကာင္းလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕က ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ကိုေက်ာ္စြာကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝင္ေငြ အေတာ္က်သြားသလို၊ ၂၀၂၃ အတြက္လည္း သိပ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားပါဘူး။

" ၂၀၂၃ မွာျပည္ပခရီးသြားက ေမွ်ာ္လို႔မရေသးဘူး၊ အရင္က က်ေနာ္တို႔ဆီလာတာက ျပင္သစ္ေတာ္ေတာ္လာတယ္၊ ရန္ကုန္ကို ဘန္ေကာက္ဘက္ကေန ဝင္လာတယ္၊ ဝင္လာၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္မွာႏွစ္ရက္ေလာက္လည္ လည္ၿပီးရင္ ပုဂံသြားရင္သြား၊ မသြားဘူးဆို မႏၲေလးကိုသြား။ ၿပီးေတာ့ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ သေဘၤာစီးတယ္။ လက္ရွိမွာ ေရာင္းတဲ့သေဘၤာေတြကလည္း ေရာင္းကုန္ၿပီ မရွိၾကေတာ့ဘူး ရန္ကုန္မွာ ဟိုတယ္သြားဖြင့္တဲ့ သေဘၤာေတြကဖြင့္။ ေဒသခံ တိုးကားေတြလည္း ေရာင္းတဲ့အုံနာေတြက ေရာင္းကုန္ၿပီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကုန္သေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ ကားေလေတြကအစေလ။"

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ဆင္းတာနဲ႔အတူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို မွီခိုေနတဲ့ ဟိုတယ္နဲ႔တည္းခိုခန္းလုပ္ငန္းေတြအပါအဝင္ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ၊ သုံးဘီးေမာင္းသူေတြ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေရာင္းသူေတြ အကုန္လုံးအေပၚသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့တာပါ။

" ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီးေတာ့ သူမ်ားဆီမွာ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထားေပါ့။ အရင္ကေတာ့ ပုဂံမွာ တကၠစီေမာင္း၊ တုတ္တုတ္ေမာင္း အဲလိုလူေတြက ေျပာရရင္ ဒီကိုဗစ္အထိကို သူတို႔က ခံႏိုင္ရည္ရွိေသးတယ္ဗ်။ အာဏာသိမ္းသြားေတာ့ ဘယ္လိုမွသူတို႔ရပ္တည္လို႔ မရေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ကိုဗစ္တုန္းက ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြေပးတယ္၊ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ေလ သူတို႔မွာ လည္ပတ္ႏိုင္ေသးတယ္။ အခုက ေဒသခံေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ထိခိုက္သြားတယ္ဗ်။"

လာမယ့္ခရီးသြားရာသီမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပန္စမယ္၊ မစဘူးဆိုတာကေတာ့ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါအေပၚ မူတည္လိမ့္မယ္လို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဌာနက ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးလွျမင့္က ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကခရီးသြားေတြ ျပည္တြင္းဘဏ္စနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ကိစၥေတြကေတာ့ တျခားဌာနေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းရမယ့္ကိစၥလို႔ သူကေျပာပါတယ္။

" က်ေနာ္တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနတခုတည္း လုပ္လို႔မရတဲ့ကိစၥေပါ့ေနာ္၊ ဒါကိုသက္ဆိုင္ရာ ဗဟိုဘဏ္တို႔၊ စီမံစီးပြားတို႔၊ သူတို႔ဌာနရဲ႕ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ ဆက္ၿပီးသြားရမွာေပါ့ေနာ္၊ Ministry of Tourism, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs လုံၿခဳံေရးအတြက္၊ အားလုံးေပါင္းစပ္ၿပီးမွ လုပ္လို႔ရတာ။ ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဘာလုပ္မလဲ ေျပာဖို႔ခက္တာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီး ဖြင့္တာလည္း မၾကာေသးဘူးေလ မိုးရာသီျဖစ္ေနေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ တေသာင္းေက်ာ္ပဲ လာေသးတယ္။"

၂၀၁၉ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ အမ်ားအျပားလာခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဌာနရဲ႕ စာရင္းအရဆိုရင္ ၄,၃၆၄,၁၀၁ (ေလးသန္းေက်ာ္) ရွိပါတယ္။ ဒါက ၂၀၁၈ ကထက္ အမ်ားႀကီးပိုလာတာပါ။

ျပည္တြင္းခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၂၃- ၂၀၂၄ ခရီးသြားရာသီအစမွာ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ပတ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုး၊ ပုဂံ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးနဲ႔ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္၊ ငပလီ စတဲ့ လုံၿခဳံေရးစိတ္ခ်ရတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ပဲ ခရီးသြားေတြကို အဓိကဆြဲေခၚႏိုင္ဖို႔ စဥ္းစားထားေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

--------------------------------------

မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ကောင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်နည်း

ပြည်တွင်းက လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းအန္တရာယ်ကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ လာမယ့်၂၀၂၃အထိ ပြန်ကောင်းနိုင်ချေမရှိဘူးလို့ ခန့်မှန်းတွက်ဆထားကြပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းဖို့ အချိန်တခု စောင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒီသတင်းကို ကိုငြိမ်းချမ်းပြောပြပါမယ်။

၂ နှစ်လောက်ပိတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုလည်း ဧပြီလ၁၇ရက်မှာ စစ်ကောင်စီက ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ပုံမှန်အခြေအနေကို ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။ စစ်ကောင်စီကတော့ ၂၀၂၃ ထဲမှာ ပြည်ပခရီးသွား ငါးသိန်းကနေ ၁.၈သန်းကြားရဖို့ မျှော်လင့်ထားပြီး ဒီအတွက် လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးတွေကို ဦးစားပေးပြီး လုပ်သွားမယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းနဲ့ အထက်ပိုင်းအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဒေသ နေရာအတော်များများမှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေ ရှိနေတာမို့ ဒီအခြေအနေက ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအတွက် အခက်ကြုံစရာပါ။ ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်ကောင်းလာဖို့ ခန့်မှန်းရခက်နေတယ်လို့ ခရီသွားလုပ်ငန်းရှင် ဒေါ်ကေသွယ်စိုးက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။

" လုံခြုံရေးအပိုင်းမှာ တော်တော်လေး တည်ငြိမ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတော့ inbound ( ပြည်ဝင်ခရီးစဉ်) အတွက်ကတော့ ပြန်ဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆတယ်။ European market ကျတော့ EURO (ငွေ)ဈေးတွေကျတယ်ပေါ့၊ ဒေါ်လာဈေးနဲ့ equal ဖြစ်သွားတယ်၊ နောက် ပေါင်(ငွေ)ဈေးနဲ့လည်း equal ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟိုဘက်နိုင်ငံကလူတွေ ဒီအာရှကိုခရီးသွားဖို့က အချိန်တခု စောင့်ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာ လုံခြုံမှုရှိလား၊ safety ပိုင်းကိုတာဝန်ယူနိုင်လား အဲဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ဟိုဘက်ကလည်း လာဖို့မလာဖို့က ဆုံးဖြတ်မှာပဲလေ။ ဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ တိတိကျကျ အဖြေပေးဖို့က တော်တော်ခက်တယ်။"

တရုတ်ခရီးသွားတွေ လာတဲ့နှုန်းကတော့ ကျသွားပြီး၊ ထိုင်းခရီးသွားတွေကတော့ အခြေအနေနည်းနည်း တည်ငြိမ်တာနဲ့ ပြန်ဝင်လာနိုင်တယ်လို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၃ ခရီးရာသီမှာ လုပ်ငန်းကောင်းလာဖို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ မန္တလေးမြို့က ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်ကိုကျော်စွာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝင်ငွေ အတော်ကျသွားသလို၊ ၂၀၂၃ အတွက်လည်း သိပ်မျှော်လင့်ချက်မထားပါဘူး။

" ၂၀၂၃ မှာပြည်ပခရီးသွားက မျှော်လို့မရသေးဘူး၊ အရင်က ကျနော်တို့ဆီလာတာက ပြင်သစ်တော်တော်လာတယ်၊ ရန်ကုန်ကို ဘန်ကောက်ဘက်ကနေ ဝင်လာတယ်၊ ဝင်လာပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာနှစ်ရက်လောက်လည် လည်ပြီးရင် ပုဂံသွားရင်သွား၊ မသွားဘူးဆို မန္တလေးကိုသွား။ ပြီးတော့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် သင်္ဘောစီးတယ်။ လက်ရှိမှာ ရောင်းတဲ့သင်္ဘောတွေကလည်း ရောင်းကုန်ပြီ မရှိကြတော့ဘူး ရန်ကုန်မှာ ဟိုတယ်သွားဖွင့်တဲ့ သင်္ဘောတွေကဖွင့်။ ဒေသခံ တိုးကားတွေလည်း ရောင်းတဲ့အုံနာတွေက ရောင်းကုန်ပြီ တော်တော်များများကတော့ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီ ကားလေတွေကအစလေ။"

ခရီးသွားလုပ်ငန်းကျဆင်းတာနဲ့အတူ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို မှီခိုနေတဲ့ ဟိုတယ်နဲ့တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင် စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ သုံးဘီးမောင်းသူတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းသူတွေ အကုန်လုံးအပေါ်သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တာပါ။

" တော်တော်များများက နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးတော့ သူများဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အနေအထားပေါ့။ အရင်ကတော့ ပုဂံမှာ တက္ကစီမောင်း၊ တုတ်တုတ်မောင်း အဲလိုလူတွေက ပြောရရင် ဒီကိုဗစ်အထိကို သူတို့က ခံနိုင်ရည်ရှိသေးတယ်ဗျ။ အာဏာသိမ်းသွားတော့ ဘယ်လိုမှသူတို့ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ကိုဗစ်တုန်းက ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးတယ်၊ ချေးငွေတွေ ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေ သူတို့မှာ လည်ပတ်နိုင်သေးတယ်။ အခုက ဒေသခံတွေ တော်တော်လေး ထိခိုက်သွားတယ်ဗျ။"

လာမယ့်ခရီးသွားရာသီမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်စမယ်၊ မစဘူးဆိုတာကတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်လို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဌာနက ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးလှမြင့်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကခရီးသွားတွေ ပြည်တွင်းဘဏ်စနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ကိစ္စတွေကတော့ တခြားဌာနတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စလို့ သူကပြောပါတယ်။

" ကျနော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနတခုတည်း လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်၊ ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာ ဗဟိုဘဏ်တို့၊ စီမံစီးပွားတို့၊ သူတို့ဌာနရဲ့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ ဆက်ပြီးသွားရမှာပေါ့နော်၊ Ministry of Tourism, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Home Affairs လုံခြုံရေးအတွက်၊ အားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးမှ လုပ်လို့ရတာ။ ဒါကတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဘာလုပ်မလဲ ပြောဖို့ခက်တာပေါ့နော်။ နောက်ပြီး ဖွင့်တာလည်း မကြာသေးဘူးလေ မိုးရာသီဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားဧည့်သည် တသောင်းကျော်ပဲ လာသေးတယ်။"

၂၀၁၉ မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြားဧည့်သည် အများအပြားလာခဲ့ပြီး ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဌာနရဲ့ စာရင်းအရဆိုရင် ၄,၃၆၄,၁၀၁ (လေးသန်းကျော်) ရှိပါတယ်။ ဒါက ၂၀၁၈ ကထက် အများကြီးပိုလာတာပါ။

ပြည်တွင်းခရီးသွား လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၃- ၂၀၂၄ ခရီးသွားရာသီအစမှာ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည်ပတ်လာဖို့ မျှော်လင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ကျိုက်ထီးရိုး၊ ပုဂံ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်၊ ငပလီ စတဲ့ လုံခြုံရေးစိတ်ချရတဲ့ ခရီးစဉ်တွေနဲ့ပဲ ခရီးသွားတွေကို အဓိကဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားထားကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။