စူးအက္တူးေျမာင္းကိုပိတ္မိေနတဲ႔ ကြန္တိန္နာသေဘၤာ ေမွ်ာထုတ္ႏိုင္ေရး အလားအလာတိုး

[ Zawgyi / Unicode ]



အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ စူးအက္တူးေျမာင္းထဲ (၆)ရက္ၾကာပိတ္မိေနတဲ႔ ကုန္ေသတၱာေတြ အျပည့္ တင္ေဆာင္ထားတဲ့ ဧရာမ သေဘၤာႀကီးကို ေရထဲ ျပန္ေမွ်ာႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တနဂၤေႏြေန႔က ပုိတိုးလာပါတယ္။ ဒီလိုပိတ္မိေနတဲ႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး ကုန္သြယ္ေရးမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ နစ္နာေနရပါတယ္။



ေဘာလုံးကြင္း ၄ ကြင္းစာေက်ာ္ ရွည္လ်ားတဲ့ MV Ever Given ဆိုတဲ့ သေဘၤာႀကီးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔ကစလို႔ ကမၻာေက်ာ္ စူးအက္တူးေျမာင္းထဲ ကန္႔လန္႔ပိတ္မိေနတာေၾကာင့္ တူးေျမာင္း အဝင္အထြက္ ေရလမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳလို႔မရ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။



MV Ever Given ကိုကယ္ထုတ္မယ့္ အီတလီနဲ႔ ဒတ္ခ်္ပိုင္ ဆဲြသေဘၤာ (၂)စင္းဟာ ပင္လယ္နီကိုျဖတ္ၿပီး စူးအက္တူးေျမာင္းဆီ ဦးတည္လာေနပါတယ္။ ဒီေရတက္ခ်ိန္မွာ ဒီသေဘၤာႀကီးကို ဆဲြထုတ္ သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။



စူးအက္စ္တူးေျမာင္းမွာ အခုလို ဧရာမကုန္တင္သေဘၤာႀကီး ပိတ္မိေနတဲ့အတြက္ အာရွနဲ႔ ဥေရာပၾကား သြားလာေနတဲ့ အျခားသေဘၤာေတြ အာဖရိကရဲ႕ Good Hope ကုိျဖတ္ၿပီး သြားလာၾကဖို႔ သေဘၤာကုမၸဏီေတြကို တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းက အခ်ိန္ပိုၾကာသလို၊ ေငြေၾကးအရ ပိုကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။



ဒါေၾကာင့္ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ကုန္တင္သေဘၤာေတြဟာ စူးအက္တူးေျမာင္း အဝ ႏွစ္ဖက္မွာပဲ ရပ္ထားၿပီး လမ္းေၾကာင္းပြင့္မယ္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပါတယ္။

[ Unicode ]

စူးအက်တူးမြောင်းကိုပိတ်မိနေတဲ့ ကွန်တိန်နာသင်္ဘော မျှောထုတ်နိုင်ရေး အလားအလာတိုး



အီဂျစ်နိုင်ငံ စူးအက်တူးမြောင်းထဲ (၆)ရက်ကြာပိတ်မိနေတဲ့ ကုန်သေတ္တာတွေ အပြည့် တင်ဆောင်ထားတဲ့ ဧရာမ သင်္ဘောကြီးကို ရေထဲ ပြန်မျှောနိုင်ရေး မျှော်လင့်ချက်တွေ တနင်္ဂနွေနေ့က ပိုတိုးလာပါတယ်။ ဒီလိုပိတ်မိနေတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှု အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး ကုန်သွယ်ရေးမှာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ နစ်နာနေရပါတယ်။



ဘောလုံးကွင်း ၄ ကွင်းစာကျော် ရှည်လျားတဲ့ MV Ever Given ဆိုတဲ့ သင်္ဘောကြီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ကစလို့ ကမ္ဘာကျော် စူးအက်တူးမြောင်းထဲ ကန့်လန့်ပိတ်မိနေတာကြောင့် တူးမြောင်း အဝင်အထွက် ရေလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုလို့မရ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။



MV Ever Given ကိုကယ်ထုတ်မယ့် အီတလီနဲ့ ဒတ်ချ်ပိုင် ဆွဲသင်္ဘော (၂)စင်းဟာ ပင်လယ်နီကိုဖြတ်ပြီး စူးအက်တူးမြောင်းဆီ ဦးတည်လာနေပါတယ်။ ဒီရေတက်ချိန်မှာ ဒီသင်္ဘောကြီးကို ဆွဲထုတ် သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မျှော်လင့်နေပါတယ်။



စူးအက်စ်တူးမြောင်းမှာ အခုလို ဧရာမကုန်တင်သင်္ဘောကြီး ပိတ်မိနေတဲ့အတွက် အာရှနဲ့ ဥရောပကြား သွားလာနေတဲ့ အခြားသင်္ဘောတွေ အာဖရိကရဲ့ Good Hope ကိုဖြတ်ပြီး သွားလာကြဖို့ သင်္ဘောကုမ္ပဏီတွေကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလမ်းကြောင်းက အချိန်ပိုကြာသလို၊ ငွေကြေးအရ ပိုကုန်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။



ဒါကြောင့် ဒေါ်လာဘီလျံများစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာ စူးအက်တူးမြောင်း အဝ နှစ်ဖက်မှာပဲ ရပ်ထားပြီး လမ်းကြောင်းပွင့်မယ်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။