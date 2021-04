စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အေမရိကန္နဲ႔ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာေတြ ဆႏၵျပေနဆဲ

[ Zawgyi / Unicode ]



ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထားတာကို အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ အာဆီယံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းက စည္း႐ုံး တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ေနခ်ိန္မွာပဲ ၊ စစ္အာဏာသိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အၿပီးတိုင္ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတဲ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာေတြက အေမရိကန္၊ ေနာ္ေဝ ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံေတြမွာ စေနေန႔က ဆႏၵျပ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ မၾကာေသးခင္က ဖဲြ႔စည္း ေပၚေပါက္လာတဲ့ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG ကိုလည္း ေထာက္ခံ ပံ့ပုိးသြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ကိုဉာဏ္ဝင္းေအာင္က စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။



အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ Milk-Tea Alliance ေခၚ ဖိႏွိပ္ခံႏိုင္ငံက ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာသိမ္းထားတဲ့ ကိစၥ အျမန္အဆုံးသတ္ေရးကို ဝါရွင္တန္ဒီစီက ျမန္မာစစ္သံရုံး ၊ တရုတ္သံရုံးနဲ႔ ဝါရွင္တန္ အထိမ္းမွတ္ ေက်ာက္တိုင္နားတဝိုက္ ဧၿပီ(၂၄) မြန္းလဲြပိုင္းမွာ လွည့္လည္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကတာပါ။



ဝါရွင္တန္ဒီစီက ဆႏၵျပပဲြမွာ အင္အား အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တယ္လို႔ ဒီစီ-ခ်င္းတိုင္းရင္းသား လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ကိုဒြန္ခပ္ က ေျပာပါတယ္။



" က်ေနာ္တုိ႔ Milk-Tea Alliance ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံက ဒီမုိကေရစီ လိုလားတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြ စုေပါင္းၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ ဆႏၵျပေနၾကတာပါ။ ျမန္မာပါတယ္၊ ေဟာင္ေကာင္ပါတယ္၊ ထိုင္းပါတယ္၊ တိဘက္ပါတယ္၊ တရုတ္ျပည္ထဲက ဝီွဂါပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီေရး ၊ တရားမွ်တမႈ ၊ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပၾကတာပါ။ ဒီမွာလာတဲ့လူေတြက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အာဏရွင္ အဆုံးသတ္ဖို႔ မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ စစ္ေကာင္စီေတြ အျမန္ဆုံးက်ဆုံးပါေစဆုိၿပီး သူတို႔ ဆႏၵျပဳၾက ပါတယ္။ "





ျမန္မာစစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံတကာက စည္းရုံးဆြဲေဆာင္ ေနေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG ကို ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြက ေထာက္ခံ လက္တဲြ အလုပ္လုပ္လာေရးကသာ အဓိက ျဖစ္တယ္လို႔ ဒီစီ ဆႏၵျပပဲြမွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ဦးရင္ေအးက ေျပာပါတယ္။



" ျမန္မာျပည္အေရးဟာ ျပည္တြင္းေရးတခုထဲ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြရဲ႕ အေရးပါ ျဖစ္လာၿပီ။ ခုဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိငး္ျပည္အေရးကို လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ ဒီေန႔ အဓိကအာရုံစိုက္ၾကတာ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္အေရးပဲ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲက Gen Z ေတြနဲ႔အတူ စာနာစိတ္နဲ႔ သူတို႔ ဝိုင္းျပီး တုိက္ပဲြဝင္ၾကမယ္ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါက တုိးတက္မႈပါ။ အခုဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူ႔အစိုးရ NUG ဆိုတာ ထြက္ေပၚလာၿပီ။ ဒီအစိုးရကို အျခားႏိုင္ငံအသီးသီးက အသိမွတ္ ျပဳလာေအာင္ ဝုိင္းၿပီးလုပ္သြားၾကမယ္။ ဒီေန႔မွာ Milk-Tea Alliance ႏိုင္ငံေတြက လူေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရခဲ့တယ္။"



မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ေဘာ့စတြန္ၿမဳိ႕က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦေရွ႕ က်င္းပခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၿမဳိ႕ခံတဦးျဖစ္သူ မေသာ္တာထြန္းေက်ာ္ ေျပာတာက -



" ေဘာ့စတြန္မွာရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ လိုလားတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြကေနၿပီး NUG ကိုေထာက္ခံၾကတယ္။ NUG က လုိအပ္တာေတြကို က်မတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဒီကေန ဝိုင္းလုပ္သြားပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ဒီေန႔ အာဆီယံမွာ စစ္ေကာင္စီက မင္းေအာင္လႈိင္တက္ေရာက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ေတာ့ က်မတို႔ အာဆီယံကို အမ်ားႀကီးလည္း ေမွ်ာ္လင့္ မထားပါဘူး။ က်မတုိ႔မွာ ဘုံရန္သူဆိုတာရွိတယ္ စစ္အာဏာရွင္ကို ျဖဳတ္ခ်မယ္ ၊ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံကို ထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ က်မတို႔လုပ္စရာရွိတာကို ျပည္တြင္းက ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဆက္လုပ္သြားပါမယ္။ "



အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာလိုပဲ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံက ၿမဳိ႕ႀကီး (၆)ၿမဳိ႕မွာ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG ေထာက္ခံပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္စလိုၿမဳိ႕ခံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ဦးျမင့္ေအးက ေျပာပါတယ္။



" ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စတဲ့ ျမန္မာ့အသင္းအဖြဲ႔ေပါင္း (၂၁)ဖဲြ႔နဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ CRPH ေထာက္ခံပ့ံပိုးေရး ေကာ္မတီဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔ကေန အခုေပၚေပါက္လာတဲ့ NUG အစိုးရ ေထာက္ခံပဲြ လုပ္ၾကတယ္။ ဒါက ေအာ္စလိုၿမဳိ႕ တေနရာထဲ လုပ္တာမဟုတ္ပဲ ၊ ေနာက္ေဝမွာရွိတဲ့ ၿမဳိ႕ ၆ ခုမွာ လုပ္ၾကတာေပါ့ "



အလားတူ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒတ္ခ်္လူမ်ဳိးေတြ ျမန္မာျပည္မွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ ပိုသိလာေစဖို႔ နဲ႔ ျမန္မာအာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီေပၚ နယ္သာလန္အစိုးရရဲ႕ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ တုိးလာေစဖို႔ ရွင္းလင္း ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုထင္လင္းက ေျပာပါတယ္။



" ျမန္မာ့အေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ ဒတ္ခ်္ လူမ်ဳိးေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေန႔တိုင္းနီးပါး လူသတ္ျဖတ္ခံေနရတဲ့ အေၾကာင္းေတြ အင္တာနက္ ျဖတ္ခံေနတဲ့အေၾကာင္းေတြ ရွင္းျပတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမွာ ေနတဲ့လူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမုိကေရစီကုိပဲ လက္ခံပါတယ္တဲ့ ၊ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ ေရြးထားတဲ့လူေတြပါတဲ့ NUG အစိုးရကိုလည္း သူတို႔ ေထာက္ခံပါတယ္တဲ့ ။ ဘယ္စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရကိုမွ သူတို႔ မႀကဳိက္ပါဘူးတဲ့။ ျပည္သူေတြ ေသေနတာကို သူတို႔စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ အတူတကြ ရွိတယ္ဆိုၿပီး We are Together ဆိုတာမ်ဳိး လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္တဲ့ ကမ္ပိန္းလုပ္ၾကပါတယ္။"

အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာလိုပဲ ကေနဒါ ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ျမန္မာျပည္က အာဏာသိမ္းမႈ အဆုံးသတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ စေနေန႔က က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။



[ unicode ]

စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး အမေရိကန်နဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ ဆန္ဒပြနေဆဲ



မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းထားတာကို အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေဖို့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းက စည်းရုံး တိုက်တွန်းမှုတွေ လုပ်နေချိန်မှာပဲ ၊ စစ်အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်မှု အပြီးတိုင် အဆုံးသတ်ရေးအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေကြတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေက အမေရိကန်၊ နော်ဝေ ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေမှာ စနေနေ့က ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ မကြာသေးခင်က ဖွဲ့စည်း ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုလည်း ထောက်ခံ ပံ့ပိုးသွားမယ့်အကြောင်း ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။



အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Milk-Tea Alliance ခေါ် ဖိနှိပ်ခံနိုင်ငံက ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ ကိစ္စ အမြန်အဆုံးသတ်ရေးကို ဝါရှင်တန်ဒီစီက မြန်မာစစ်သံရုံး ၊ တရုတ်သံရုံးနဲ့ ဝါရှင်တန် အထိမ်းမှတ် ကျောက်တိုင်နားတဝိုက် ဧပြီ(၂၄) မွန်းလွဲပိုင်းမှာ လှည့်လည်ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြတာပါ။



ဝါရှင်တန်ဒီစီက ဆန္ဒပြပွဲမှာ အင်အား အတော်များများနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ဒီစီ-ချင်းတိုင်းရင်းသား လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုဒွန်ခပ် က ပြောပါတယ်။



" ကျနော်တို့ Milk-Tea Alliance ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေ စုပေါင်းပြီး ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ မြန်မာပါတယ်၊ ဟောင်ကောင်ပါတယ်၊ ထိုင်းပါတယ်၊ တိဘက်ပါတယ်၊ တရုတ်ပြည်ထဲက ဝှီဂါပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရေး ၊ တရားမျှတမှု ၊ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆန္ဒပြကြတာပါ။ ဒီမှာလာတဲ့လူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏရှင် အဆုံးသတ်ဖို့ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ စစ်ကောင်စီတွေ အမြန်ဆုံးကျဆုံးပါစေဆိုပြီး သူတို့ ဆန္ဒပြုကြ ပါတယ်။ "



မြန်မာစစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာက စည်းရုံးဆွဲဆောင် နေပေမယ့်လည်း အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကို နိုင်ငံတကာ အစိုးရတွေက ထောက်ခံ လက်တွဲ အလုပ်လုပ်လာရေးကသာ အဓိက ဖြစ်တယ်လို့ ဒီစီ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဦးဆောင် ပါဝင်သူ ၈၈ မျိုးဆက် ဦးရင်အေးက ပြောပါတယ်။



" မြန်မာပြည်အရေးဟာ ပြည်တွင်းရေးတခုထဲ မဟုတ်တော့ပဲ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ အရေးပါ ဖြစ်လာပြီ။ ခုဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်အရေးကို လာပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။ ဒီနေ့ အဓိကအာရုံစိုက်ကြတာ ကတော့ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်အရေးပဲ ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ထဲက Gen Z တွေနဲ့အတူ စာနာစိတ်နဲ့ သူတို့ ဝိုင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ် ဖြစ်လာတယ်။ ဒါက တိုးတက်မှုပါ။ အခုဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ဆိုတာ ထွက်ပေါ်လာပြီ။ ဒီအစိုးရကို အခြားနိုင်ငံအသီးသီးက အသိမှတ် ပြုလာအောင် ဝိုင်းပြီးလုပ်သွားကြမယ်။ ဒီနေ့မှာ Milk-Tea Alliance နိုင်ငံတွေက လူတွေနဲ့ သဘောတူညီချက် ရခဲ့တယ်။"



မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော့စတွန်မြို့က ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦရှေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြို့ခံတဦးဖြစ်သူ မသော်တာထွန်းကျော် ပြောတာက -



" ဘော့စတွန်မှာရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီ လိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကနေပြီး NUG ကိုထောက်ခံကြတယ်။ NUG က လိုအပ်တာတွေကို ကျမတို့ တတ်နိုင်သလောက် ဒီကနေ ဝိုင်းလုပ်သွားပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ အာဆီယံမှာ စစ်ကောင်စီက မင်းအောင်လှိုင်တက်ရောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောရရင်တော့ ကျမတို့ အာဆီယံကို အများကြီးလည်း မျှော်လင့် မထားပါဘူး။ ကျမတို့မှာ ဘုံရန်သူဆိုတာရှိတယ် စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချမယ် ၊ ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ ကျမတို့လုပ်စရာရှိတာကို ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်။ "





အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာလိုပဲ နော်ဝေနိုင်ငံက မြို့ကြီး (၆)မြို့မှာ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ထောက်ခံပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း အော်စလိုမြို့ခံ ၈၈ မျိုးဆက် ဦးမြင့်အေးက ပြောပါတယ်။



" နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး စတဲ့ မြန်မာ့အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း (၂၁)ဖွဲ့နဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ CRPH ထောက်ခံပံ့ပိုးရေး ကော်မတီဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ကနေ အခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ NUG အစိုးရ ထောက်ခံပွဲ လုပ်ကြတယ်။ ဒါက အော်စလိုမြို့ တနေရာထဲ လုပ်တာမဟုတ်ပဲ ၊ နောက်ဝေမှာရှိတဲ့ မြို့ ၆ ခုမှာ လုပ်ကြတာပေါ့ "



အလားတူ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာလည်း ဒတ်ချ်လူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ပိုသိလာစေဖို့ နဲ့ မြန်မာအာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီပေါ် နယ်သာလန်အစိုးရရဲ့ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု တိုးလာစေဖို့ ရှင်းလင်း ဟောပြောပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ကြောင်း ကိုထင်လင်းက ပြောပါတယ်။



" မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ ဒတ်ချ် လူမျိုးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့တိုင်းနီးပါး လူသတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့ အကြောင်းတွေ အင်တာနက် ဖြတ်ခံနေတဲ့အကြောင်းတွေ ရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ သူတို့က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမိုကရေစီကိုပဲ လက်ခံပါတယ်တဲ့ ၊ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနဲ့ ရွေးထားတဲ့လူတွေပါတဲ့ NUG အစိုးရကိုလည်း သူတို့ ထောက်ခံပါတယ်တဲ့ ။ ဘယ်စစ်အာဏာသိမ်း အစိုးရကိုမှ သူတို့ မကြိုက်ပါဘူးတဲ့။ ပြည်သူတွေ သေနေတာကို သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ အတူတကွ ရှိတယ်ဆိုပြီး We are Together ဆိုတာမျိုး လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့ ကမ်ပိန်းလုပ်ကြပါတယ်။"



အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ ကနေဒါ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်း မြန်မာပြည်က အာဏာသိမ်းမှု အဆုံးသတ်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ စနေနေ့က ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။